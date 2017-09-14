Додано: Вів 27 лют, 2024 13:40

Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав: ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе? ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе? Скорее всего - везде и одновременно. Скорее всего - везде и одновременно.

давайте мозок включати. перше й головне - в кацапів не так багато ресурсів. скільки вони зосередили військ, щоб захопити Авдіївку?ризик - Куп'янск. але там вже теж насправді давлять десь півроку поки з 0 результатом. Донецьк область - будуть пробувати захоплювати далі - це ж в них фетиш. але в повне захоплення навіть Донецької області не вірю.Запоріжжя - ризики набагато менші. чому? одна з причин слабих територіальних здобутків нашого наступу - мінні поля. вони десь поділися? гадаєте кацапи мінували за правилами й складали карти? тепер це й для них перешкода.не треба паніки. мета кацапів утримувати захоплене. оці всі наступи - це лише щоб налякати й примусити до перемовин на невигідних умовах. ви гадаєте вони зможуть так класти людей в наступі, як в Авдіївці? - вони ще клонувати не навчилися. танки Т55 в наступі - це теж ознака відсутні резервів.снарядів мало, так. але це проблеми оцих демократичних процедур - під час війни демократія не найкращий метод керівництва. але порішають. й коли нам нададуть снаряди, то взагалі не бачу великих ризиків провалу на фронті. знову ж такі - якщо кацапи проведуть ще одну мобілізацію - тільки тоді ризики збільшаться - але давайте вирішувати проблеми поступово. на поточний момент підстав панікувати