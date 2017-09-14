Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:23
Investor_K написав:
А я прихильник Успіха!
Долярчик был лучше.
Hotab
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:29
Investor_K написав:
А я прихильник Успіха!
pesikot
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:40
Investor_K написав:
А я прихильник Успіха!
Теж мрієте бути масажистом ?
холява
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:40
Ivan Zhugan: Як виявилося у 2019 році було два вибори на майбутнє: 1. За 30-40 євро літати лоукостером до Відня на каву; 2. За 5 тис. доларів топитися у Тисі. Обрали друге...
Bobua
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:50
Bobua написав: Ivan Zhugan: Як виявилося у 2019 році було два вибори на майбутнє: 1. За 30-40 євро літати лоукостером до Відня на каву; 2. За 5 тис. доларів топитися у Тисі. Обрали друге...
І що тобі не подобалось в лоукостері за 30-40 ойро ?
pesikot
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:55
konstantin kirovograd написав: _hunter
вопрос к сожалению не о 100 млрд в год для США.
Моё мнение что сейчас происходит гораздо большее что-то а не просто мы и кацапы.Скорее всего к нашему сожалению мы оказались в самом эпицентре грандиозной попытки изменить мировой порядок.Что-то они там задумали толпой(сосия,косоглазые,иран и им подлизывающие огромные по меркам шарика страны как бразилы и индия).
Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.
З точки зору з Брюселя, буде вона біля Харкова, чи біля Києва різниця не дуже віддчутна, так як де Київ, а де Брюссель. А от чи від Харкова чи від Києва до Москви пройде стіна, з Кремля по іншому відчувається на відміну від Брюсселя, не кажучи про Вашингтон.
flyman
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:59
Banderlog написав: Ukrainian написав:
Інтернет наступом не пошкодили ? От і добре.
пошкодили. І пошкодили серйозно. Вже сутку моя підводна лодка і степах україни.без нормального звязку.
Я звичайно розумію ,що ви думаєте шо стріми з безпілотників по телеграфу ідуть)
https://lb.ua/world/2024/02/26/600503_iemenski_husiti_poshkodili_pidvodni.html
flyman
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:02
Сибарит написав: холява написав: Успіх
Дуже велике бажання почути СІБАРІТА .
Мені дуже невистачає інформації від цієй ЛЮДИНИ .
Як читаєте моє ВАМ Вітання і побажання Здоров,я .
А ще Успіх , маю сказати , ЩО урусам І РОЗВІДНИКІВ НЕ ПОТРЕБУЄ .
Треба просто почитати що ви пишите .
Де загородження , де мінували , ви все повідомляйте !
МОЖЕТЕ ЩЕ КООРДИНАТИ СКИНУТИ
Спасибо на добром слове!
Я периодически пытаюсь почитывать, но помалкиваю,ибо часто трудно уловить суть диалога. Хочется надеяться, что это из-за непривычки к мобильному интернету.
там можна вибрати "ПК версія" і буде звичний інтерфейс
flyman
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:06
холява написав: Investor_K написав:
А я прихильник Успіха!
Теж мрієте бути масажистом ?
Мені подобається, як він Вас нервує.
Investor_K
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:08
Schmit написав:
Сьогодні в знайомого, який має маленьке виробництво, бусифікували технолога. Забронювати працівника він не додумався і підготувати швидку заміну - також. Тепер срака.
на болотах теж вже нема кому працювати
flyman
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