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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:40
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Schmit
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:41
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
>>> відходимо від головного.
Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...
А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим
й далеко не у всіх війнах треба здаватися? фіни свою війну 1939 року виграли чи програли? але вони не здалися.
якщо в результаті програшу вас все одно вб'ють - ви будете битися до останнього чи все одно складете лапки? в історії багато прикладів, що коли билися до останнього, інколи були несподіванки. спротив УПА теж був в дуже невигідних умовах, але тривав 10 років. а ті, хто здався від радянської влади свої 25 років отримали.
якесь дивний збіг - ті, хто зараз голосує за фактичну капітуляцію, ті ж самі люди зневажливо ставляться до УПА...
Т.е. факт потихонечку начинает осозноваться?
Кто, кстати, говорил про "здаватися"?
А то, если единственный критерий "не сдаться" -- так и Парагвай победителем можно попробовать считать
Да и в 14м году -- почти ошеломительная победа. И Надпотужнейшее Контрнаступленьище от Авдеевки...
А если что-то более вещественное попробовать за критерий взять -- население, например -- тут уже сложнее выходит...
Так-то в истории не меньше (а то и сильно больше) примеров, когда "останньго" таки добивались
класична брехня - я свою оцінку не змінював, й лише розумію, що _hunter
цілеспрямовано розганаяє "всьопропало".
по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
по-друге, про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови? якщо не здаватися, й умови не прийнятні - то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...
не панікуй хлопче
чи дуже лякає військова форма?
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:55
Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
наступ вже йде. По всіх тонких місцях. Де почне рватись там і будуть наращувати зусилля.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:56
antey1969 написав: hume написав:
Хм, почему сообщения по Пашинского трут?
Он же еще не осужден, только под подозрением. Негоже из-за такой мелочи обсуждать уважаемого человека.
Гончаренко сьогодні розповідав, що Пашинський ще за рік до вторгнення казав йому, що кацапи підуть танками з Білорусі на Київ, тому потрібно ще більше Стугн, щоб було чим зупиняти колони. Гончаренко йому тоді не повірив.
На початку війни Пашинський, разом з Чорновіл, врятували ці Стугни, за що отримали справу від ДБР.
Таня Чорновіл казала, що Пашинський постачав найдешевші боєприпаси, але витягли протухшу справу десятилітньої давнини, і можна зайти на ринок своїм.
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