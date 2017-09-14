Успіх написав:
Цікаво, як той Будівелмарсбуд своїми таблицями збирається затикати дірки недостачі людей?
Наприклад, в однієї марсіанської батареї не вистачає +/-20% людей
Девять класів вони і в африці девять класів
А якщо до освіти додати відсутність памяті- то про що тоді говорити
Два запитання
Одне -долярчику
друге-Успіху
Долярчик - а який був некомплект як ти потрапив в підрозділ?тобто десь 1,5 роки тому.Памятаю що якийсь аЛтеЛирист з Марсу , спросоння писав 25%
Успіх - а чи був від початку служби в підрозділу і до сьогодні некомплект менший від 20%
Не був
А хто памятає , як я описував що у військовому підрозділі є надлишок посад в порівнянні з реальнонеобхідним в приблизно 30 % бо втрата одного фахівця певної спеціальності не повинно зупинити виконання бойової задачі і всі бійці крім основної спеціальності мають навики як мінімум двох-трьох суміжних
Навіть наш дописувач з освітою в 7 класів церковно-прихідської ..і той крім водія виконував ще й обовязки писаря
І пояснюється це просто -
Коли підрозділ виводять на переформатування?
Наскільки я памятаю- у випадку 30% втрат.
І при цьому втрати рахуються не від штатного розпису - а від реальної кількості.