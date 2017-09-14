Investor_K написав:Будівелмарсбуд біжить на допомогу з повними руками статистичних таблиць
)) Цікаво, як той Будівелмарсбуд своїми таблицями збирається затикати дірки недостачі людей? Наприклад, в однієї марсіанської батареї не вистачає +/-20% людей. Що, таблиця буде замість навідника, чи міхвода, чи заряджаючого і інших заступати на вогневу?
Успіх написав:Цікаво, як той Будівелмарсбуд своїми таблицями збирається затикати дірки недостачі людей? Наприклад, в однієї марсіанської батареї не вистачає +/-20% людей
Девять класів вони і в африці девять класів А якщо до освіти додати відсутність памяті- то про що тоді говорити Два запитання Одне -долярчику друге-Успіху Долярчик - а який був некомплект як ти потрапив в підрозділ?тобто десь 1,5 роки тому.Памятаю що якийсь аЛтеЛирист з Марсу , спросоння писав 25% Успіх - а чи був від початку служби в підрозділу і до сьогодні некомплект менший від 20%
Не був А хто памятає , як я описував що у військовому підрозділі є надлишок посад в порівнянні з реальнонеобхідним в приблизно 30 % бо втрата одного фахівця певної спеціальності не повинно зупинити виконання бойової задачі і всі бійці крім основної спеціальності мають навики як мінімум двох-трьох суміжних Навіть наш дописувач з освітою в 7 класів церковно-прихідської ..і той крім водія виконував ще й обовязки писаря
І пояснюється це просто - Коли підрозділ виводять на переформатування? Наскільки я памятаю- у випадку 30% втрат. І при цьому втрати рахуються не від штатного розпису - а від реальної кількості.
budivelnik написав:Коли підрозділ виводять на переформатування? Наскільки я памятаю- у випадку 30% втрат. І при цьому втрати рахуються не від штатного розпису - а від реальної кількості.
Если 40 процентов от штатной численности батальона остаётся, то батальон выводится на доукомплектование. В это количество не учитывается толпа ограниченно годных, условно придатных. 40 процентов боеспособных, точка. Когда мы переходили в корпус морской пехоты, сладко пели, что в первую очередь призывники к нам потекут, пока этого нет, точнее вообще прихода нет.
На думку експерта, після окупації Авдіївки, росіяни намагатимуться витиснути ЗСУ із підготовлених оборонних позицій на південь від Полтави та на схід від Дніпра. Небезпека полягає у тому, міркує експерт, що історично ця місцевість — ідеальна для танкових боїв та наступу і щойно земля затвердіє, росіяни перейдуть до більш активних наступальних дій.
Навесні чи на початку літа є велика ймовірність, що фронт дестабілізується. “Це відкрита місцевість, там немає великих міст. Вона більш сприятлива для наступу, ніж оборони. Тому що той, в кого більше сил і зброї, має більше простору для маневрів. На жаль, в українців не було 2-3 лінії оборони, як в росіян на півдні, що ускладнило наступ там. Так само в українців немає достатньо ресурсів, щоб замінувати території від Харкова до Мар’їнки, як це робили росіяни на півдні, коли відступали. Це означає що навесні чи на початку літа є велика ймовірність, що фронт дестабілізується”, — пояснює Карбер. Карбер вважає, що саме нестача артилерійських боєприпасів — головна причина відходу українських військових з Авдіївки. Божевілля у тому, що українці мають 400 західних артилерійських систем, які зараз використовуються лише на 20%, бо недостатньо боєприпасів. Ми надіслали їм обладнання вартістю мільярди доларів, а воно просто простоює. Це неймовірно”, — говорить Карбер. Разом із Канадським генерал-лейтенантом у відставці Тревором Кадьє, Філіп Карбер представив свій звіт для НАТО щодо втрат українців. За підрахунками експертів, загальні втрати українців складають близько 250 тисяч. З них 50 тисяч вбитих та зниклих безвісти, 100 тисяч важко поранених, які вже не повернуться до військової служби та ще 100 тисяч тих, хто одужує від отриманих травм і можуть повернутися до війська. За інформацією Карбера, 80% професійних військових, які пішли на фронт коли РФ розпочала війну у 2014 році більше немає.
