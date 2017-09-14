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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6946694769486949>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:40

Протягом двох років до пресконференції найвеличнішого:
На війні загинуло вже понад 400 тисяч російських солдатів

Після пресконференції найвеличнішого:
Втрати російських окупаційних військ в Україні становлять 412 400 осіб вбитими і пораненими станом на 27 лютого.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:41

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:>>> відходимо від головного.
Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...

А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим

й далеко не у всіх війнах треба здаватися? фіни свою війну 1939 року виграли чи програли? але вони не здалися.

якщо в результаті програшу вас все одно вб'ють - ви будете битися до останнього чи все одно складете лапки? в історії багато прикладів, що коли билися до останнього, інколи були несподіванки. спротив УПА теж був в дуже невигідних умовах, але тривав 10 років. а ті, хто здався від радянської влади свої 25 років отримали.

якесь дивний збіг - ті, хто зараз голосує за фактичну капітуляцію, ті ж самі люди зневажливо ставляться до УПА...

Т.е. факт потихонечку начинает осозноваться? :wink:
Кто, кстати, говорил про "здаватися"?
А то, если единственный критерий "не сдаться" -- так и Парагвай победителем можно попробовать считать :lol: Да и в 14м году -- почти ошеломительная победа. И Надпотужнейшее Контрнаступленьище от Авдеевки...
А если что-то более вещественное попробовать за критерий взять -- население, например -- тут уже сложнее выходит...

Так-то в истории не меньше (а то и сильно больше) примеров, когда "останньго" таки добивались :cry:

класична брехня - я свою оцінку не змінював, й лише розумію, що _hunter цілеспрямовано розганаяє "всьопропало".

по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
по-друге, про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови? якщо не здаватися, й умови не прийнятні - то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...

не панікуй хлопче ;) чи дуже лякає військова форма? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:55

  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
наступ вже йде. По всіх тонких місцях. Де почне рватись там і будуть наращувати зусилля.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:02

  Banderlog написав:
  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
наступ вже йде. По всіх тонких місцях. Де почне рватись там і будуть наращувати зусилля.

Інтернет наступом не пошкодили ? От і добре.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:04

Сили оборони України знищили вже другий за день винищувач-бомбардувальник Су-34.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми», -зазначив Олещук.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:04

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:й далеко не у всіх війнах треба здаватися? фіни свою війну 1939 року виграли чи програли? але вони не здалися.

якщо в результаті програшу вас все одно вб'ють - ви будете битися до останнього чи все одно складете лапки? в історії багато прикладів, що коли билися до останнього, інколи були несподіванки. спротив УПА теж був в дуже невигідних умовах, але тривав 10 років. а ті, хто здався від радянської влади свої 25 років отримали.

якесь дивний збіг - ті, хто зараз голосує за фактичну капітуляцію, ті ж самі люди зневажливо ставляться до УПА...

Т.е. факт потихонечку начинает осозноваться?
Кто, кстати, говорил про "здаватися"?
А то, если единственный критерий "не сдаться" -- так и Парагвай победителем можно попробовать считать :lol: Да и в 14м году -- почти ошеломительная победа. И Надпотужнейшее Контрнаступленьище от Авдеевки...
А если что-то более вещественное попробовать за критерий взять -- население, например -- тут уже сложнее выходит...

Так-то в истории не меньше (а то и сильно больше) примеров, когда "останньго" таки добивались

класична брехня - я свою оцінку не змінював, й лише розумію, що _hunter цілеспрямовано розганаяє "всьопропало".

по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
по-друге, про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови? якщо не здаватися, й умови не прийнятні - то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...

>>> класична брехня - я свою оцінку не змінював
это о чем, вообще? :shock:

>>> по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
там же, где и ответ про Парагвайскую Великую :wink:

>>> про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови?
вы, я так понимаю, ни в каких переговорах ни разу не участвовали? -- и даже на рынке не торговались? :roll: -- обычно, услышав неприйнятні умови, об этом другой стороне сообщают -- вместе с умовами прийнятними, а не уходят хлопнув дверью...

>>> то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...
а примерное понимание есть -- когда они появятся? -- хотя бы в общих чертах -- Харьков, Одесса, Запорожье?..
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:07

  sens написав:
  Бетон написав:
  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе
Користуючись браков боєприпасів у української сторони, попруть по всій лінії в надії десь прорватися, а потім хлинути туди потоком. Московитів влаштує будь-який варіант: Харків, Херсон, Запоріжжя

Бутусов писал что нихрена не строится фортификация. Кошмар и ужас

Впливовий журналіст. Може написати хто і скільки вкрав ,це ж популярні речі - негатив виливати на владу.

При чём там вкрав.
30 сбушников следят и снимают голых журналисток под командованием призначенного Зеленським керівника. У него спрашивают, кто заказчик? Он говорит я не знаю, вроде уволен. Если он выполнял приказ зеленского то почему уволен, ведь перед этим они все от него получили награды Данила Галицкого за слежку, а если он виновен, то это криминальная статья а не просто увольнение.

В стране война, с нищих украинцев собирают на морской бой, а тут тебе Леночка Кравец шоу за бюджетное бабло.

Первый совершенно не в себе и не ориентируется в обстановке. Я шокирован его пресс-конференцией. И это видение он проецирует на управление страной.
Мама дорогая.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:23

  Ukrainian написав:Сили оборони України знищили вже другий за день винищувач-бомбардувальник Су-34.
«Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми», -зазначив Олещук.

Та ні, треба щоб злітали зграями та летіли кучніше)). Минулого тижня мінуснули 10 кацаполітаків, з яких А50 та Іл22 впали в одному районі з невеликою різницею в часі.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:29

  Дюрі-бачі написав:
  lapay написав:Все треба робити вчасно, щоб мінімізувати втрати, тільки для цього треба мати адекватного президента і його радників.

Будь-хто, хто підпише менше ніж кордони 91-го, автоматично стане політичним трупом.


Чого б це?
Хіба у тилах такі підлі люди?
Менше -- саме цього вони й хочуть, лиш би тецека відчепилось...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:56

_hunter
вопрос к сожалению не о 100 млрд в год для США.
Моё мнение что сейчас происходит гораздо большее что-то а не просто мы и кацапы.Скорее всего к нашему сожалению мы оказались в самом эпицентре грандиозной попытки изменить мировой порядок.Что-то они там задумали толпой(сосия,косоглазые,иран и им подлизывающие огромные по меркам шарика страны как бразилы и индия).
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