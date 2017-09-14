_hunter написав:............. Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер -- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала? Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем?
відходимо від головного.
що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?
з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..
за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...
>>> відходимо від головного. Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...
А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим
О войнах, "которые невозможно выиграть" легко судить после их окончания. В начале парагвайской войны это вряд ли было очевидно. Вопрос о Франции свидетельствует о слабом знании истории. Франция реально сражалась и сдалась после разгрома армии. Причины поражения анализировать не будем, но
Французская армия в результате войны потеряла 84 000 человек убитыми и более миллиона пленными. Немецкие войска потеряли 45 074 человек убитыми, 110 043 ранеными и 18 384 пропавшими без вести.
http://surl.li/qzqbr Это за 1,5 месяца войны с 10 мая по 25 июня (фактически даже раньше) 1940. Больше, чем у нас за 2 года войны.
Насчёт "вчинили правильно". Наци воспринимали французов как "полунордическая раса", а славян как, по большей частью, "унтерменшей".
Гитлер считал французов близкими к немцам в расовом отношении, но не совсем равными им. Об их расовом характере он сказал: «Франция по-прежнему враждебна нам. Помимо нордической крови в ней есть кровь, которая всегда будет нам чужой».
Гиммлер заставил всех кандидатов в СС пройти расовую проверку и запретил любому немцу, имевшему славянские, негроидные или еврейские расовые черты, вступать в Шуцстаффель ( СС). [13] Кандидаты должны были предоставить доказательства того, что до 1800 года у них были только арийские предки (1750 год для офицеров).
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_racial_theories Т.о. последствия оккупации для Франции и СССР были разными. И насчёт "домовились". С момента аншлюса Австрии 12—13 марта 1938 до начала 2 МВ оставалось 1,5 года, с Мюнхенского соглашения 29 сентября 1938 - год. При том, что противники Германии не были явно слабее (скорее, наоборот), они выиграли год на подготовку. Кто им доктор, что не использовали? Кто запрещает нам готовиться (если не будет каких-то ограничений)? А что касается договоров. то на них нельзя полагаться слишком сильно, причём, не только с диктаторами. Любые договоры могут нарушаться. Да, Путин может нарушить любой заключённый договор. Но история дама капризная. Никто не знает, что будет через год (в т.ч. и лично с Путиным). Общеизвестный пример - "похабный" Бре́стский мир, подписанный 3 и ратифицированный 15 марта 1918 и благополучно аннулированный 13 ноября 1918. Всего 8 месяцев, а насколько поменялась ситуация. Подписан был при очень сильном сопротивлении очень многих и теряла по нему Россия очень много. И условия были значительно тяжелее, чем начальные всего месяцем раньше. Можно ещё вспомнить и Тильзитский мир. Этот, правда, просуществовал подольше - с 7 июля 1807 до 1812.
Прохожий написав:радиус действия ракеты 300км с200 без вариантов не могла сама навестись на а50 была подсветка цели а вот локатор который подсвечивал был 100% не из ссср родом более того уверен что в р-не Румынской границы над Черным морем в это время в воздухе был Авакс)
в якості фантазій і теорій - могли голову від харму прикрутити, яка наводиться на радар а-50 без підсвітки
Investor_K написав:Доброго ранку, пане холява! Сподіваюсь, що Ви вже поснідали і помолилися . Щодо деменції - так, дійсно, є трохи. Але я не жадібний, можу з Вами поділитися. До речі, я вже забув, звідки у Вас таке погоняло? Здається, була якась історія, що Ви не хотіли сплачувати вартість обіду у привокзальному кафе районного центру? Чи не розрахувались з дівчиною за додаткові послуги? Нагадайте, плз, бо забув. P.S. Мені для спілкування вистачає словникового запасу 30 слів.
Мф 5:3—11 Блаженны нищие духом[1] (πτωχοὶ τῷ πνεύματι), ибо их есть Царство Небесное (ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν).
Бетон написав:На них вообще санкции хоть какое влияние имеют нет?
Шмигаль сказав що за роки війни від санкцій вони втратили 400 млрд$ тобто вони працюють і дового мордор під ними не протягне, інше питання як нам вистояти, поки ці санкції доведуть його до розуміння, що пора звалювати какби чєго нє вишло
Решил посмотреть систематически ли происходят казни украинских военнопленных, за февраль около 5 видео с казнью украинских военных. На одном есть радиоперехват с приказом в плен не брать. То есть очевидно, что это делается для устрашения. На Западе уже даже не реагируют на такие вещи, подумаешь там кого-то расстреляли. Далее, к сожалению, мы будем видеть такие видео всё чаще. И пока не начнём отвечать с большей жестокостью это не прекратится. Гуманисты блд
budivelnik написав:Ми виявились близько до країни якою керує черговий претендент на звання наполеона сучасності... Це створило для нас можливість розрубати вузол своїх проблем. Тепер ми чітко знаємо Немає багатовекторності Немає альтернативи вступу в ЄС Немає альтернативи вступу в НАТО...
чисто внєзапно оказались близько до країни ... хто б міг подумати мали смажити шашлики і тут раз і виявились близько))) По перше в нато нас не беруть. Вже нівроку пройшло 20 років років як ми вибрали нато та єес. ))) А замість багатовекторності ті регіони що тяжіли до росії, крим , донецьк, луганськ вже українська держава не контролює. Шо ми отримали взамін багатовекторності? Євроасоцію ? Вільний ринок з євросоюзом? Так він оказується не зовсім вільний. І як Ви гадаєте падіння ставок по депо в в валюті повязане з євроасоціацією чи ні?