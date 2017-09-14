RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6947694869496950>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:20

Що пишуть про резервування каналів зв'язку?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15988
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:27


Сьогодні в знайомого, який має маленьке виробництво, бусифікували технолога. Забронювати працівника він не додумався і підготувати швидку заміну - також. Тепер срака.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 27 лют, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Макрон не виключає відправки військ в Україну | Віталій Портников

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9207
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:50

unicdima, сбавь обороты ...
це, по-перше

По-друге, ще побачимо який геніальний полководец Сирський

По-трете, перестань вносити розбрат. Бо, саме ти це робишь своїм хамством
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9207
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:51

я от не розумію - до Порошенко та його команди щось особисте?
наче рівень не дозволяв перетнутися...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5385
З нами з: 29.09.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:56

  Shaman написав:я от не розумію - до Порошенко та його команди щось особисте?
наче рівень не дозволяв перетнутися...

Порошенко і команда такі ж вороги як кацапи.
Знав би ти стільки як я то зрозумів би.
unicdima
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2562
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:02

  konstantin kirovograd написав:Скорее всего к нашему сожалению мы оказались в самом эпицентре грандиозной попытки изменить мировой порядок
Я б так не ускладнював...
Ми виявились близько до країни якою керує черговий претендент на звання наполеона сучасності...
Це створило для нас можливість розрубати вузол своїх проблем.
Тепер ми чітко знаємо
Немає багатовекторності
Немає альтернативи вступу в ЄС
Немає альтернативи вступу в НАТО...

Так є варіація-замість ЄС --- УПА( Україна-Польща -Англія)
Замість НАТО - європейські спільні сили безпеки ( європейська частка НАТО)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27145
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:06

  unicdima написав:
  Shaman написав:я от не розумію - до Порошенко та його команди щось особисте?
наче рівень не дозволяв перетнутися...

Порошенко і команда такі ж вороги як кацапи.
Знав би ти стільки як я то зрозумів би.

Ти нічого не знаєшь, окрім ненавісті до всіх, хто за Україну

Ти пишешь все, як кацап
Слово в слово

До речі, питання теж саме, як було "легко" москалям при Порошенко ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9207
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:19

  konstantin kirovograd написав:_hunter
вопрос к сожалению не о 100 млрд в год для США.
Моё мнение что сейчас происходит гораздо большее что-то а не просто мы и кацапы.Скорее всего к нашему сожалению мы оказались в самом эпицентре грандиозной попытки изменить мировой порядок.Что-то они там задумали толпой(сосия,косоглазые,иран и им подлизывающие огромные по меркам шарика страны как бразилы и индия).

не треба ускладнювати події.
як там - "миром правит не великая ложа, а большая лажа" :D

протиріччя накоплювалися. Раша нападом дійсно дуже сильно підірвала світовий порядок, й наразі намагається його знищити - бо інакше знищать Рашу (спойлер - все одно знищать).

Китай, дивлячись на цю ситуацію, думає, як отримати найбільше зиску - але він не підтримує Рашу, лише використовує як таран, щоб послабити Захід. не розумію - Тайвань дійсно мета, чи лише елемент тиску. дуже можливий варіант, що Китаю не сподобалось, як обмежили його доступ до сучасних технологій виробництва чипів, при тому, що Тайвань - найбільший виробник. можливо, якщо по чіпам домовляться, то напруга по Тайваню повернеться до попереднього рівня. від повноцінного конфлікту Китай втратить набагато більше, ніж виграє.

Індія - цю купляють просто нафту задешево.

розумієте, порушити світовий порядок має сенс лише для Раші, Ірану та КНДР- всі інші мають набагато більше переваг від мирного співіснування - й Індія, й Бразилія. Індія взагалі може навпаки багато виграти від конфлікту Китаю з Заходом.

Єдине, що не дає загнати під шконку всіх цих ізгоїв - це ядерна зброя. й це найбільший жах всіх поточних власників ядерної зброї - ніхто не хоче розширення ядерного клубу
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5385
З нами з: 29.09.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
наступ вже йде. По всіх тонких місцях. Де почне рватись там і будуть наращувати зусилля.
Ашан, щось знає https://24tv.ua/business/auchan-zakriva ... a_n2503243
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6947694869496950>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1492 170670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:55
Бульбаш
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 719
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 563829
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.