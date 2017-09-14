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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 лют, 2024 23:39
ЛАД написав:
И украинцы, кстати, хороший пример. Были и под Польшей, и под Австрией, и под Россией, но не исчезли.
недавно хтось писав (Шаман?) що під Росією лишися малороси, далі прикладаєте логіку і робите висновки про сорти
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flyman
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