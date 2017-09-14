_hunter написав:............. Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер -- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала? Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем?
відходимо від головного.
що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?
з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..
за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...
>>> відходимо від головного. Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...
А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим
О войнах, "которые невозможно выиграть" легко судить после их окончания. В начале парагвайской войны это вряд ли было очевидно. Вопрос о Франции свидетельствует о слабом знании истории. Франция реально сражалась и сдалась после разгрома армии. Причины поражения анализировать не будем, но
Французская армия в результате войны потеряла 84 000 человек убитыми и более миллиона пленными. Немецкие войска потеряли 45 074 человек убитыми, 110 043 ранеными и 18 384 пропавшими без вести.
http://surl.li/qzqbr Это за 1,5 месяца войны с 10 мая по 25 июня (фактически даже раньше) 1940. Больше, чем у нас за 2 года войны.
Насчёт "вчинили правильно". Наци воспринимали французов как "полунордическая раса", а славян как, по большей частью, "унтерменшей".
Гитлер считал французов близкими к немцам в расовом отношении, но не совсем равными им. Об их расовом характере он сказал: «Франция по-прежнему враждебна нам. Помимо нордической крови в ней есть кровь, которая всегда будет нам чужой».
Гиммлер заставил всех кандидатов в СС пройти расовую проверку и запретил любому немцу, имевшему славянские, негроидные или еврейские расовые черты, вступать в Шуцстаффель ( СС). [13] Кандидаты должны были предоставить доказательства того, что до 1800 года у них были только арийские предки (1750 год для офицеров).
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_racial_theories Т.о. последствия оккупации для Франции и СССР были разными. И насчёт "домовились". С момента аншлюса Австрии 12—13 марта 1938 до начала 2 МВ оставалось 1,5 года, с Мюнхенского соглашения 29 сентября 1938 - год. При том, что противники Германии не были явно слабее (скорее, наоборот), они выиграли год на подготовку. Кто им доктор, что не использовали? Кто запрещает нам готовиться (если не будет каких-то ограничений)? А что касается договоров. то на них нельзя полагаться слишком сильно, причём, не только с диктаторами. Любые договоры могут нарушаться. Да, Путин может нарушить любой заключённый договор. Но история дама капризная. Никто не знает, что будет через год (в т.ч. и лично с Путиным). Общеизвестный пример - "похабный" Бре́стский мир, подписанный 3 и ратифицированный 15 марта 1918 и благополучно аннулированный 13 ноября 1918. Всего 8 месяцев, а насколько поменялась ситуация. Подписан был при очень сильном сопротивлении очень многих и теряла по нему Россия очень много. И условия были значительно тяжелее, чем начальные всего месяцем раньше. Можно ещё вспомнить и Тильзитский мир. Этот, правда, просуществовал подольше - с 7 июля 1807 до 1812.
Прохожий написав:радиус действия ракеты 300км с200 без вариантов не могла сама навестись на а50 была подсветка цели а вот локатор который подсвечивал был 100% не из ссср родом более того уверен что в р-не Румынской границы над Черным морем в это время в воздухе был Авакс)
в якості фантазій і теорій - могли голову від харму прикрутити, яка наводиться на радар а-50 без підсвітки
Investor_K написав:Мені подобається, як він Вас нервує
То що - настав час для вечірніх казочок?
Але казочка буде сумною...
Так от, мені приснилось , що десь на Марсі йде війна марсіан з юпітерцями...
І от якось приїхали з іншої бригади 4 специ ремонтувати зореліт... Слово за слово... і кажуть вони: "а нас тільки 4 і залишилось з марсіанської арти, а всіх решта перевели в піхоту, де вже і в бій кинули... - повернулась половина... а друга половина 200/300ті" Кажуть - прямий наказ СИРоєжкіна
Добре, що це все приснилось і в нас такого нема, правда?
Ніколи Успіх мене не дратував . Це ДІТЯ від Господа , а дітей не обіжають . В нього навідміну від вас нема фраз І , ВСР , і ШО , КУди ,та ще будь яких фраз пов:язаних з прогресивной діменціей . Йому як що прийде в голову то він і пише . Проста і наївна людина .
Доброго ранку, пане холява! Сподіваюсь, що Ви вже поснідали і помолилися . Щодо деменції - так, дійсно, є трохи. Але я не жадібний, можу з Вами поділитися. До речі, я вже забув, звідки у Вас таке погоняло? Здається, була якась історія, що Ви не хотіли сплачувати вартість обіду у привокзальному кафе районного центру? Чи не розрахувались з дівчиною за додаткові послуги? Нагадайте, плз, бо забув. P.S. Мені для спілкування вистачає словникового запасу 30 слів.
Chatgpt на росии не работает, они симки покупают на 3 копейки и работает. Instagram не работает, они vpn пользуются и работает. Они летают, покупают айфоны. На них вообще санкции хоть какое влияние имеют нет?
Investor_K написав:Доброго ранку, пане холява! Сподіваюсь, що Ви вже поснідали і помолилися . Щодо деменції - так, дійсно, є трохи. Але я не жадібний, можу з Вами поділитися. До речі, я вже забув, звідки у Вас таке погоняло? Здається, була якась історія, що Ви не хотіли сплачувати вартість обіду у привокзальному кафе районного центру? Чи не розрахувались з дівчиною за додаткові послуги? Нагадайте, плз, бо забув. P.S. Мені для спілкування вистачає словникового запасу 30 слів.
Мф 5:3—11 Блаженны нищие духом[1] (πτωχοὶ τῷ πνεύματι), ибо их есть Царство Небесное (ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν).
Бетон написав:На них вообще санкции хоть какое влияние имеют нет?
Шмигаль сказав що за роки війни від санкцій вони втратили 400 млрд$ тобто вони працюють і дового мордор під ними не протягне, інше питання як нам вистояти, поки ці санкції доведуть його до розуміння, що пора звалювати какби чєго нє вишло