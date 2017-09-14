Макрон дійшов висновку, що імперіалістичні амбіції Путіна являють собою екзистенціальну загрозу Європі, а не тільки Україні.



"Москва веде "гібридну війну" проти Франції, зокрема, використовуючи кібератаки і кампанії з дезінформації в Інтернеті, а також тактику залякування в повітрі і на морі, кажуть чиновники в Парижі. Міністр оборони Макрона нещодавно заявив, що Росія "випробовує нові пороги агресивності" і пригрозила збити французькі літаки над Чорним морем", - йдеться в публікації.



Як пише FT, усе це сильно відрізняється від лютого 2022 року, коли Макрон вів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, а також наполягав на тому, що Росія не повинна "принижуватися" і що їй знадобляться "гарантії" безпеки з боку Заходу в обмін на мир. Однак неослабна агресія Росії проти України змінила думку Макрона.



"У Європі зростають побоювання, що Україна слабшає на полі бою, оскільки запаси боєприпасів виснажуються. Подальша військова підтримка США в Конгресі зайшла в глухий кут. Прихильність США колективній обороні Європи може ослабнути або навіть припинитися, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім", - вказує видання.



Проблема для Макрона полягає в тому, що у Франції немає коштів зробити "все необхідне" для захисту України. У неї є армія середнього розміру, і вона є єдиною країною ЄС, що володіє ядерною зброєю. Але обмеженість державних фінансів не дає їй можливості інвестувати в оборону, якщо тільки вона не скоротить витрати в інших сферах.