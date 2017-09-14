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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:21
Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
Скорее всего - везде и одновременно.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:29
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:тому треба мати правильних друзів
. а не брататися з кримінальною шушерою...
а вас я так розумію, в такому б випадку розстріляли, як у тому анекдоті
Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер
-- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала?
Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем?
відходимо від головного.
що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?
з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..
за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...
>>> відходимо від головного.
Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...
А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:35
_hunter
,
которые невозможно выиграть.
Мета може бути «не програти», а не обовʼязково «виграти» (що в вашому розумінні очевидно парад на червоній площі).
Спитайте у Віталія, як він додав до свого імені «ангел». Вам вже час теж міняти hunter
на hunted
.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 27 лют, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:36
whois2010 написав: Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
Користуючись браков боєприпасів у української сторони, попруть по всій лінії в надії десь прорватися, а потім хлинути туди потоком. Московитів влаштує будь-який варіант: Харків, Херсон, Запоріжжя
Бутусов писал что нихрена не строится фортификация. Кошмар и ужас
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:43
ЛАД написав: _hunter написав:
.............
>>> Тут з горем пополам ...
Их, вроде как, вообще без проблем приняли -- меньше, чем за два года. Вы про что, вообще?
-- про чисто финансовый торг Турции?
За 2 года для Швеции и Финляндии
не называется "вообще без проблем". И последней проголосовавшей за приём Швеции стала Венгрия. И произошло это только сегодня.
Так это для абсолютно беспроблемных стран, которые должны были быть приняты буквально на следующий день после подачи заявки.
Сколько времени будут принимать нас, боюсь даже предположить.
Повторюсь: задержка была за ОДНОЙ страной.
Я особо за этим вопросом не следил, но вижу вы его подробно изучали -- а другие страны за сколько лет вступали? -- Греция там, Германия?..
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:52
Hotab написав:_hunter
,
которые невозможно выиграть.
Мета може бути «не програти», а не обовʼязково «виграти»
И мы снова уходим в дремучую софистику -- а чем "не проиграть" отличается от "не выиграть" (и отличается ли?) и анектдотов на уровне "Леонид Ильич в забеге на короткую дистанцию пришел вторым, американскому президенту, увы, досталось лишь предпоследнее место".
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:18
Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
Думаю на кінець травня інтенсивність бойових дій різко впаде.
Все йде до договрняка.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:20
Правительств РФ с 1 марта на полгода запретит экспорт бензина и увеличит норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%.
Кто-то здесь писал, что такие точечные удары по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ как комариный укус слону. Вот собственно подтверждение,что метод работает.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:27
UA написав:
Все йде до договрняка.
Між ким і ким?
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:30
hume написав:
Результат контрнаступа был известен задолго до его начала. Теперь же президент даёт интервью где перекладывает ответственность за провал на слитый план (то есть прямо признает, что в его окружении, спустя два года войны действуют шпионы
)
"жена цезаря" вне подозрений
вспомнился "вагнергейт"...
слили рашке инфо мол посмотрите какие мы хорошие, результат "на лице"...
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