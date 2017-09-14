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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6944694569466947
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:47

  _hunter написав:
  Investor_K написав:
  UA написав:Все йде до договрняка.


Між ким і ким?

Новыми президентами
І де плануються нові президенти?
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:49

"Подяка" - не забариться!))))

  холява написав:А ще Успіх , маю сказати , ЩО урусам І РОЗВІДНИКІВ НЕ ПОТРЕБУЄ .

Треба просто почитати що ви пишите .
Де загородження , де мінували , ви все повідомляйте !
МОЖЕТЕ ЩЕ КООРДИНАТИ СКИНУТИ

Дійсно цінну інформацію я даю - "десь/по якихось полях колючку кинули і зуби дракона..."
Так про зуби дракона, навіть, у ЗМІ трубіли (але, наче, про північ казали) - але винуватий все одно Успіх!

Правильно: 2р. відвоював, то ще на 2р. треба посадити! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:51

  UA написав:
  Investor_K написав:
  UA написав:Все йде до договрняка.


Між ким і ким?

Україна не є стороною договрняка.
Нам просто обмежили постачання зброї.
Формула трампа.

А яка мета договорняк для Європи, що вони хочуть від цього мати? Та і для Трампа?
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:55

Повідомляють, що хусити виконали свою обіцянку та пошкодили чотири інтернет-кабелі, які проходять по дну Червоного моря і це суттєво порушило зв'язок між Європою та Азією. Кацапи повідомляють про масштабні збої у телеграма, ютуба, вконтакті, МТС, Білайн, Мегафон і ще ряду каналів зв'язку. Очевидно, хусити не помилилися з вибором кабелів, пошкодили те, що треба :twisted: ЗМІ кажуть, що на ремонт піде біля 8 тижнів.
Чесно кажучи, я б воліла, щоб вони пошкодили ще більше, щоб цивілізований світ нарешті зрозумів, що терористів треба нещадно нищити спільними зусиллями, а не гратися з ними, шукаючи можливості домовитися та сподіваючись, що "нас війна не зачепить".
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:40

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
Скорее всего - везде и одновременно.

давайте мозок включати. перше й головне - в кацапів не так багато ресурсів. скільки вони зосередили військ, щоб захопити Авдіївку?

ризик - Куп'янск. але там вже теж насправді давлять десь півроку поки з 0 результатом. Донецьк область - будуть пробувати захоплювати далі - це ж в них фетиш. але в повне захоплення навіть Донецької області не вірю.

Запоріжжя - ризики набагато менші. чому? одна з причин слабих територіальних здобутків нашого наступу - мінні поля. вони десь поділися? гадаєте кацапи мінували за правилами й складали карти? тепер це й для них перешкода.

не треба паніки. мета кацапів утримувати захоплене. оці всі наступи - це лише щоб налякати й примусити до перемовин на невигідних умовах. ви гадаєте вони зможуть так класти людей в наступі, як в Авдіївці? - вони ще клонувати не навчилися. танки Т55 в наступі - це теж ознака відсутні резервів.

снарядів мало, так. але це проблеми оцих демократичних процедур - під час війни демократія не найкращий метод керівництва. але порішають. й коли нам нададуть снаряди, то взагалі не бачу великих ризиків провалу на фронті. знову ж такі - якщо кацапи проведуть ще одну мобілізацію - тільки тоді ризики збільшаться - але давайте вирішувати проблеми поступово. на поточний момент підстав панікувати немає
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 27 лют, 2024 13:59, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:53

  _hunter написав:
  Shaman написав:відходимо від головного.

що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?

з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..

за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...

>>> відходимо від головного.
Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...

А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим :wink:

й далеко не у всіх війнах треба здаватися? фіни свою війну 1939 року виграли чи програли? але вони не здалися.

якщо в результаті програшу вас все одно вб'ють - ви будете битися до останнього чи все одно складете лапки? в історії багато прикладів, що коли билися до останнього, інколи були несподіванки. спротив УПА теж був в дуже невигідних умовах, але тривав 10 років. а ті, хто здався від радянської влади свої 25 років отримали.

якесь дивний збіг - ті, хто зараз голосує за фактичну капітуляцію, ті ж самі люди зневажливо ставляться до УПА...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:13

  d44 написав:
  _hunter написав:
  Investor_K написав:Між ким і ким?

Новыми президентами
І де плануються нові президенти?

Кем планируются?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:16

  d44 написав:
  UA написав:
  Investor_K написав:Між ким і ким?

Україна не є стороною договрняка.
Нам просто обмежили постачання зброї.
Формула трампа.

А яка мета договорняк для Європи, що вони хочуть від цього мати? Та і для Трампа?

Для Трампа -- не сливать по 100 лярдов в год -- вроде неплохой план?
Про Европу -- можете вопрос как-то внятнее поставить? -- а то звучит так, будто бы у них _сейчас_ какая-то цель есть и они что-то от этого имеют.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:25

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:відходимо від головного.

що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?

з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..

за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...

>>> відходимо від головного.
Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...

А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим :wink:

й далеко не у всіх війнах треба здаватися? фіни свою війну 1939 року виграли чи програли? але вони не здалися.

якщо в результаті програшу вас все одно вб'ють - ви будете битися до останнього чи все одно складете лапки? в історії багато прикладів, що коли билися до останнього, інколи були несподіванки. спротив УПА теж був в дуже невигідних умовах, але тривав 10 років. а ті, хто здався від радянської влади свої 25 років отримали.

якесь дивний збіг - ті, хто зараз голосує за фактичну капітуляцію, ті ж самі люди зневажливо ставляться до УПА...

Т.е. факт потихонечку начинает осозноваться? :wink:
Кто, кстати, говорил про "здаватися"?
А то, если единственный критерий "не сдаться" -- так и Парагвай победителем можно попробовать считать :lol: Да и в 14м году -- почти ошеломительная победа. И Надпотужнейшее Контрнаступленьище от Авдеевки...
А если что-то более вещественное попробовать за критерий взять -- население, например -- тут уже сложнее выходит...

Так-то в истории не меньше (а то и сильно больше) примеров, когда "останньго" таки добивались :cry:
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  #<1 ... 6944694569466947
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