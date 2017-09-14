пошкодили. І пошкодили серйозно. Вже сутку моя підводна лодка і степах україни.без нормального звязку.Ukrainian написав:
Інтернет наступом не пошкодили ? От і добре.
Я звичайно розумію ,що ви думаєте шо стріми з безпілотників по телеграфу ідуть)
|
|
|
Додано: Вів 27 лют, 2024 16:58
пошкодили. І пошкодили серйозно. Вже сутку моя підводна лодка і степах україни.без нормального звязку.
Я звичайно розумію ,що ви думаєте шо стріми з безпілотників по телеграфу ідуть)
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:20
наступ вже йде. По всіх тонких місцях. Де почне рватись там і будуть наращувати зусилля.[/quote]
Інтернет наступом не пошкодили ? От і добре.[/quote] пошкодили. І пошкодили серйозно. Вже сутку моя підводна лодка і степах україни.без нормального звязку.
Я звичайно розумію ,що ви думаєте шо стріми з безпілотників по телеграфу ідуть)[/quote]
Що пишуть про резервування каналів зв'язку?
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
|