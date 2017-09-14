Додано: Сер 28 лют, 2024 02:02

_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав: .............

Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер -- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала?

Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем? .............Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер-- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала?Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем?

відходимо від головного.



що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?



з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..



за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею... відходимо від головного.що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...

>>> відходимо від головного.

Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...



А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим >>> відходимо від головного.Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим

Французская армия в результате войны потеряла 84 000 человек убитыми и более миллиона пленными. Немецкие войска потеряли 45 074 человек убитыми, 110 043 ранеными и 18 384 пропавшими без вести.

Гитлер считал французов близкими к немцам в расовом отношении, но не совсем равными им. Об их расовом характере он сказал: «Франция по-прежнему враждебна нам. Помимо нордической крови в ней есть кровь, которая всегда будет нам чужой».

Гиммлер заставил всех кандидатов в СС пройти расовую проверку и запретил любому немцу, имевшему славянские, негроидные или еврейские расовые черты, вступать в Шуцстаффель ( СС). [13] Кандидаты должны были предоставить доказательства того, что до 1800 года у них были только арийские предки (1750 год для офицеров).

О войнах, "которые невозможно выиграть" легко судить после их окончания. В начале парагвайской войны это вряд ли было очевидно.Вопрос о Франции свидетельствует о слабом знании истории. Франция реально сражалась и сдалась после разгрома армии. Причины поражения анализировать не будем, ноЭто за 1,5 месяца войны с 10 мая по 25 июня (фактически даже раньше) 1940. Больше, чем у нас за 2 года войны.Насчёт "вчинили правильно".Наци воспринимали французов как "полунордическая раса", а славян как, по большей частью, "унтерменшей".Т.о. последствия оккупации для Франции и СССР были разными.И насчёт "домовились".С момента аншлюса Австрии 12—13 марта 1938 до начала 2 МВ оставалось 1,5 года, с Мюнхенского соглашения 29 сентября 1938 - год. При том, что противники Германии не были явно слабее (скорее, наоборот), они выиграли год на подготовку. Кто им доктор, что не использовали? Кто запрещает нам готовиться (если не будет каких-то ограничений)?А что касается договоров. то на них нельзя полагаться слишком сильно, причём, не только с диктаторами. Любые договоры могут нарушаться.Да, Путин может нарушить любой заключённый договор. Но история дама капризная. Никто не знает, что будет через год (в т.ч. и лично с Путиным).Общеизвестный пример - "похабный" Бре́стский мир, подписанный 3 и ратифицированный 15 марта 1918 и благополучно аннулированный 13 ноября 1918. Всего 8 месяцев, а насколько поменялась ситуация. Подписан был при очень сильном сопротивлении очень многих и теряла по нему Россия очень много. И условия были значительно тяжелее, чем начальные всего месяцем раньше.Можно ещё вспомнить и Тильзитский мир. Этот, правда, просуществовал подольше - с 7 июля 1807 до 1812.