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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:21
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 28 лют, 2024 11:42, всього редагувалось 3 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:21
ЛАД написав:
Начиная с прошлого марта по всем СМИ шла накачка общественного мнения, что мы вот как сейчас пойдем на укреплённую линию, да как остановимся в Симферополе, да кацапы идиоты (неоднократно здесь читал прошлой весной).
А что Вы хотели, чтобы перед наступлением писали, что будет провал?
То, что "кацапы идиоты" некоторые здесь рассказывают и сегодня
.
а наведіть приклади про ідіотів. бо дуже схоже на вигадки.
кажуть, що кацапи нелюди та терористи, які вбивають українців в порушення будь-яких конвенцій. й інколи вбивають творчо, з фантазією, як й належить виродкам. а дехто цього ніяк не може побачити.
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Shaman
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:00
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:31
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
класична брехня - я свою оцінку не змінював, й лише розумію, що _hunter
цілеспрямовано розганаяє "всьопропало".
по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
по-друге, про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови? якщо не здаватися, й умови не прийнятні - то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...
>>> класична брехня - я свою оцінку не змінював
это о чем, вообще?
це про "Т.е. факт потихонечку начинает осозноваться?" - нічого не змінилося
>>> по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
там же, где и ответ про Парагвайскую Великую
відповіді немає. як не дивно
>>> про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови?
вы, я так понимаю, ни в каких переговорах ни разу не участвовали? -- и даже на рынке не торговались?
-- обычно, услышав неприйнятні умови, об этом другой стороне сообщают -- вместе с умовами прийнятними, а не уходят хлопнув дверью...
єдине, що зараз можна обговорювати - це окуповані території в обмін на гарантії безпеки. й відповідно на гарантії, що Раша відмовиться від неокупованого. де тільки таке не озвучували. гадаю, при неофіційних контактах теж. Раша хлопає дверима й тупо волає про своє
>>> то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...
а примерное понимание есть -- когда они появятся? -- хотя бы в общих чертах -- Харьков, Одесса, Запорожье?..
є - Мелітополь, Маріуполь. потоплений Чорноморський флот. ще сотню Сушек зіб'ємо. ще декілька А50. далі буде
>>> нічого не змінилося
а -- ну тогда ладно
>>> відповіді немає
не хотите отвечать -- да и ладно
>>> єдине, що зараз можна обговорювати
но, почему-то, не обговаривается -- но то такэ.
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_hunter
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