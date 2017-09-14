Додано: Вів 27 лют, 2024 22:15

На думку експерта, після окупації Авдіївки, росіяни намагатимуться витиснути ЗСУ із підготовлених оборонних позицій на південь від Полтави та на схід від Дніпра. Небезпека полягає у тому, міркує експерт, що історично ця місцевість — ідеальна для танкових боїв та наступу і щойно земля затвердіє, росіяни перейдуть до більш активних наступальних дій.Навесні чи на початку літа є велика ймовірність, що фронт дестабілізується.“Це відкрита місцевість, там немає великих міст. Вона більш сприятлива для наступу, ніж оборони. Тому що той, в кого більше сил і зброї, має більше простору для маневрів. На жаль, в українців не було 2-3 лінії оборони, як в росіян на півдні, що ускладнило наступ там. Так само в українців немає достатньо ресурсів, щоб замінувати території від Харкова до Мар’їнки, як це робили росіяни на півдні, коли відступали. Це означає що навесні чи на початку літа є велика ймовірність, що фронт дестабілізується”, — пояснює Карбер.Карбер вважає, що саме нестача артилерійських боєприпасів — головна причина відходу українських військових з Авдіївки.Божевілля у тому, що українці мають 400 західних артилерійських систем, які зараз використовуються лише на 20%, бо недостатньо боєприпасів. Ми надіслали їм обладнання вартістю мільярди доларів, а воно просто простоює. Це неймовірно”, — говорить Карбер.Разом із Канадським генерал-лейтенантом у відставці Тревором Кадьє, Філіп Карбер представив свій звіт для НАТО щодо втрат українців. За підрахунками експертів, загальні втрати українців складають близько 250 тисяч. З них 50 тисяч вбитих та зниклих безвісти, 100 тисяч важко поранених, які вже не повернуться до військової служби та ще 100 тисяч тих, хто одужує від отриманих травм і можуть повернутися до війська. За інформацією Карбера, 80% професійних військових, які пішли на фронт коли РФ розпочала війну у 2014 році більше немає.Зараз перед Україною постав важкий вибір, вважає Карбер, — чи призивати велику кількість цивільних, які не мають військового досвіду, багато з яких не хочуть йти воювати. Однак, вважає експерт, якщо не почати мобілізувати людей зараз — може бути надто пізно.“Якщо справді влітку у вас почнеться маневрова війна в степах у районі, який я описую — на схід від Дніпра та на південь від Полтави, можливо, навіть на вулицях Харкова, — якщо це станеться і тоді ви раптом почнете мобілізовувати людей — ви буквально пускатимете тіла на вітер. Тож мобілізацію треба почати до того, як потреба стане критичною. І навіть якщо ви розпочнете зараз, вже буде важко отримати достатньо добре навчених людей своєчасно”, — міркує експерт.Ситуація на українському фронті зараз виглядає похмуріше, ніж будь-коли за 10 років війни, вважає Карбер.