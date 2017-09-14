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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6944694569466947
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:33

  Investor_K написав:
  UA написав:Все йде до договрняка.


Між ким і ким?

Новыми президентами
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Мета може бути «не програти», а не обовʼязково «виграти»


Додано: Пон 06 лис, 2023 16:21

Re: Перелом

Зараз відбувається не позиційний тупик, як каже Залужний, а перелом у війні, не на нашу користь.
Ми не зможемо це змінити військовим шляхом. Якщо не буде припинення вогню, на протязі десь півроку кацапи прорвуть нашу оборону, і буде катастрофа.

Це у адекватного може бути "не програти", а у Зеленського є тільки "виграти". Тільки, по факту, цей виграш може "несподівано" перетворитись на програш, як карета на гарбуз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:34

  Investor_K написав:
  UA написав:Все йде до договрняка.


Між ким і ким?

Україна не є стороною договрняка.
Нам просто обмежили постачання зброї.
Формула трампа.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:35

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?

Думаю на кінець травня інтенсивність бойових дій різко впаде.
Все йде до договрняка.



Обережно, людину яка медійно просувала теорію "договорняка" юридично звинуватили і лайт-ізолювали.
Сам я вже не впевнений, переляканий всепропальщиками "анаступноюбудеєвропа" так шо вивчаю як пошити "пояс шахіда"
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:47

  _hunter написав:
  Investor_K написав:
  UA написав:Все йде до договрняка.


Між ким і ким?

Новыми президентами
І де плануються нові президенти?
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:49

"Подяка" - не забариться!))))

  холява написав:А ще Успіх , маю сказати , ЩО урусам І РОЗВІДНИКІВ НЕ ПОТРЕБУЄ .

Треба просто почитати що ви пишите .
Де загородження , де мінували , ви все повідомляйте !
МОЖЕТЕ ЩЕ КООРДИНАТИ СКИНУТИ

Дійсно цінну інформацію я даю - "десь/по якихось полях колючку кинули і зуби дракона..."
Так про зуби дракона, навіть, у ЗМІ трубіли (але, наче, про північ казали) - але винуватий все одно Успіх!

Правильно: 2р. відвоював, то ще на 2р. треба посадити! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:51

  UA написав:
  Investor_K написав:
  UA написав:Все йде до договрняка.


Між ким і ким?

Україна не є стороною договрняка.
Нам просто обмежили постачання зброї.
Формула трампа.

А яка мета договорняк для Європи, що вони хочуть від цього мати? Та і для Трампа?
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:55

Повідомляють, що хусити виконали свою обіцянку та пошкодили чотири інтернет-кабелі, які проходять по дну Червоного моря і це суттєво порушило зв'язок між Європою та Азією. Кацапи повідомляють про масштабні збої у телеграма, ютуба, вконтакті, МТС, Білайн, Мегафон і ще ряду каналів зв'язку. Очевидно, хусити не помилилися з вибором кабелів, пошкодили те, що треба :twisted: ЗМІ кажуть, що на ремонт піде біля 8 тижнів.
Чесно кажучи, я б воліла, щоб вони пошкодили ще більше, щоб цивілізований світ нарешті зрозумів, що терористів треба нещадно нищити спільними зусиллями, а не гратися з ними, шукаючи можливості домовитися та сподіваючись, що "нас війна не зачепить".
fler
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