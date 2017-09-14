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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:40
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Schmit
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:41
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
>>> відходимо від головного.
Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...
А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим
й далеко не у всіх війнах треба здаватися? фіни свою війну 1939 року виграли чи програли? але вони не здалися.
якщо в результаті програшу вас все одно вб'ють - ви будете битися до останнього чи все одно складете лапки? в історії багато прикладів, що коли билися до останнього, інколи були несподіванки. спротив УПА теж був в дуже невигідних умовах, але тривав 10 років. а ті, хто здався від радянської влади свої 25 років отримали.
якесь дивний збіг - ті, хто зараз голосує за фактичну капітуляцію, ті ж самі люди зневажливо ставляться до УПА...
Т.е. факт потихонечку начинает осозноваться?
Кто, кстати, говорил про "здаватися"?
А то, если единственный критерий "не сдаться" -- так и Парагвай победителем можно попробовать считать
Да и в 14м году -- почти ошеломительная победа. И Надпотужнейшее Контрнаступленьище от Авдеевки...
А если что-то более вещественное попробовать за критерий взять -- население, например -- тут уже сложнее выходит...
Так-то в истории не меньше (а то и сильно больше) примеров, когда "останньго" таки добивались
класична брехня - я свою оцінку не змінював, й лише розумію, що _hunter
цілеспрямовано розганаяє "всьопропало".
по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
по-друге, про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови? якщо не здаватися, й умови не прийнятні - то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...
не панікуй хлопче
чи дуже лякає військова форма?
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Shaman
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:55
Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
наступ вже йде. По всіх тонких місцях. Де почне рватись там і будуть наращувати зусилля.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:02
Banderlog написав: Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
наступ вже йде. По всіх тонких місцях. Де почне рватись там і будуть наращувати зусилля.
Інтернет наступом не пошкодили ? От і добре.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:04
Сили оборони України знищили вже другий за день винищувач-бомбардувальник Су-34.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми», -зазначив Олещук.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:04
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
й далеко не у всіх війнах треба здаватися? фіни свою війну 1939 року виграли чи програли? але вони не здалися.
якщо в результаті програшу вас все одно вб'ють - ви будете битися до останнього чи все одно складете лапки? в історії багато прикладів, що коли билися до останнього, інколи були несподіванки. спротив УПА теж був в дуже невигідних умовах, але тривав 10 років. а ті, хто здався від радянської влади свої 25 років отримали.
якесь дивний збіг - ті, хто зараз голосує за фактичну капітуляцію, ті ж самі люди зневажливо ставляться до УПА...
Т.е. факт потихонечку начинает осозноваться?
Кто, кстати, говорил про "здаватися"?
А то, если единственный критерий "не сдаться" -- так и Парагвай победителем можно попробовать считать
Да и в 14м году -- почти ошеломительная победа. И Надпотужнейшее Контрнаступленьище от Авдеевки...
А если что-то более вещественное попробовать за критерий взять -- население, например -- тут уже сложнее выходит...
Так-то в истории не меньше (а то и сильно больше) примеров, когда "останньго" таки добивались
класична брехня - я свою оцінку не змінював, й лише розумію, що _hunter
цілеспрямовано розганаяє "всьопропало".
по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
по-друге, про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови? якщо не здаватися, й умови не прийнятні - то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...
>>> класична брехня - я свою оцінку не змінював
это о чем, вообще?
>>> по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
там же, где и ответ про Парагвайскую Великую
>>> про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови?
вы, я так понимаю, ни в каких переговорах ни разу не участвовали? -- и даже на рынке не торговались?
-- обычно, услышав неприйнятні умови, об этом другой стороне сообщают -- вместе с умовами прийнятними, а не уходят хлопнув дверью...
>>> то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає
...
а примерное понимание есть -- когда они появятся? -- хотя бы в общих чертах -- Харьков, Одесса, Запорожье?..
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:07
sens написав: Бетон написав: Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе
Користуючись браков боєприпасів у української сторони, попруть по всій лінії в надії десь прорватися, а потім хлинути туди потоком. Московитів влаштує будь-який варіант: Харків, Херсон, Запоріжжя
Бутусов писал что нихрена не строится фортификация. Кошмар и ужас
Впливовий журналіст. Може написати хто і скільки вкрав ,це ж популярні речі - негатив виливати на владу.
При чём там вкрав.
30 сбушников следят и снимают голых журналисток под командованием призначенного Зеленським керівника. У него спрашивают, кто заказчик? Он говорит я не знаю, вроде уволен. Если он выполнял приказ зеленского то почему уволен, ведь перед этим они все от него получили награды Данила Галицкого за слежку, а если он виновен, то это криминальная статья а не просто увольнение.
В стране война, с нищих украинцев собирают на морской бой, а тут тебе Леночка Кравец шоу за бюджетное бабло.
Первый совершенно не в себе и не ориентируется в обстановке. Я шокирован его пресс-конференцией. И это видение он проецирует на управление страной.
Мама дорогая.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:23
Ukrainian написав:
Сили оборони України знищили вже другий за день винищувач-бомбардувальник Су-34.
«Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми», -зазначив Олещук.
Та ні, треба щоб злітали зграями та летіли кучніше)). Минулого тижня мінуснули 10 кацаполітаків, з яких А50 та Іл22 впали в одному районі з невеликою різницею в часі.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:29
Дюрі-бачі написав: lapay написав:
Все треба робити вчасно, щоб мінімізувати втрати, тільки для цього треба мати адекватного президента і його радників.
Будь-хто, хто підпише менше ніж кордони 91-го, автоматично стане політичним трупом.
Чого б це?
Хіба у тилах такі підлі люди?
Менше -- саме цього вони й хочуть, лиш би тецека відчепилось...
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:56
_hunter
вопрос к сожалению не о 100 млрд в год для США.
Моё мнение что сейчас происходит гораздо большее что-то а не просто мы и кацапы.Скорее всего к нашему сожалению мы оказались в самом эпицентре грандиозной попытки изменить мировой порядок.Что-то они там задумали толпой(сосия,косоглазые,иран и им подлизывающие огромные по меркам шарика страны как бразилы и индия).
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