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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:21
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 28 лют, 2024 11:42, всього редагувалось 3 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:21
ЛАД написав:
Начиная с прошлого марта по всем СМИ шла накачка общественного мнения, что мы вот как сейчас пойдем на укреплённую линию, да как остановимся в Симферополе, да кацапы идиоты (неоднократно здесь читал прошлой весной).
А что Вы хотели, чтобы перед наступлением писали, что будет провал?
То, что "кацапы идиоты" некоторые здесь рассказывают и сегодня
.
а наведіть приклади про ідіотів. бо дуже схоже на вигадки.
кажуть, що кацапи нелюди та терористи, які вбивають українців в порушення будь-яких конвенцій. й інколи вбивають творчо, з фантазією, як й належить виродкам. а дехто цього ніяк не може побачити.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:00
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Бетон
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:34
Бетон написав:
https://youtu.be/XQsuOMyCuhQ?si=KrPwpcRb9xRK2xn9
То, что Лад и писал. И все умные люди
Я колись побачив цю людину з булавою , зразу зрозумів від чого всі проблеми в Україні .
Що не людина то лицарь !
Тільки спочатку правдивої сповіді , треба алкоголь перемішати з галоперідолом .
А народ "з,їсть " , тому що усі дуже обізнані на політиці .
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холява
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:37
холява написав: Бетон написав:
https://youtu.be/XQsuOMyCuhQ?si=KrPwpcRb9xRK2xn9
То, что Лад и писал. И все умные люди
Я колись побачив цю людину з булавою , зразу зрозумів від чого всі проблеми в Україні .
Що не людина то лицарь !
Тільки спочатку правдивої сповіді , треба алкоголь перемішати з галоперідолом .
А народ "з,їсть " , тому що усі дуже обізнані на політиці .
А по суті є заперечення до викладених фактів, навіть якщо інтерв"ювер перед інтервь"ю зміг "алкоголь перемішати з галоперідолом"? Яку тезу, на якій хвилині відео можете заперечити?
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flyman
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:43
flyman
З перших припущень , не знаю хто, не знаю коли , були невігласи ....... зустрічи
Це його субьективна точка зору .
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холява
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:47
budivelnik написав:
Успіх - а чи був від початку служби в підрозділу і до сьогодні некомплект менший від 20%
Було по різному...
Але перші місяці було 0-1%!
Через рік - вже коливалось +/-10%(так як масово почали звільнятись "по догляду", а поповнення не встигало приходити на заміну їм)
А зараз поповнення, майже не приходить - так як Будівельник буде ставити таблички в окоп, замість себе і своїх синів... І Флер не віддає свого чоловіка, як і сама не бажає вступити до лав ЗСУ!
А Успіхи - теж не кіборги-термінатори!
У всіх є свій "термін придатності"!
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:58
Успіх написав: budivelnik написав:
Успіх - а чи був від початку служби в підрозділу і до сьогодні некомплект менший від 20%
Було по різному...
Але перші місяці було 0-1%!
Через рік - вже коливалось +/-10%(так як масово почали звільнятись "по догляду", а поповнення не встигало приходити на заміну їм)
А зараз поповнення, майже не приходить - так як Будівельник буде ставити таблички в окоп, замість себе і своїх синів... І Флер не віддає свого чоловіка, як і сама не бажає вступити до лав ЗСУ!
А Успіхи - теж не кіборги-термінатори!
У всіх є свій "термін придатності"!
Треба було почати .......... десь у степах , десь у кагарнику ,зустрівся з деревиною .
Після ЗЧМТ (закр.череп.мізк. тр) почались всіляки бурхливі події в макитрі і вирішив що треба написати на форумі .
Де ще можно похизуватись своїми знайомствами з форумчанами ?
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холява
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Додано: Сер 28 лют, 2024 13:29
hume написав: ЛАД написав:
Всё же противоречие есть.
Если есть уверенность, что угроза только для прибалтов, то чем "кацапская техника на западной границе" мешает Польше, Румынии, Венгрии и Словакии? И уж тем более, Германии, Франции и прочим бельгиям.
В подтверждении моих слов, буквально через день Орбан подтверждает мою мысль, они не боятся интервенции, им не нужна армия рф на их границе.
Премьер Венгрии Виктор Орбан, который скептичен относительно шансов Украины на победу и против ее военной поддержки, повторил свои давние заявления о том, что не хотел бы общей границы с Россией.
В то же время Орбан отметил, что для Венгрии является "национальным интересом и наиболее важным вопросом нацбезопасности" не иметь общей границы с Россией, потому что о таких периодах в истории "есть плохие воспоминания"..
Этой цитатой Вы только подтвердили мои слова.
Орбан не верит в победу Украины, поэтому выступает против поставок оружия с тем, чтобы принудить Украину к миру. Цена его не интересует - наши восточные и южные территории ему до лампочки. При этом он боится Россию, поэтому хочет сохранить "прокладку" между Россией и Венгрией. Повторение истории - "санитарный кордон". Если бы не боялся российского нападения, общая граница его бы не смущала.
ЛАД написав:
А что Вы хотели, чтобы перед наступлением писали, что будет провал?
Это называется создание завышенных ожиданий, вследствии чего приходит очень горькое разочарование.
А ещё есть такое понятие как воодушевление.
Если заранее настраиваться на поражение, так и будет. Не может армия воевать без надежды на победу.
Результат контрнаступа был известен задолго до его начала.
ЛАД написав:
Кому?
Мне и нескольким форумчанам. Не нужно быть вундеркиндом. Писал прогноз 10-13 апреля 2023 года. После чего меня обвинили в роснаративах , консерве и ещё много в чем.
.......
Если проблемы с поставками, войска не доукомплектованы зачем штурмовать укрепрайон в степи со 100% господством в воздухе противника. Перемолоть свои обученные заграницей войска?
Ну, я Вас не обвинял.
Вы сами говорите о том, что возможен какой-то неожиданный план.
К тому же, мы не знаем, сколько оружия у нас было. Понятно, что самолётов-вертолётов не было, Абрамсов тоже, Леопардов мало, но старые советские были (сколько?), снаряды и орудия тоже (неизвестно сколько). О танках, кстати, сейчас отзываются скептически, не берусь судить, насколько оправданно.
Контрнаступление начинали в нескольких местах - как понимаю, прощупывали, надеялись найти слабое место - фронт длинный, не рассчитывали, что везде хорошо укреплён, заранее этого знать не могли.
Плачи о нехватке оружия были и будут всегда.
Тем не менее, под Харьковом в 2022 удалось, хотя оружия было ещё меньше и сами признаются, что такого успеха не ожидали и не рассчитывали. Если бы рассчитывали, возможно, результаты были бы ещё лучше.
ЛАД написав:
Если мы собираемся стать "тоже драконом", то, может, проще сразу сдаться и превратиться в дракона мирным путём. А воевать ради того, чтобы вместо русского дракона был украинский... Идея так себе
Так не выйдет, они попытаются уничтожить все украинское от языка до культуры. ... им костью в горле украинцы как нация.
Тут постоянно говорят о преследовании всего украинского в Союзе да и в дореволюционной империи. Это было 75 лет Союза + 2,5 века империи. И "всё украинское" не уничтожили.
А "так не выйдет"... Как "так"?
Если "превратиться самим в дракона", то "так" или "не так" уже не важно.
У меня когда то была мысль, что питун хочет увеличить убывающее славянское население простым путём - присоединением к себе украинцев.
Предположение не лишено смысла. Вполне возможно, по крайней мере, одна из причин.
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ЛАД
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