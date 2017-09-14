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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 лют, 2024 09:10
Banderlog написав: budivelnik написав:
Ми виявились близько до країни якою керує черговий претендент на звання наполеона сучасності...
Це створило для нас можливість розрубати вузол своїх проблем.
Тепер ми чітко знаємо
Немає багатовекторності
Немає альтернативи вступу в ЄС
Немає альтернативи вступу в НАТО...
чисто внєзапно оказались близько до країни ... хто б міг подумати мали смажити шашлики і тут раз і виявились близько)))
По перше в нато нас не беруть. Вже нівроку пройшло 20 років років як ми вибрали нато та єес. )))
А замість багатовекторності ті регіони що тяжіли до росії, крим , донецьк, луганськ вже українська держава не контролює.
Шо ми отримали взамін багатовекторності? Євроасоцію ? Вільний ринок з євросоюзом? Так він оказується не зовсім вільний. І як Ви гадаєте падіння ставок по депо в в валюті повязане з євроасоціацією чи ні?
Багатовекторність як в шахах вимагає інтелекту.
Я не фанат Угорщини, для нас вони практично ворог, але для своєї країни вициганили все що треба завдяки багатовекторності
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Бетон
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Додано: Сер 28 лют, 2024 09:12
Василь-Рівне написав: Бетон написав:
На них вообще санкции хоть какое влияние имеют нет?
Шмигаль сказав що за роки війни від санкцій вони втратили 400 млрд$ тобто вони працюють і дового мордор під ними не протягне, інше питання як нам вистояти, поки ці санкції доведуть його до розуміння, що пора звалювати какби чєго нє вишло
рф не до отримала прибутків на 1,3 трлн рублів за два роки
але як написав Евгеній Істребін(він у нас був відомий всім як ZZZZZ
у тг "захід воює санкціями на пів шишки", торгів з рф збільшилась значно (кому цікави цифри -подивитесь на його тг каналі Істребін UA
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prodigy
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Додано: Сер 28 лют, 2024 09:38
prodigy написав:
торгів з рф збільшилась значно
Захід купив на 400млрд ресурсів
Захід продав на 285 млрд товарів
...
Зрада?
А якщо по другому....
Захід купив на 400 млрд товарів первинної обробки(як правило нафта/кольорові метали/аміак)
З цього закупленого створив в себе на 2 000 млрд товарів з яких 14%=285 млрд доларів - продав в педерацію.
З тих 2 000 - 285 = 1 715 млрд -3%=50 млрд доларів передав нам щоб ми могли оборонятись...
А скільки з 115 млрд які чисто отримала педерація вона змогла забрати собі?
Ніхто ж не буде заперечувати щоб для того щоб продати на 400 млрд - треба було як мінімум 100-200 млрд витратити на виготовлення(добування) цього товару.
Тому я пропоную трошки подумати і вирішити кожному самостійно
Що краще для України?
Коли Захід продає 0 купує 0 донатить Україні 0 і Україна самотужки протистоїть
Чи коли захід купує 400 продає 285 донатить Україні 50 ?
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Додано: Сер 28 лют, 2024 09:48
Banderlog написав: budivelnik написав:
Ми виявились близько до країни якою керує черговий претендент на звання наполеона сучасності...
Це створило для нас можливість розрубати вузол своїх проблем.
Тепер ми чітко знаємо
Немає багатовекторності
Немає альтернативи вступу в ЄС
Немає альтернативи вступу в НАТО...
чисто внєзапно оказались близько до країни ... хто б міг подумати мали смажити шашлики і тут раз і виявились близько)))
По перше в нато нас не беруть. Вже нівроку пройшло 20 років років як ми вибрали нато та єес. )))
А замість багатовекторності ті регіони що тяжіли до росії, крим , донецьк, луганськ вже українська держава не контролює.
Шо ми отримали взамін багатовекторності? Євроасоцію ? Вільний ринок з євросоюзом? Так він оказується не зовсім вільний. І як Ви гадаєте падіння ставок по депо в в валюті повязане з євроасоціацією чи ні?
одна частина піпла хаває жупел, а іншим як бику червона тряпка, але це ніяка не теорія змови, співпадіння
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flyman
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Додано: Сер 28 лют, 2024 10:01
prodigy написав: Василь-Рівне написав: Бетон написав:
На них вообще санкции хоть какое влияние имеют нет?
