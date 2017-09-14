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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:27
Сьогодні в знайомого, який має маленьке виробництво, бусифікували технолога. Забронювати працівника він не додумався і підготувати швидку заміну - також. Тепер срака.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 27 лют, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:50
unicdima, сбавь обороты ...
це, по-перше
По-друге, ще побачимо який геніальний полководец Сирський
По-трете, перестань вносити розбрат. Бо, саме ти це робишь своїм хамством
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:51
я от не розумію - до Порошенко та його команди щось особисте?
наче рівень не дозволяв перетнутися...
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:56
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:02
Я б так не ускладнював...
Ми виявились близько до країни якою керує черговий претендент на звання наполеона сучасності...
Це створило для нас можливість розрубати вузол своїх проблем.
Тепер ми чітко знаємо
Немає багатовекторності
Немає альтернативи вступу в ЄС
Немає альтернативи вступу в НАТО...
Так є варіація-замість ЄС --- УПА( Україна-Польща -Англія)
Замість НАТО - європейські спільні сили безпеки ( європейська частка НАТО)
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:06
Ти нічого не знаєшь, окрім ненавісті до всіх, хто за Україну
Ти пишешь все, як кацап
Слово в слово
До речі, питання теж саме, як було "легко" москалям при Порошенко ?
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:19
не треба ускладнювати події.
як там - "миром правит не великая ложа, а большая лажа"
протиріччя накоплювалися. Раша нападом дійсно дуже сильно підірвала світовий порядок, й наразі намагається його знищити - бо інакше знищать Рашу (спойлер - все одно знищать).
Китай, дивлячись на цю ситуацію, думає, як отримати найбільше зиску - але він не підтримує Рашу, лише використовує як таран, щоб послабити Захід. не розумію - Тайвань дійсно мета, чи лише елемент тиску. дуже можливий варіант, що Китаю не сподобалось, як обмежили його доступ до сучасних технологій виробництва чипів, при тому, що Тайвань - найбільший виробник. можливо, якщо по чіпам домовляться, то напруга по Тайваню повернеться до попереднього рівня. від повноцінного конфлікту Китай втратить набагато більше, ніж виграє.
Індія - цю купляють просто нафту задешево.
розумієте, порушити світовий порядок має сенс лише для Раші, Ірану та КНДР- всі інші мають набагато більше переваг від мирного співіснування - й Індія, й Бразилія. Індія взагалі може навпаки багато виграти від конфлікту Китаю з Заходом.
Єдине, що не дає загнати під шконку всіх цих ізгоїв - це ядерна зброя. й це найбільший жах всіх поточних власників ядерної зброї - ніхто не хоче розширення ядерного клубу
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ашан, щось знає
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