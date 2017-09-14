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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6949695069516952>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:23

  Investor_K написав:А я прихильник Успіха!

Долярчик был лучше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:29

  Investor_K написав:А я прихильник Успіха!

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:40

  Investor_K написав:А я прихильник Успіха!


Теж мрієте бути масажистом ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:40


Ivan Zhugan:

Як виявилося у 2019 році було два вибори на майбутнє:

1. За 30-40 євро літати лоукостером до Відня на каву;
2. За 5 тис. доларів топитися у Тисі.

Обрали друге...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:50

  Bobua написав:

Ivan Zhugan:

Як виявилося у 2019 році було два вибори на майбутнє:

1. За 30-40 євро літати лоукостером до Відня на каву;
2. За 5 тис. доларів топитися у Тисі.

Обрали друге...

І що тобі не подобалось в лоукостері за 30-40 ойро ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:55

  konstantin kirovograd написав:_hunter
вопрос к сожалению не о 100 млрд в год для США.
Моё мнение что сейчас происходит гораздо большее что-то а не просто мы и кацапы.Скорее всего к нашему сожалению мы оказались в самом эпицентре грандиозной попытки изменить мировой порядок.Что-то они там задумали толпой(сосия,косоглазые,иран и им подлизывающие огромные по меркам шарика страны как бразилы и индия).

Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.
З точки зору з Брюселя, буде вона біля Харкова, чи біля Києва різниця не дуже віддчутна, так як де Київ, а де Брюссель. А от чи від Харкова чи від Києва до Москви пройде стіна, з Кремля по іншому відчувається на відміну від Брюсселя, не кажучи про Вашингтон.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:59

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:Інтернет наступом не пошкодили ? От і добре.
пошкодили. І пошкодили серйозно. Вже сутку моя підводна лодка і степах україни.без нормального звязку.
Я звичайно розумію ,що ви думаєте шо стріми з безпілотників по телеграфу ідуть)


https://lb.ua/world/2024/02/26/600503_iemenski_husiti_poshkodili_pidvodni.html
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:02

  Сибарит написав:
  холява написав:Успіх
Дуже велике бажання почути СІБАРІТА .
Мені дуже невистачає інформації від цієй ЛЮДИНИ .
Як читаєте моє ВАМ Вітання і побажання Здоров,я .

А ще Успіх , маю сказати , ЩО урусам І РОЗВІДНИКІВ НЕ ПОТРЕБУЄ .

Треба просто почитати що ви пишите .
Де загородження , де мінували , ви все повідомляйте !
МОЖЕТЕ ЩЕ КООРДИНАТИ СКИНУТИ

Спасибо на добром слове!
Я периодически пытаюсь почитывать, но помалкиваю,ибо часто трудно уловить суть диалога. Хочется надеяться, что это из-за непривычки к мобильному интернету.

там можна вибрати "ПК версія" і буде звичний інтерфейс
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:06

  холява написав:
  Investor_K написав:А я прихильник Успіха!


Теж мрієте бути масажистом ?

Мені подобається, як він Вас нервує.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:08

  Schmit написав:
Сьогодні в знайомого, який має маленьке виробництво, бусифікували технолога. Забронювати працівника він не додумався і підготувати швидку заміну - також. Тепер срака.

на болотах теж вже нема кому працювати
flyman
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