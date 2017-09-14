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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6945694669476948
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:40

Протягом двох років до пресконференції найвеличнішого:
На війні загинуло вже понад 400 тисяч російських солдатів

Після пресконференції найвеличнішого:
Втрати російських окупаційних військ в Україні становлять 412 400 осіб вбитими і пораненими станом на 27 лютого.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:41

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:>>> відходимо від головного.
Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...

А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим

й далеко не у всіх війнах треба здаватися? фіни свою війну 1939 року виграли чи програли? але вони не здалися.

якщо в результаті програшу вас все одно вб'ють - ви будете битися до останнього чи все одно складете лапки? в історії багато прикладів, що коли билися до останнього, інколи були несподіванки. спротив УПА теж був в дуже невигідних умовах, але тривав 10 років. а ті, хто здався від радянської влади свої 25 років отримали.

якесь дивний збіг - ті, хто зараз голосує за фактичну капітуляцію, ті ж самі люди зневажливо ставляться до УПА...

Т.е. факт потихонечку начинает осозноваться? :wink:
Кто, кстати, говорил про "здаватися"?
А то, если единственный критерий "не сдаться" -- так и Парагвай победителем можно попробовать считать :lol: Да и в 14м году -- почти ошеломительная победа. И Надпотужнейшее Контрнаступленьище от Авдеевки...
А если что-то более вещественное попробовать за критерий взять -- население, например -- тут уже сложнее выходит...

Так-то в истории не меньше (а то и сильно больше) примеров, когда "останньго" таки добивались :cry:

класична брехня - я свою оцінку не змінював, й лише розумію, що _hunter цілеспрямовано розганаяє "всьопропало".

по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
по-друге, про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови? якщо не здаватися, й умови не прийнятні - то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...

не панікуй хлопче ;) чи дуже лякає військова форма? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:55

  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
наступ вже йде. По всіх тонких місцях. Де почне рватись там і будуть наращувати зусилля.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:
  hume написав:Хм, почему сообщения по Пашинского трут?

Он же еще не осужден, только под подозрением. Негоже из-за такой мелочи обсуждать уважаемого человека.

Гончаренко сьогодні розповідав, що Пашинський ще за рік до вторгнення казав йому, що кацапи підуть танками з Білорусі на Київ, тому потрібно ще більше Стугн, щоб було чим зупиняти колони. Гончаренко йому тоді не повірив.
На початку війни Пашинський, разом з Чорновіл, врятували ці Стугни, за що отримали справу від ДБР.
Таня Чорновіл казала, що Пашинський постачав найдешевші боєприпаси, але витягли протухшу справу десятилітньої давнини, і можна зайти на ринок своїм.
lapay
 
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