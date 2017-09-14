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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6950695169526953>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.

Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:23

  flyman написав:там можна вибрати "ПК версія" і буде звичний інтерфейс
А я собі зразу "ПК версія" увімкнув.
Так зручніше!
  Hotab написав:Долярчик был лучше.
Але мав м'якіший характер :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:28

  fox767676 написав:
  flyman написав:Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.

Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор

Просте запитання, та ж Південна Америка, там переважно витоки культури та держави із греко-римської парадигми та християнства, чи як там?
Де я вжив "демократія"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:32

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.

Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор

Просте запитання, та ж Південна Америка, там витоки культури та держави із греко-римської парадигми та християнства, чи як там?
Де я вжив "демократія"?


Аргентина - грекоримські парадигми, а Перу Венесуела Колумбія Еквадор - шамансько-канібалістичні превалюють
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:37

  fox767676 написав:
  flyman написав:Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.

Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор

по-перще 75% не живе в розвинених країнах. але некоректно їх називати недемократичними. Індія та Бразилія - це не автократії.

й всі все одно заточені під розвинені країни. електроніку хіба Китай випускає з недемократичних країн, а все інше - лише розвинені країни. фінансова система все одно західна, далі лозунгів поки що справа не йде. й кажу - є два варіанти - або Китай трошки схаменеться й буде далі співпрацювати з Заходом, або спробує бикувати - й подивимось, чи витримає це (не витримає - він переоцінює свою важливість).

а Біларусь так, треба допомогти братам-біларусам диктатора у смітник історії викинути ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:38

  холява написав:
  Сибарит написав:
  холява написав:Успіх
Дуже велике бажання почути СІБАРІТА .
Мені дуже невистачає інформації від цієй ЛЮДИНИ .
Як читаєте моє ВАМ Вітання і побажання Здоров,я .

А ще Успіх , маю сказати , ЩО урусам І РОЗВІДНИКІВ НЕ ПОТРЕБУЄ .

Треба просто почитати що ви пишите .
Де загородження , де мінували , ви все повідомляйте !
МОЖЕТЕ ЩЕ КООРДИНАТИ СКИНУТИ

Спасибо на добром слове!
Я периодически пытаюсь почитывать, но помалкиваю,ибо часто трудно уловить суть диалога. Хочется надеяться, что это из-за непривычки к мобильному интернету.


Привет СИБАРИТ !

Ну хоть в двух словах обучают , кормят ,нагрузки ?

Обучают, кормят, нагрузки обещают.
Прошу прощения за оверквотинг
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:51

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Мені подобається, як він Вас нервує
То що - настав час для вечірніх казочок?

Але казочка буде сумною...

Так от, мені приснилось , що десь на Марсі йде війна марсіан з юпітерцями...

І от якось приїхали з іншої бригади 4 специ ремонтувати зореліт...
Слово за слово... і кажуть вони: "а нас тільки 4 і залишилось з марсіанської арти, а всіх решта перевели в піхоту, де вже і в бій кинули... - повернулась половина... а друга половина 200/300ті"
Кажуть - прямий наказ СИРоєжкіна :roll:

Добре, що це все приснилось і в нас такого нема, правда? :evil:

Якби завчасно не прокинулись, то побачили б як марсіанин Будівелмарсбуд біжить на допомогу з повними руками статистичних таблиць.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:52

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Мені подобається, як він Вас нервує
То що - настав час для вечірніх казочок?

Але казочка буде сумною...

Так от, мені приснилось , що десь на Марсі йде війна марсіан з юпітерцями...

І от якось приїхали з іншої бригади 4 специ ремонтувати зореліт...
Слово за слово... і кажуть вони: "а нас тільки 4 і залишилось з марсіанської арти, а всіх решта перевели в піхоту, де вже і в бій кинули... - повернулась половина... а друга половина 200/300ті"
Кажуть - прямий наказ СИРоєжкіна :roll:

Добре, що це все приснилось і в нас такого нема, правда? :evil:


Ніколи Успіх мене не дратував .
Це ДІТЯ від Господа , а дітей не обіжають .
В нього навідміну від вас нема фраз І , ВСР , і ШО , КУди ,та ще будь яких фраз пов:язаних з прогресивной діменціей .
Йому як що прийде в голову то він і пише .
Проста і наївна людина .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:54

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  Investor_K написав:Мені подобається, як він Вас нервує
То що - настав час для вечірніх казочок?

Але казочка буде сумною...

Так от, мені приснилось , що десь на Марсі йде війна марсіан з юпітерцями...

І от якось приїхали з іншої бригади 4 специ ремонтувати зореліт...
Слово за слово... і кажуть вони: "а нас тільки 4 і залишилось з марсіанської арти, а всіх решта перевели в піхоту, де вже і в бій кинули... - повернулась половина... а друга половина 200/300ті"
Кажуть - прямий наказ СИРоєжкіна :roll:

Добре, що це все приснилось і в нас такого нема, правда? :evil:

Якби завчасно не прокинулись, то побачили б як марсіанин Будівелмарсбуд біжить на допомогу з повними руками статистичних таблиць.

тут один інопланетянин розказує, що марсіанським ремонтникам все одно нема що ремонтувати, так як зорельоти без запчастин з штучним інтелектом з іншої невідомої галактики, а тут тільки частково кувалдою оволоділи
Востаннє редагувалось flyman в Вів 27 лют, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:58

  Shaman написав:
  unicdima написав:
  Shaman написав:я от не розумію - до Порошенко та його команди щось особисте?
наче рівень не дозволяв перетнутися...

Порошенко і команда такі ж вороги як кацапи.
Знав би ти стільки як я то зрозумів би.

перше речення брехня. не було в реалі таких речей, щоб так казати. до Порошенка можуть бути претензії, але зовсім іншого плану

я ж кажу, щось особисте. 8)


напевно колись купив несвіжих цукерок, отруївся і провів ніч в нужнику. тепер ненавидить за це порошенка
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