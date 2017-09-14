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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6952695369546955>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 23:39

  ЛАД написав: И украинцы, кстати, хороший пример. Были и под Польшей, и под Австрией, и под Россией, но не исчезли.

недавно хтось писав (Шаман?) що під Росією лишися малороси, далі прикладаєте логіку і робите висновки про сорти
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 02:02

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:.............
Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер :shock: -- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала? :lol:
Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем? :roll:

відходимо від головного.

що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?

з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..

за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...

>>> відходимо від головного.
Да нет, именно к главному мы и подходим: к осознанию простого факта -- есть войны, которые невозможно выиграть. Парагвайская Великая война, Руина Хмельницкого...

А уже осознав этот простой факт -- можно попытаться сравнить одно очевидне с другим :wink:

О войнах, "которые невозможно выиграть" легко судить после их окончания. В начале парагвайской войны это вряд ли было очевидно.
Вопрос о Франции свидетельствует о слабом знании истории. Франция реально сражалась и сдалась после разгрома армии. Причины поражения анализировать не будем, но
Французская армия в результате войны потеряла 84 000 человек убитыми и более миллиона пленными. Немецкие войска потеряли 45 074 человек убитыми, 110 043 ранеными и 18 384 пропавшими без вести.

http://surl.li/qzqbr
Это за 1,5 месяца войны с 10 мая по 25 июня (фактически даже раньше) 1940. Больше, чем у нас за 2 года войны.

Насчёт "вчинили правильно".
Наци воспринимали французов как "полунордическая раса", а славян как, по большей частью, "унтерменшей".
Гитлер считал французов близкими к немцам в расовом отношении, но не совсем равными им. Об их расовом характере он сказал: «Франция по-прежнему враждебна нам. Помимо нордической крови в ней есть кровь, которая всегда будет нам чужой».

Гиммлер заставил всех кандидатов в СС пройти расовую проверку и запретил любому немцу, имевшему славянские, негроидные или еврейские расовые черты, вступать в Шуцстаффель ( СС). [13] Кандидаты должны были предоставить доказательства того, что до 1800 года у них были только арийские предки (1750 год для офицеров).

https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_racial_theories
Т.о. последствия оккупации для Франции и СССР были разными.
И насчёт "домовились".
С момента аншлюса Австрии 12—13 марта 1938 до начала 2 МВ оставалось 1,5 года, с Мюнхенского соглашения 29 сентября 1938 - год. При том, что противники Германии не были явно слабее (скорее, наоборот), они выиграли год на подготовку. Кто им доктор, что не использовали? Кто запрещает нам готовиться (если не будет каких-то ограничений)?
А что касается договоров. то на них нельзя полагаться слишком сильно, причём, не только с диктаторами. Любые договоры могут нарушаться.
Да, Путин может нарушить любой заключённый договор. Но история дама капризная. Никто не знает, что будет через год (в т.ч. и лично с Путиным).
Общеизвестный пример - "похабный" Бре́стский мир, подписанный 3 и ратифицированный 15 марта 1918 и благополучно аннулированный 13 ноября 1918. Всего 8 месяцев, а насколько поменялась ситуация. Подписан был при очень сильном сопротивлении очень многих и теряла по нему Россия очень много. И условия были значительно тяжелее, чем начальные всего месяцем раньше.
Можно ещё вспомнить и Тильзитский мир. Этот, правда, просуществовал подольше - с 7 июля 1807 до 1812.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 02:08

  flyman написав:
  ЛАД написав: И украинцы, кстати, хороший пример. Были и под Польшей, и под Австрией, и под Россией, но не исчезли.

недавно хтось писав (Шаман?) що під Росією лишися малороси, далі прикладаєте логіку і робите висновки про сорти

Шаман у меня в чс, так что не читал, обсуждать не могу.
Но "малороссы" как-то сильно смахивает на "российские нарративы". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 06:11

  trololo написав:
  Прохожий написав:радиус действия ракеты 300км
с200 без вариантов не могла сама навестись на а50
была подсветка цели а вот локатор который подсвечивал был 100% не из ссср родом
более того уверен что в р-не Румынской границы над Черным морем в это время в воздухе был Авакс)


в якості фантазій і теорій - могли голову від харму прикрутити, яка наводиться на радар а-50 :) без підсвітки


На А50 мізків не вистачило радар вимкнути?
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ткача затримали поляки на кордоні біля білорусі. Він знімав як Польща торгує з рф через білорусь.
Було видно що спецслужби перелякалися і видалили частину записів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:39

  Бетон написав:Ткача затримали поляки на кордоні біля білорусі. Він знімав як Польща торгує з рф через білорусь.
Було видно що спецслужби перелякалися і видалили частину записів.

Не дивно, поки українське зерно поплюжать ,з росією смачно в губи цілуються по-європейські,і роблять бізнес
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:52

  Investor_K написав:Доброго ранку, пане холява!
Сподіваюсь, що Ви вже поснідали і помолилися . Щодо деменції - так, дійсно, є трохи. Але я не жадібний, можу з Вами поділитися. До речі, я вже забув, звідки у Вас таке погоняло? Здається, була якась історія, що Ви не хотіли сплачувати вартість обіду у привокзальному кафе районного центру? Чи не розрахувались з дівчиною за додаткові послуги? Нагадайте, плз, бо забув.
P.S. Мені для спілкування вистачає словникового запасу 30 слів.



Мф 5:3—11
Блаженны нищие духом[1] (πτωχοὶ τῷ πνεύματι), ибо их есть Царство Небесное (ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν).

Бл҃же́ни ни́щїи дꙋ́хомъ: ꙗ҆́кѡ тѣ́хъ є҆́сть црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное.

Молюсь за вас .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:На них вообще санкции хоть какое влияние имеют нет?

Шмигаль сказав що за роки війни від санкцій вони втратили 400 млрд$ тобто вони працюють і дового мордор під ними не протягне, інше питання як нам вистояти, поки ці санкції доведуть його до розуміння, що пора звалювати какби чєго нє вишло
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Решил посмотреть систематически ли происходят казни украинских военнопленных, за февраль около 5 видео с казнью украинских военных. На одном есть радиоперехват с приказом в плен не брать. То есть очевидно, что это делается для устрашения. На Западе уже даже не реагируют на такие вещи, подумаешь там кого-то расстреляли. Далее, к сожалению, мы будем видеть такие видео всё чаще. И пока не начнём отвечать с большей жестокостью это не прекратится. Гуманисты блд
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:55

  budivelnik написав:Ми виявились близько до країни якою керує черговий претендент на звання наполеона сучасності...
Це створило для нас можливість розрубати вузол своїх проблем.
Тепер ми чітко знаємо
Немає багатовекторності
Немає альтернативи вступу в ЄС
Немає альтернативи вступу в НАТО...
чисто внєзапно оказались близько до країни ... хто б міг подумати мали смажити шашлики і тут раз і виявились близько)))
По перше в нато нас не беруть. Вже нівроку пройшло 20 років років як ми вибрали нато та єес. )))
А замість багатовекторності ті регіони що тяжіли до росії, крим , донецьк, луганськ вже українська держава не контролює.
Шо ми отримали взамін багатовекторності? Євроасоцію ? Вільний ринок з євросоюзом? Так він оказується не зовсім вільний. І як Ви гадаєте падіння ставок по депо в в валюті повязане з євроасоціацією чи ні?
Banderlog
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