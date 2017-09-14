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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:21
flyman написав:
Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.
Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:23
flyman написав:
там можна вибрати "ПК версія" і буде звичний інтерфейс
А я собі зразу "ПК версія" увімкнув.
Так зручніше!
Hotab написав:
Долярчик был лучше.
Але мав м'якіший характер
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:28
fox767676 написав: flyman написав:
Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.
Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор
Просте запитання, та ж Південна Америка, там переважно витоки культури та держави із греко-римської парадигми та християнства, чи як там?
Де я вжив "демократія"?
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:32
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.
Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор
Просте запитання, та ж Південна Америка, там витоки культури та держави із греко-римської парадигми та християнства, чи як там?
Де я вжив "демократія"?
Аргентина - грекоримські парадигми, а Перу Венесуела Колумбія Еквадор - шамансько-канібалістичні превалюють
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:37
fox767676 написав: flyman написав:
Як колись Китай, так зараз РФ хоче відбудуватися від глобальної системи. Ізолюватися. Де пройде велика китайська стіна суровікіна, там і буде кордон умовного світу заходу.
Захід вже != глобальна система.
Десь 75% населення світу живе в недемократичних країнах
, урядам яких офіційно пох на українські страждання, чи навіть підтримають х-ла
Можливо страх залишитися в меншості змотивує Захід рекрутувати "нових європейців" - сербів, українців, грузинів, армян.
На Західному Донбасі, Приазов'ї багато покладів літію, германію.
З іншого боку Білорусь під рашистською п'ятою руйнує всю украхнську логістику,
вийшла протяжна з Заходу на Сход довга країна, яка вперлась в мордор
по-перще 75% не живе в розвинених країнах. але некоректно їх називати недемократичними. Індія та Бразилія - це не автократії.
й всі все одно заточені під розвинені країни. електроніку хіба Китай випускає з недемократичних країн, а все інше - лише розвинені країни. фінансова система все одно західна, далі лозунгів поки що справа не йде. й кажу - є два варіанти - або Китай трошки схаменеться й буде далі співпрацювати з Заходом, або спробує бикувати - й подивимось, чи витримає це (не витримає - він переоцінює свою важливість).
а Біларусь так, треба допомогти братам-біларусам диктатора у смітник історії викинути
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:38
холява написав: Сибарит написав: холява написав:Успіх
Дуже велике бажання почути СІБАРІТА .
Мені дуже невистачає інформації від цієй ЛЮДИНИ .
Як читаєте моє ВАМ Вітання і побажання Здоров,я .
А ще Успіх , маю сказати , ЩО урусам І РОЗВІДНИКІВ НЕ ПОТРЕБУЄ .
Треба просто почитати що ви пишите .
Де загородження , де мінували , ви все повідомляйте !
МОЖЕТЕ ЩЕ КООРДИНАТИ СКИНУТИ
Спасибо на добром слове!
Я периодически пытаюсь почитывать, но помалкиваю,ибо часто трудно уловить суть диалога. Хочется надеяться, что это из-за непривычки к мобильному интернету.
Привет СИБАРИТ !
Ну хоть в двух словах обучают , кормят ,нагрузки ?
Обучают, кормят, нагрузки обещают.
Прошу прощения за оверквотинг
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:51
Успіх написав: Investor_K написав:
Мені подобається, як він Вас нервує
То що - настав час для вечірніх казочок?
Але казочка буде сумною...
Так от, мені приснилось , що десь на Марсі йде війна марсіан з юпітерцями...
І от якось приїхали з іншої бригади 4 специ ремонтувати зореліт...
Слово за слово... і кажуть вони: "а нас тільки 4 і залишилось з марсіанської арти, а всіх решта перевели в піхоту, де вже і в бій кинули... - повернулась половина... а друга половина 200/300ті"
Кажуть - прямий наказ СИРоєжкіна
Добре, що це все приснилось і в нас такого нема, правда?
Якби завчасно не прокинулись, то побачили б як марсіанин Будівелмарсбуд біжить на допомогу з повними руками статистичних таблиць.
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Investor_K
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:52
Успіх написав: Investor_K написав:
Мені подобається, як він Вас нервує
То що - настав час для вечірніх казочок?
Але казочка буде сумною...
Так от, мені приснилось , що десь на Марсі йде війна марсіан з юпітерцями...
І от якось приїхали з іншої бригади 4 специ ремонтувати зореліт...
Слово за слово... і кажуть вони: "а нас тільки 4 і залишилось з марсіанської арти, а всіх решта перевели в піхоту, де вже і в бій кинули... - повернулась половина... а друга половина 200/300ті"
Кажуть - прямий наказ СИРоєжкіна
Добре, що це все приснилось і в нас такого нема, правда?
Ніколи Успіх мене не дратував .
Це ДІТЯ від Господа , а дітей не обіжають .
В нього навідміну від вас нема фраз І , ВСР , і ШО , КУди ,та ще будь яких фраз пов:язаних з прогресивной діменціей .
Йому як що прийде в голову то він і пише .
Проста і наївна людина .
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холява
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:54
Investor_K написав: Успіх написав: Investor_K написав:
Мені подобається, як він Вас нервує
То що - настав час для вечірніх казочок?
Але казочка буде сумною...
Так от, мені приснилось , що десь на Марсі йде війна марсіан з юпітерцями...
І от якось приїхали з іншої бригади 4 специ ремонтувати зореліт...
Слово за слово... і кажуть вони: "а нас тільки 4 і залишилось з марсіанської арти, а всіх решта перевели в піхоту, де вже і в бій кинули... - повернулась половина... а друга половина 200/300ті"
Кажуть - прямий наказ СИРоєжкіна
Добре, що це все приснилось і в нас такого нема, правда?
Якби завчасно не прокинулись, то побачили б як марсіанин Будівелмарсбуд біжить на допомогу з повними руками статистичних таблиць.
тут один інопланетянин розказує, що марсіанським ремонтникам все одно нема що ремонтувати, так як зорельоти без запчастин з штучним інтелектом з іншої невідомої галактики, а тут тільки частково кувалдою оволоділи
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 27 лют, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 20:58
Shaman написав: unicdima написав:
Порошенко і команда такі ж вороги
Shaman написав:
я от не розумію - до Порошенко та його команди щось особисте?
наче рівень не дозволяв перетнутися...
як кацапи.
Знав би ти стільки як я то зрозумів би.
перше речення брехня. не було в реалі таких речей, щоб так казати. до Порошенка можуть бути претензії, але зовсім іншого плану
я ж кажу, щось особисте.
напевно колись купив несвіжих цукерок, отруївся і провів ніч в нужнику. тепер ненавидить за це порошенка
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