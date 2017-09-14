RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6949695069516952
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.

Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор
fox767676
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 13.06.20
Подякував: 286 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:23

  flyman написав:там можна вибрати "ПК версія" і буде звичний інтерфейс
А я собі зразу "ПК версія" увімкнув.
Так зручніше!
  Hotab написав:Долярчик был лучше.
Але мав м'якіший характер :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6054
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:28

  fox767676 написав:
  flyman написав:Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.

Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор

Просте запитання, та ж Південна Америка, там переважно витоки культури та держави із греко-римської парадигми та християнства, чи як там?
Де я вжив "демократія"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34026
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2743 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:32

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.

Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор

Просте запитання, та ж Південна Америка, там витоки культури та держави із греко-римської парадигми та християнства, чи як там?
Де я вжив "демократія"?


Аргентина - грекоримські парадигми, а Перу Венесуела Колумбія Еквадор - шамансько-канібалістичні превалюють
fox767676
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 13.06.20
Подякував: 286 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:34

Вечірня казочка

  Investor_K написав:Мені подобається, як він Вас нервує
То що - настав час для вечірніх казочок?

Але казочка буде сумною...

Так от, мені приснилось , що десь на Марсі йде війна марсіан з юпітерцями...

І от якось приїхали з іншої бригади 4 специ ремонтувати зореліт...
Слово за слово... і кажуть вони: "а нас тільки 4 і залишилось з марсіанської арти, а всіх решта перевели в піхоту, де вже і в бій кинули... - повернулась половина... а друга половина 200/300ті"
Кажуть - прямий наказ СИРоєжкіна :roll:

Добре, що це все приснилось і в нас такого нема, правда? :evil:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6054
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:37

  fox767676 написав:
  flyman написав:Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.

Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор

по-перще 75% не живе в розвинених країнах. але некоректно їх називати недемократичними. Індія та Бразилія - це не автократії.

й всі все одно заточені під розвинені країни. електроніку хіба Китай випускає з недемократичних країн, а все інше - лише розвинені країни. фінансова система все одно західна, далі лозунгів поки що справа не йде. й кажу - є два варіанти - або Китай трошки схаменеться й буде далі співпрацювати з Заходом, або спробує бикувати - й подивимось, чи витримає це (не витримає - він переоцінює свою важливість).

а Біларусь так, треба допомогти братам-біларусам диктатора у смітник історії викинути ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5386
З нами з: 29.09.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 6949695069516952
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, flyman, Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1492 170678
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:55
Бульбаш
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 725
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 563833
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.