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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6946694769486949
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:58

  Ukrainian написав:
  Banderlog написав:
  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
наступ вже йде. По всіх тонких місцях. Де почне рватись там і будуть наращувати зусилля.

Інтернет наступом не пошкодили ? От і добре.
пошкодили. І пошкодили серйозно. Вже сутку моя підводна лодка і степах україни.без нормального звязку.
Я звичайно розумію ,що ви думаєте шо стріми з безпілотників по телеграфу ідуть)
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:20

  Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
наступ вже йде. По всіх тонких місцях. Де почне рватись там і будуть наращувати зусилля.[/quote]
Інтернет наступом не пошкодили ? От і добре.[/quote] пошкодили. І пошкодили серйозно. Вже сутку моя підводна лодка і степах україни.без нормального звязку.
Я звичайно розумію ,що ви думаєте шо стріми з безпілотників по телеграфу ідуть)[/quote]


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sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:27

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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Макрон не виключає відправки військ в Україну | Віталій Портников

pesikot
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