Шмигаль сказав що за роки війни від санкцій вони втратили 400 млрд$ тобто вони працюють і дового мордор під ними не протягне, інше питання як нам вистояти, поки ці санкції доведуть його до розуміння, що пора звалювати какби чєго нє вишло
рф не до отримала прибутків на 1,3 трлн рублів за два роки
але як написав Евгеній Істребін(він у нас був відомий всім як ZZZZZ
у тг "захід воює санкціями на пів шишки", торгів з рф збільшилась значно (кому цікави цифри -подивитесь на його тг каналі Істребін UA
Які пропозиції,що держава на території якої третій рік точиться повномасштабна ( за винятком Західних територій ) може запропонувати,запросити якщо є катастрофа в масштабі
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Додано: Сер 28 лют, 2024 10:06
Бетон написав: Banderlog написав: budivelnik написав:
Ми виявились близько до країни якою керує черговий претендент на звання наполеона сучасності...
Це створило для нас можливість розрубати вузол своїх проблем.
Тепер ми чітко знаємо
Немає багатовекторності
Немає альтернативи вступу в ЄС
Немає альтернативи вступу в НАТО...
чисто внєзапно оказались близько до країни ... хто б міг подумати мали смажити шашлики і тут раз і виявились близько)))
По перше в нато нас не беруть. Вже нівроку пройшло 20 років років як ми вибрали нато та єес. )))
А замість багатовекторності ті регіони що тяжіли до росії, крим , донецьк, луганськ вже українська держава не контролює.
Шо ми отримали взамін багатовекторності? Євроасоцію ? Вільний ринок з євросоюзом? Так він оказується не зовсім вільний. І як Ви гадаєте падіння ставок по депо в в валюті повязане з євроасоціацією чи ні?
Багатовекторність як в шахах вимагає інтелекту.
Я не фанат Угорщини, для нас вони практично ворог, але для своєї країни вициганили все що треба завдяки багатовекторності
розумне телятко двох корівок сось-сось
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Додано: Сер 28 лют, 2024 10:41
Игорь Алексеевич написав:
Раздел Украины, про который ведут переговоры Америка, Европа, раша и Китай.
Не на эту ли тему приехал переговорить Зе в ОАЭ?)
Если честно, то война с ухылянтами напоминает борьбу с ДРГ в начале войны, которые рисовали крестики ))) Пипл отвлекается и хавает )))
Если бы нас впереди ждала реальная мясорубка весной, но мобиков нужно было собирать ещё вчера. И усиленно готовить.
А если Закон про мобилизацию примут на следующий день, после начала, предположим, битвы за Харьков, то это будет предательство и бессмысленное убийство.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 10:53
ЛАД написав: Hotab написав:Shaman
, нажаль все вірно.
Не знаю, в связи с чем Вы это написали. но наверняка ошиблись. Всё верно
шаман написать не может.
оце значить, що точно вірно написав
ніяк не може змиритися, що Раша перетворилася на недонацистську країну (ще й під лозунгами боротьби за нацизмом)
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:05
ЛАД написав:
Всё же противоречие есть.
Если есть уверенность, что угроза только для прибалтов, то чем "кацапская техника на западной границе" мешает Польше, Румынии, Венгрии и Словакии? И уж тем более, Германии, Франции и прочим бельгиям.
В подтверждении моих слов, буквально через день Орбан подтверждает мою мысль, они не боятся интервенции, им не нужна армия рф на их границе.
.
Премьер Венгрии Виктор Орбан, который скептичен относительно шансов Украины на победу и против ее военной поддержки, повторил свои давние заявления о том, что не хотел бы общей границы с Россией.
В то же время Орбан отметил, что для Венгрии является "национальным интересом и наиболее важным вопросом нацбезопасности" не иметь общей границы с Россией, потому что о таких периодах в истории "есть плохие воспоминания"..
ЛАД написав:
А что Вы хотели, чтобы перед наступлением писали, что будет провал?
Это называется создание завышенных ожиданий, вследствии чего приходит очень горькое разочарование.
