недавно хтось писав (Шаман?) що під Росією лишися малороси, далі прикладаєте логіку і робите висновки про сорти
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Додано: Вів 27 лют, 2024 23:39
Додано: Сер 28 лют, 2024 02:02
О войнах, "которые невозможно выиграть" легко судить после их окончания. В начале парагвайской войны это вряд ли было очевидно.
Вопрос о Франции свидетельствует о слабом знании истории. Франция реально сражалась и сдалась после разгрома армии. Причины поражения анализировать не будем, но
Это за 1,5 месяца войны с 10 мая по 25 июня (фактически даже раньше) 1940. Больше, чем у нас за 2 года войны.
Насчёт "вчинили правильно".
Наци воспринимали французов как "полунордическая раса", а славян как, по большей частью, "унтерменшей".
Т.о. последствия оккупации для Франции и СССР были разными.
И насчёт "домовились".
С момента аншлюса Австрии 12—13 марта 1938 до начала 2 МВ оставалось 1,5 года, с Мюнхенского соглашения 29 сентября 1938 - год. При том, что противники Германии не были явно слабее (скорее, наоборот), они выиграли год на подготовку. Кто им доктор, что не использовали? Кто запрещает нам готовиться (если не будет каких-то ограничений)?
А что касается договоров. то на них нельзя полагаться слишком сильно, причём, не только с диктаторами. Любые договоры могут нарушаться.
Да, Путин может нарушить любой заключённый договор. Но история дама капризная. Никто не знает, что будет через год (в т.ч. и лично с Путиным).
Общеизвестный пример - "похабный" Бре́стский мир, подписанный 3 и ратифицированный 15 марта 1918 и благополучно аннулированный 13 ноября 1918. Всего 8 месяцев, а насколько поменялась ситуация. Подписан был при очень сильном сопротивлении очень многих и теряла по нему Россия очень много. И условия были значительно тяжелее, чем начальные всего месяцем раньше.
Можно ещё вспомнить и Тильзитский мир. Этот, правда, просуществовал подольше - с 7 июля 1807 до 1812.
Додано: Сер 28 лют, 2024 02:08
Шаман у меня в чс, так что не читал, обсуждать не могу.
Но "малороссы" как-то сильно смахивает на "российские нарративы".
Додано: Сер 28 лют, 2024 06:11
На А50 мізків не вистачило радар вимкнути?
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