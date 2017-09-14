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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6951695269536954
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 23:39

  ЛАД написав: И украинцы, кстати, хороший пример. Были и под Польшей, и под Австрией, и под Россией, но не исчезли.

недавно хтось писав (Шаман?) що під Росією лишися малороси, далі прикладаєте логіку і робите висновки про сорти
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 02:02

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:.............
Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер :shock: -- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала? :lol:
Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем? :roll:

відходимо від головного.

що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?

з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..

за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...

>>> відходимо від головного.
Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...

А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим :wink:

О войнах, "которые невозможно выиграть" легко судить после их окончания. В начале парагвайской войны это вряд ли было очевидно.
Вопрос о Франции свидетельствует о слабом знании истории. Франция реально сражалась и сдалась после разгрома армии. Причины поражения анализировать не будем, но
Французская армия в результате войны потеряла 84 000 человек убитыми и более миллиона пленными. Немецкие войска потеряли 45 074 человек убитыми, 110 043 ранеными и 18 384 пропавшими без вести.

http://surl.li/qzqbr
Это за 1,5 месяца войны с 10 мая по 25 июня (фактически даже раньше) 1940. Больше, чем у нас за 2 года войны.

Насчёт "вчинили правильно".
Наци воспринимали французов как "полунордическая раса", а славян как, по большей частью, "унтерменшей".
Гитлер считал французов близкими к немцам в расовом отношении, но не совсем равными им. Об их расовом характере он сказал: «Франция по-прежнему враждебна нам. Помимо нордической крови в ней есть кровь, которая всегда будет нам чужой».

Гиммлер заставил всех кандидатов в СС пройти расовую проверку и запретил любому немцу, имевшему славянские, негроидные или еврейские расовые черты, вступать в Шуцстаффель ( СС). [13] Кандидаты должны были предоставить доказательства того, что до 1800 года у них были только арийские предки (1750 год для офицеров).

https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_racial_theories
Т.о. последствия оккупации для Франции и СССР были разными.
И насчёт "домовились".
С момента аншлюса Австрии 12—13 марта 1938 до начала 2 МВ оставалось 1,5 года, с Мюнхенского соглашения 29 сентября 1938 - год. При том, что противники Германии не были явно слабее (скорее, наоборот), они выиграли год на подготовку. Кто им доктор, что не использовали? Кто запрещает нам готовиться (если не будет каких-то ограничений)?
А что касается договоров. то на них нельзя полагаться слишком сильно, причём, не только с диктаторами. Любые договоры могут нарушаться.
Да, Путин может нарушить любой заключённый договор. Но история дама капризная. Никто не знает, что будет через год (в т.ч. и лично с Путиным).
Общеизвестный пример - "похабный" Бре́стский мир, подписанный 3 и ратифицированный 15 марта 1918 и благополучно аннулированный 13 ноября 1918. Всего 8 месяцев, а насколько поменялась ситуация. Подписан был при очень сильном сопротивлении очень многих и теряла по нему Россия очень много. И условия были значительно тяжелее, чем начальные всего месяцем раньше.
Можно ещё вспомнить и Тильзитский мир. Этот, правда, просуществовал подольше - с 7 июля 1807 до 1812.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 02:08

  flyman написав:
  ЛАД написав: И украинцы, кстати, хороший пример. Были и под Польшей, и под Австрией, и под Россией, но не исчезли.

недавно хтось писав (Шаман?) що під Росією лишися малороси, далі прикладаєте логіку і робите висновки про сорти

Шаман у меня в чс, так что не читал, обсуждать не могу.
Но "малороссы" как-то сильно смахивает на "российские нарративы". :)
ЛАД
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  #<1 ... 6951695269536954
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