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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6952695369546955
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:10

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Ми виявились близько до країни якою керує черговий претендент на звання наполеона сучасності...
Це створило для нас можливість розрубати вузол своїх проблем.
Тепер ми чітко знаємо
Немає багатовекторності
Немає альтернативи вступу в ЄС
Немає альтернативи вступу в НАТО...
чисто внєзапно оказались близько до країни ... хто б міг подумати мали смажити шашлики і тут раз і виявились близько)))
По перше в нато нас не беруть. Вже нівроку пройшло 20 років років як ми вибрали нато та єес. )))
А замість багатовекторності ті регіони що тяжіли до росії, крим , донецьк, луганськ вже українська держава не контролює.
Шо ми отримали взамін багатовекторності? Євроасоцію ? Вільний ринок з євросоюзом? Так він оказується не зовсім вільний. І як Ви гадаєте падіння ставок по депо в в валюті повязане з євроасоціацією чи ні?

Багатовекторність як в шахах вимагає інтелекту.
Я не фанат Угорщини, для нас вони практично ворог, але для своєї країни вициганили все що треба завдяки багатовекторності
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:12

  Василь-Рівне написав:
  Бетон написав:На них вообще санкции хоть какое влияние имеют нет?

Шмигаль сказав що за роки війни від санкцій вони втратили 400 млрд$ тобто вони працюють і дового мордор під ними не протягне, інше питання як нам вистояти, поки ці санкції доведуть його до розуміння, що пора звалювати какби чєго нє вишло


рф не до отримала прибутків на 1,3 трлн рублів за два роки
але як написав Евгеній Істребін(він у нас був відомий всім як ZZZZZ у тг "захід воює санкціями на пів шишки", торгів з рф збільшилась значно (кому цікави цифри -подивитесь на його тг каналі Істребін UA
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:38

  prodigy написав:торгів з рф збільшилась значно
Захід купив на 400млрд ресурсів
Захід продав на 285 млрд товарів
...
Зрада?
А якщо по другому....
Захід купив на 400 млрд товарів первинної обробки(як правило нафта/кольорові метали/аміак)
З цього закупленого створив в себе на 2 000 млрд товарів з яких 14%=285 млрд доларів - продав в педерацію.
З тих 2 000 - 285 = 1 715 млрд -3%=50 млрд доларів передав нам щоб ми могли оборонятись...
А скільки з 115 млрд які чисто отримала педерація вона змогла забрати собі?
Ніхто ж не буде заперечувати щоб для того щоб продати на 400 млрд - треба було як мінімум 100-200 млрд витратити на виготовлення(добування) цього товару.

Тому я пропоную трошки подумати і вирішити кожному самостійно
Що краще для України?
Коли Захід продає 0 купує 0 донатить Україні 0 і Україна самотужки протистоїть
Чи коли захід купує 400 продає 285 донатить Україні 50 ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:47

  hume написав:Решил посмотреть систематически ли происходят казни украинских военнопленных, за февраль около 5 видео с казнью украинских военных. На одном есть радиоперехват с приказом в плен не брать. То есть очевидно, что это делается для устрашения. На Западе уже даже не реагируют на такие вещи, подумаешь там кого-то расстреляли. Далее, к сожалению, мы будем видеть такие видео всё чаще. И пока не начнём отвечать с большей жестокостью это не прекратится. Гуманисты блд

зато дикі готові прострілювати коліна ухилянтам
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:48

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Ми виявились близько до країни якою керує черговий претендент на звання наполеона сучасності...
Це створило для нас можливість розрубати вузол своїх проблем.
Тепер ми чітко знаємо
Немає багатовекторності
Немає альтернативи вступу в ЄС
Немає альтернативи вступу в НАТО...
чисто внєзапно оказались близько до країни ... хто б міг подумати мали смажити шашлики і тут раз і виявились близько)))
По перше в нато нас не беруть. Вже нівроку пройшло 20 років років як ми вибрали нато та єес. )))
А замість багатовекторності ті регіони що тяжіли до росії, крим , донецьк, луганськ вже українська держава не контролює.
Шо ми отримали взамін багатовекторності? Євроасоцію ? Вільний ринок з євросоюзом? Так він оказується не зовсім вільний. І як Ви гадаєте падіння ставок по депо в в валюті повязане з євроасоціацією чи ні?

одна частина піпла хаває жупел, а іншим як бику червона тряпка, але це ніяка не теорія змови, співпадіння
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:01

  prodigy написав:
  Василь-Рівне написав:
  Бетон написав:На них вообще санкции хоть какое влияние имеют нет?

Шмигаль сказав що за роки війни від санкцій вони втратили 400 млрд$ тобто вони працюють і дового мордор під ними не протягне, інше питання як нам вистояти, поки ці санкції доведуть його до розуміння, що пора звалювати какби чєго нє вишло


рф не до отримала прибутків на 1,3 трлн рублів за два роки
але як написав Евгеній Істребін(він у нас був відомий всім як ZZZZZ у тг "захід воює санкціями на пів шишки", торгів з рф збільшилась значно (кому цікави цифри -подивитесь на його тг каналі Істребін UA

Які пропозиції,що держава на території якої третій рік точиться повномасштабна ( за винятком Західних територій ) може запропонувати,запросити якщо є катастрофа в масштабі
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:06

  Бетон написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Ми виявились близько до країни якою керує черговий претендент на звання наполеона сучасності...
Це створило для нас можливість розрубати вузол своїх проблем.
Тепер ми чітко знаємо
Немає багатовекторності
Немає альтернативи вступу в ЄС
Немає альтернативи вступу в НАТО...
чисто внєзапно оказались близько до країни ... хто б міг подумати мали смажити шашлики і тут раз і виявились близько)))
По перше в нато нас не беруть. Вже нівроку пройшло 20 років років як ми вибрали нато та єес. )))
А замість багатовекторності ті регіони що тяжіли до росії, крим , донецьк, луганськ вже українська держава не контролює.
Шо ми отримали взамін багатовекторності? Євроасоцію ? Вільний ринок з євросоюзом? Так він оказується не зовсім вільний. І як Ви гадаєте падіння ставок по депо в в валюті повязане з євроасоціацією чи ні?

Багатовекторність як в шахах вимагає інтелекту.
Я не фанат Угорщини, для нас вони практично ворог, але для своєї країни вициганили все що треба завдяки багатовекторності

розумне телятко двох корівок сось-сось
flyman
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Есть в Америке и оружие и деньги для Украины, но...? Раздел Украины, про который ведут переговоры Америка, Европа, раша и Китай.
Каспаров про перспективы Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=gwiuNS8Npt4
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