Зараз перед Україною постав важкий вибір, вважає Карбер, — чи призивати велику кількість цивільних, які не мають військового досвіду, багато з яких не хочуть йти воювати. Однак, вважає експерт, якщо не почати мобілізувати людей зараз — може бути надто пізно.
“Якщо справді влітку у вас почнеться маневрова війна в степах у районі, який я описую — на схід від Дніпра та на південь від Полтави, можливо, навіть на вулицях Харкова, — якщо це станеться і тоді ви раптом почнете мобілізовувати людей — ви буквально пускатимете тіла на вітер. Тож мобілізацію треба почати до того, як потреба стане критичною. І навіть якщо ви розпочнете зараз, вже буде важко отримати достатньо добре навчених людей своєчасно”, — міркує експерт.
budivelnik написав:Коли підрозділ виводять на переформатування? Наскільки я памятаю- у випадку 30% втрат. І при цьому втрати рахуються не від штатного розпису - а від реальної кількості.
Если 40 процентов от штатной численности батальона остаётся, то батальон выводится на доукомплектование. В это количество не учитывается толпа ограниченно годных, условно придатных. 40 процентов боеспособных, точка. Когда мы переходили в корпус морской пехоты, сладко пели, что в первую очередь призывники к нам потекут, пока этого нет, точнее вообще прихода нет.
Я приблизно про те саме. Мій варіант штат_________ - 100 в строю_______ - 80 з них боєздатних-70
Якщо втрати 30% від боєздатних=20, залишиться 50 боєздатних Ви пишите про 40% від штату=40 ... Практично однакові цифри
Ukrainian написав:На думку експерта, після окупації Авдіївки, росіяни намагатимуться витиснути ЗСУ із підготовлених оборонних позицій на південь від Полтави та на схід від Дніпра. Небезпека полягає у тому, міркує експерт, що історично ця місцевість — ідеальна для танкових боїв та наступу і щойно земля затвердіє, росіяни перейдуть до більш активних наступальних дій.
Навесні чи на початку літа є велика ймовірність, що фронт дестабілізується. “Це відкрита місцевість, там немає великих міст. Вона більш сприятлива для наступу, ніж оборони. Тому що той, в кого більше сил і зброї, має більше простору для маневрів. На жаль, в українців не було 2-3 лінії оборони, як в росіян на півдні, що ускладнило наступ там. Так само в українців немає достатньо ресурсів, щоб замінувати території від Харкова до Мар’їнки, як це робили росіяни на півдні, коли відступали. Це означає що навесні чи на початку літа є велика ймовірність, що фронт дестабілізується”, — пояснює Карбер. Карбер вважає, що саме нестача артилерійських боєприпасів — головна причина відходу українських військових з Авдіївки. Божевілля у тому, що українці мають 400 західних артилерійських систем, які зараз використовуються лише на 20%, бо недостатньо боєприпасів. Ми надіслали їм обладнання вартістю мільярди доларів, а воно просто простоює. Це неймовірно”, — говорить Карбер. Разом із Канадським генерал-лейтенантом у відставці Тревором Кадьє, Філіп Карбер представив свій звіт для НАТО щодо втрат українців. За підрахунками експертів, загальні втрати українців складають близько 250 тисяч. З них 50 тисяч вбитих та зниклих безвісти, 100 тисяч важко поранених, які вже не повернуться до військової служби та ще 100 тисяч тих, хто одужує від отриманих травм і можуть повернутися до війська. За інформацією Карбера, 80% професійних військових, які пішли на фронт коли РФ розпочала війну у 2014 році більше немає.
