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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:22
unicdima написав: Shaman написав:
я от не розумію - до Порошенко та його команди щось особисте?
наче рівень не дозволяв перетнутися...
Порошенко і команда такі ж вороги як кацапи.
Знав би ти стільки як я то зрозумів би.
опять пластинку заело...
а если перефразировать известную пословицу то получится
"не нужны враги когда есть такие(зекоманда) друзья"
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:23
unicdima написав:
Порошенко і команда такі ж вороги
Shaman написав:
я от не розумію - до Порошенко та його команди щось особисте?
наче рівень не дозволяв перетнутися...
як кацапи.
Знав би ти стільки як я то зрозумів би.
перше речення брехня. не було в реалі таких речей, щоб так казати. до Порошенка можуть бути претензії, але зовсім іншого плану
я ж кажу, щось особисте.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:31
Дюрі-бачі написав:Ukrainian
москалі не могли дійти поки війну фінансувалйи наші партнери. Зараз фінансування зменшили в рази, а ми замість того, щоб фінансувати з власних резервів (наприклад таки купити снаряди в Чехії), займаємося популізмом
https://www.lemonde.fr/international/live/2024/02/27/en-direct-guerre-en-ukraine-le-gouvernement-estime-que-la-presence-de-troupes-occidentales-ne-ferait-pas-franchir-le-seuil-de-belligerance_6218457_3210.html
«Чешская инициатива пользуется большой поддержкой со стороны ряда стран », — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи в Париже. "Это очень сильный сигнал, посланный России ", - заявил лидер, заверив, что пятнадцать стран готовы присоединиться к этой инициативе, которая призвана отреагировать на нехватку боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, для Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал, что это предложение Чехии «соответствует» прошлой политике Евросоюза, и объявил, что Париж присоединится к нему.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил, что его страна внесет вклад в чешский план на сумму «более 100 миллионов евро» и что «другие страны последуют» этому пути. «Что касается боеприпасов, то есть очень хорошая чешская инициатива, которая заключается в закупке боеприпасов и снарядов для Украины по всему миру », — пояснил г-н Рютте. Он отказался уточнить, какие страны за пределами Европы могут быть привлечены к производству этих боеприпасов. «Это секрет », — сказал он.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:36
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 27 лют, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:40
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Т.е. факт потихонечку начинает осозноваться?
Кто, кстати, говорил про "здаватися"?
А то, если единственный критерий "не сдаться" -- так и Парагвай победителем можно попробовать считать
Да и в 14м году -- почти ошеломительная победа. И Надпотужнейшее Контрнаступленьище от Авдеевки...
А если что-то более вещественное попробовать за критерий взять -- население, например -- тут уже сложнее выходит...
Так-то в истории не меньше (а то и сильно больше) примеров, когда "останньго" таки добивались
класична брехня - я свою оцінку не змінював, й лише розумію, що _hunter
цілеспрямовано розганаяє "всьопропало".
по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
по-друге, про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови? якщо не здаватися, й умови не прийнятні - то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...
>>> класична брехня - я свою оцінку не змінював
это о чем, вообще?
це про "Т.е. факт потихонечку начинает осозноваться?" - нічого не змінилося
>>> по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
там же, где и ответ про Парагвайскую Великую
відповіді немає. як не дивно
>>> про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови?
вы, я так понимаю, ни в каких переговорах ни разу не участвовали? -- и даже на рынке не торговались?
-- обычно, услышав неприйнятні умови, об этом другой стороне сообщают -- вместе с умовами прийнятними, а не уходят хлопнув дверью...
єдине, що зараз можна обговорювати - це окуповані території в обмін на гарантії безпеки. й відповідно на гарантії, що Раша відмовиться від неокупованого. де тільки таке не озвучували. гадаю, при неофіційних контактах теж. Раша хлопає дверима й тупо волає про своє
>>> то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...
а примерное понимание есть -- когда они появятся? -- хотя бы в общих чертах -- Харьков, Одесса, Запорожье?..
є - Мелітополь, Маріуполь. потоплений Чорноморський флот. ще сотню Сушек зіб'ємо. ще декілька А50. далі буде
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:41
холява написав:Успіх
Дуже велике бажання почути СІБАРІТА .
Мені дуже невистачає інформації від цієй ЛЮДИНИ .
Як читаєте моє ВАМ Вітання і побажання Здоров,я .
А ще Успіх , маю сказати , ЩО урусам І РОЗВІДНИКІВ НЕ ПОТРЕБУЄ .
Треба просто почитати що ви пишите .
Де загородження , де мінували , ви все повідомляйте !
МОЖЕТЕ ЩЕ КООРДИНАТИ СКИНУТИ
Спасибо на добром слове!
Я периодически пытаюсь почитывать, но помалкиваю,ибо часто трудно уловить суть диалога. Хочется надеяться, что это из-за непривычки к мобильному интернету.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:53
Ukrainian написав:
Сумно буде коли Інтернет перестане працювати
Ілон Маск всіх врятує)))
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:04
pesikot написав:
Макрон не виключає відправки військ в Україну | Віталій Портников
Еммануель Макрон намагається бути лідером спротиву рф в Європі...політичні декларації за раді рейтингів (во Франції)
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:13
Сибарит написав: холява написав:Успіх
Дуже велике бажання почути СІБАРІТА .
Мені дуже невистачає інформації від цієй ЛЮДИНИ .
Як читаєте моє ВАМ Вітання і побажання Здоров,я .
А ще Успіх , маю сказати , ЩО урусам І РОЗВІДНИКІВ НЕ ПОТРЕБУЄ .
Треба просто почитати що ви пишите .
Де загородження , де мінували , ви все повідомляйте !
МОЖЕТЕ ЩЕ КООРДИНАТИ СКИНУТИ
Спасибо на добром слове!
Я периодически пытаюсь почитывать, но помалкиваю,ибо часто трудно уловить суть диалога. Хочется надеяться, что это из-за непривычки к мобильному интернету.
Привет СИБАРИТ !
Ну хоть в двух словах обучают , кормят ,нагрузки ?
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:15
А я прихильник Успіха!
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