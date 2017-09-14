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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6953695469556956
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:21

https://www.youtube.com/watch?v=gwiuNS8Npt4
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 28 лют, 2024 11:42, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:21

  ЛАД написав:
Начиная с прошлого марта по всем СМИ шла накачка общественного мнения, что мы вот как сейчас пойдем на укреплённую линию, да как остановимся в Симферополе, да кацапы идиоты (неоднократно здесь читал прошлой весной).

А что Вы хотели, чтобы перед наступлением писали, что будет провал?
То, что "кацапы идиоты" некоторые здесь рассказывают и сегодня.

а наведіть приклади про ідіотів. бо дуже схоже на вигадки.

кажуть, що кацапи нелюди та терористи, які вбивають українців в порушення будь-яких конвенцій. й інколи вбивають творчо, з фантазією, як й належить виродкам. а дехто цього ніяк не може побачити.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/XQsuOMyCuhQ?si=KrPwpcRb9xRK2xn9

То, что Лад и писал. И все умные люди
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:31

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:класична брехня - я свою оцінку не змінював, й лише розумію, що _hunter цілеспрямовано розганаяє "всьопропало".

по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
по-друге, про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови? якщо не здаватися, й умови не прийнятні - то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...

>>> класична брехня - я свою оцінку не змінював
это о чем, вообще?

це про "Т.е. факт потихонечку начинает осозноваться?" - нічого не змінилося
>>> по-перше, де відповідь про фінську війну 1939 року?
там же, где и ответ про Парагвайскую Великую

відповіді немає. як не дивно
>>> про що домовлятися, коли висувають неприйнятні умови?
вы, я так понимаю, ни в каких переговорах ни разу не участвовали? -- и даже на рынке не торговались? :roll: -- обычно, услышав неприйнятні умови, об этом другой стороне сообщают -- вместе с умовами прийнятними, а не уходят хлопнув дверью...

єдине, що зараз можна обговорювати - це окуповані території в обмін на гарантії безпеки. й відповідно на гарантії, що Раша відмовиться від неокупованого. де тільки таке не озвучували. гадаю, при неофіційних контактах теж. Раша хлопає дверима й тупо волає про своє
>>> то що робити? битися далі, що ми й робимо - тобто інших варіантів немає...
а примерное понимание есть -- когда они появятся? -- хотя бы в общих чертах -- Харьков, Одесса, Запорожье?..

є - Мелітополь, Маріуполь. потоплений Чорноморський флот. ще сотню Сушек зіб'ємо. ще декілька А50. далі буде

>>> нічого не змінилося ;)
а -- ну тогда ладно :wink:

>>> відповіді немає
не хотите отвечать -- да и ладно

>>> єдине, що зараз можна обговорювати
но, почему-то, не обговаривается -- но то такэ.
_hunter
 
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