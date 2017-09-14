RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6950695169526953
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:01

Таблиця простих рішень))

  Investor_K написав:Будівелмарсбуд біжить на допомогу з повними руками статистичних таблиць
))
Цікаво, як той Будівелмарсбуд своїми таблицями збирається затикати дірки недостачі людей?
Наприклад, в однієї марсіанської батареї не вистачає +/-20% людей.
Що, таблиця буде замість навідника, чи міхвода, чи заряджаючого і інших заступати на вогневу?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6054
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:23

  Успіх написав:Цікаво, як той Будівелмарсбуд своїми таблицями збирається затикати дірки недостачі людей?
Наприклад, в однієї марсіанської батареї не вистачає +/-20% людей
Девять класів вони і в африці девять класів
А якщо до освіти додати відсутність памяті- то про що тоді говорити
Два запитання
Одне -долярчику
друге-Успіху
Долярчик - а який був некомплект як ти потрапив в підрозділ?тобто десь 1,5 роки тому.Памятаю що якийсь аЛтеЛирист з Марсу , спросоння писав 25%
Успіх - а чи був від початку служби в підрозділу і до сьогодні некомплект менший від 20%

Не був
А хто памятає , як я описував що у військовому підрозділі є надлишок посад в порівнянні з реальнонеобхідним в приблизно 30 % бо втрата одного фахівця певної спеціальності не повинно зупинити виконання бойової задачі і всі бійці крім основної спеціальності мають навики як мінімум двох-трьох суміжних
Навіть наш дописувач з освітою в 7 класів церковно-прихідської ..і той крім водія виконував ще й обовязки писаря

І пояснюється це просто -
Коли підрозділ виводять на переформатування?
Наскільки я памятаю- у випадку 30% втрат.
І при цьому втрати рахуються не від штатного розпису - а від реальної кількості.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27146
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:40

  Сибарит написав:............
часто трудно уловить суть диалога. Хочется надеяться, что это из-за непривычки к мобильному интернету.

Вряд ли из-за этого. Чем дальше, тем сумбурнее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28052
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5263 раз.
Подякували: 4851 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:Коли підрозділ виводять на переформатування?
Наскільки я памятаю- у випадку 30% втрат.
І при цьому втрати рахуються не від штатного розпису - а від реальної кількості.


Если 40 процентов от штатной численности батальона остаётся, то батальон выводится на доукомплектование. В это количество не учитывается толпа ограниченно годных, условно придатных. 40 процентов боеспособных, точка.
Когда мы переходили в корпус морской пехоты, сладко пели, что в первую очередь призывники к нам потекут, пока этого нет, точнее вообще прихода нет.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20468
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
  #<1 ... 6950695169526953
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vydrigan, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1492 170690
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:55
Бульбаш
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 731
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 563834
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11424)
27.02.2024 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.