Сейчас создаются такие ожидания для ф16. И я понимаю почему их не сильно спешат передавать. У этого самолёта хорошая репутация и невозможно спрогнозировать что может случится в нашей мясорубке.
Результат контрнаступа был известен задолго до его начала.
ЛАД написав:
Кому?
Мне и нескольким форумчанам. Не нужно быть вундеркиндом. Писал прогноз 10-13 апреля 2023 года. После чего меня обвинили в роснаративах , консерве и ещё много в чем. Отправлю в личные.
Или Вы считаете, что с поставками проблем не было?
А "слитый план" мог быть не из-за шпионов "в его окружении" (это, конечно, тоже не исключено и не только "спустя два года войны"), но и на более низких ступенях и даже (представьте себе!) на Западе.
Если проблемы с поставками, войска не доукомплектованы зачем штурмовать укрепрайон в степи со 100% господством в воздухе противника. Перемолоть свои обученные заграницей войска?
ЛАД написав:
Если мы собираемся стать "тоже драконом", то, может, проще сразу сдаться и превратиться в дракона мирным путём. А воевать ради того, чтобы вместо русского дракона был украинский... Идея так себе
Так не выйдет, они попытаются уничтожить все украинское от языка до культуры. Им, например, все равно что половина РФ не говорит на чистом русском, горцы вообще не знают русский Русским все равно, что по Тверской звери за бараном бегают в Курбан байрам, но им костью в горле украинцы как нация.
У меня когда то была мысль, что питун хочет увеличить убывающее славянское население простым путём - присоединением к себе украинцев. Он, в отличии от многих русских знает, что встретить в украинских городах смуглое лицо можно крайне редко, а если и можно, то с вероятностью 80% это будет ассимилированный "вставить любую восточно-южную нацию". Когда был случай, на одних похоронах познакомился с людьми приехавшими из рф, они реально были шокированы отсутствием мигрантов.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:20
Макрон дійшов висновку, що імперіалістичні амбіції Путіна являють собою екзистенціальну загрозу Європі, а не тільки Україні.
"Москва веде "гібридну війну" проти Франції, зокрема, використовуючи кібератаки і кампанії з дезінформації в Інтернеті, а також тактику залякування в повітрі і на морі, кажуть чиновники в Парижі. Міністр оборони Макрона нещодавно заявив, що Росія "випробовує нові пороги агресивності" і пригрозила збити французькі літаки над Чорним морем", - йдеться в публікації.
Як пише FT, усе це сильно відрізняється від лютого 2022 року, коли Макрон вів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, а також наполягав на тому, що Росія не повинна "принижуватися" і що їй знадобляться "гарантії" безпеки з боку Заходу в обмін на мир. Однак неослабна агресія Росії проти України змінила думку Макрона.
"У Європі зростають побоювання, що Україна слабшає на полі бою, оскільки запаси боєприпасів виснажуються. Подальша військова підтримка США в Конгресі зайшла в глухий кут. Прихильність США колективній обороні Європи може ослабнути або навіть припинитися, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім", - вказує видання.
Проблема для Макрона полягає в тому, що у Франції немає коштів зробити "все необхідне" для захисту України. У неї є армія середнього розміру, і вона є єдиною країною ЄС, що володіє ядерною зброєю. Але обмеженість державних фінансів не дає їй можливості інвестувати в оборону, якщо тільки вона не скоротить витрати в інших сферах.
Крім того, Макрону не вистачає послідовності. Останніми місяцями Франція блокувала використання коштів ЄС для закупівлі артилерійських боєприпасів для України за межами блоку на тій підставі, що такі витрати ніяк не сприяють розвитку власної оборонної промисловості Європи. І тільки 26 лютого Макрон підтримав план Чехії, згідно з яким закупівлі також здійснюватимуться за межами ЄС.
FT констатує, що заява Макрона про відправлення військ в Україну, можливо, привернула увагу до чогось "більш тривожного". А саме до того, що думки союзників розділилися щодо того, як далеко вони готові зайти, щоб допомогти Україні. Адже інші європейські чиновники поспішили дезавуювати пропозицію Макрона, вони швидко дистанціювалися від ідеї про введення військ.
Заява Макрона
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправлення західних військ на територію України.
Макрона штормить
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