Зараз перед Україною постав важкий вибір, вважає Карбер, — чи призивати велику кількість цивільних, які не мають військового досвіду, багато з яких не хочуть йти воювати. Однак, вважає експерт, якщо не почати мобілізувати людей зараз — може бути надто пізно.
“Якщо справді влітку у вас почнеться маневрова війна в степах у районі, який я описую — на схід від Дніпра та на південь від Полтави, можливо, навіть на вулицях Харкова, — якщо це станеться і тоді ви раптом почнете мобілізовувати людей — ви буквально пускатимете тіла на вітер. Тож мобілізацію треба почати до того, як потреба стане критичною. І навіть якщо ви розпочнете зараз, вже буде важко отримати достатньо добре навчених людей своєчасно”, — міркує експерт.
ЛАД написав: У Вас противоречие. Если "максимум страны Балтии, остальные могут спать спокойнее", то зачем остальным "чем больше будет перемалывание тем меньше дойдет до их границ" и "максимальный урон армии кацапов"?
Нет противоречия. Польше, Румынии, Венгрии и словакии не нужны кацапы на границе, поэтому чем больше будет Авдеевок и Бахмутов тем меньше кацапской техники дойдёт до западной границы. Как вариант из техники останутся только лошади.
Всё же противоречие есть. Если есть уверенность, что угроза только для прибалтов, то чем "кацапская техника на западной границе" мешает Польше, Румынии, Венгрии и Словакии? И уж тем более, Германии, Франции и прочим бельгиям.
Начиная с прошлого марта по всем СМИ шла накачка общественного мнения, что мы вот как сейчас пойдем на укреплённую линию, да как остановимся в Симферополе, да кацапы идиоты (неоднократно здесь читал прошлой весной).
А что Вы хотели, чтобы перед наступлением писали, что будет провал? То, что "кацапы идиоты" некоторые здесь рассказывают и сегодня.
Результат контрнаступа был известен задолго до его начала.
Кому?
Теперь же президент даёт интервью где перекладывает ответственность за провал на слитый план (то есть прямо признает, что в его окружении, спустя два года войны действуют шпионы), и на западные поставки, не все дали, что обещали. Так зачем наступать, если у нас нет обещанного...
Как по мне, то он не "перекладывал ответственность", а просто рассказал об объективных причинах. Или Вы считаете, что с поставками проблем не было? А "слитый план" мог быть не из-за шпионов "в его окружении" (это, конечно, тоже не исключено и не только "спустя два года войны"), но и на более низких ступенях и даже (представьте себе!) на Западе. А зачем наступать... На войне всегда нехватка ресурсов и утечка информации тоже нередка. И практически уверен, что западные "партнёры" тоже настойчиво "предлагали показать результаты".
Касательно ХАМАСа, Чечни и Израиля. Я не предлагал стать Израилем (а вы так подумали) нам нужно стать ХАМАСом. Посмотрите насколько Израиль превосходит в силе и качестве, и им приходится считаться с ХАМАСом в тапках. И несмотря на все свои зверства в мире вокруг них водят хороводы. Смотрите сейчас все страны начали осуждать евреев.
Мы сейчас воюем с совершенно отмороженными людьми, либо мы становимся тоже драконам, либо расходимся как самая гуманная нация.
ХАМАСу помогают, дают оружие? Вроде, нет. И Израилю не особо приходится считаться с "ХАМАСом в тапках". Его только убеждают, что нехорошо слишком много убивать палестинцев. в т.ч. женщин и детей. Если мы собираемся стать "тоже драконом", то, может, проще сразу сдаться и превратиться в дракона мирным путём. А воевать ради того, чтобы вместо русского дракона был украинский... Идея так себе.
ПС Далёкое будущее. Где-то в Европе внук спрашивает деда "а кто такие были украинцы?" Дед отвечает "эта та нация, которой давно нет потому что были очень гуманными)))
Нации так просто не исчезают. В новой истории таких примеров даже не припомню. И украинцы, кстати, хороший пример. Были и под Польшей, и под Австрией, и под Россией, но не исчезли.