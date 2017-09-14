Додано: Сер 28 лют, 2024 13:29

hume написав: ЛАД написав: Всё же противоречие есть.

Если есть уверенность, что угроза только для прибалтов, то чем "кацапская техника на западной границе" мешает Польше, Румынии, Венгрии и Словакии? И уж тем более, Германии, Франции и прочим бельгиям. Всё же противоречие есть.Если есть уверенность, что угроза только для прибалтов, то чем "кацапская техника на западной границе" мешает Польше, Румынии, Венгрии и Словакии? И уж тем более, Германии, Франции и прочим бельгиям.

В подтверждении моих слов, буквально через день Орбан подтверждает мою мысль, они не боятся интервенции, им не нужна армия рф на их границе.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, который скептичен относительно шансов Украины на победу и против ее военной поддержки, повторил свои давние заявления о том, что не хотел бы общей границы с Россией.



В то же время Орбан отметил, что для Венгрии является "национальным интересом и наиболее важным вопросом нацбезопасности" не иметь общей границы с Россией, потому что о таких периодах в истории "есть плохие воспоминания".. В подтверждении моих слов, буквально через день Орбан подтверждает мою мысль, они не боятся интервенции, им не нужна армия рф на их границе.

ЛАД написав: А что Вы хотели, чтобы перед наступлением писали, что будет провал? А что Вы хотели, чтобы перед наступлением писали, что будет провал?

Это называется создание завышенных ожиданий, вследствии чего приходит очень горькое разочарование. Это называется создание завышенных ожиданий, вследствии чего приходит очень горькое разочарование.

Результат контрнаступа был известен задолго до его начала.

ЛАД написав: Кому? Кому?

Мне и нескольким форумчанам. Не нужно быть вундеркиндом. Писал прогноз 10-13 апреля 2023 года. После чего меня обвинили в роснаративах , консерве и ещё много в чем.

.......

Если проблемы с поставками, войска не доукомплектованы зачем штурмовать укрепрайон в степи со 100% господством в воздухе противника. Перемолоть свои обученные заграницей войска? Мне и нескольким форумчанам. Не нужно быть вундеркиндом. Писал прогноз 10-13 апреля 2023 года. После чего меня обвинили в роснаративах , консерве и ещё много в чем........Если проблемы с поставками, войска не доукомплектованы зачем штурмовать укрепрайон в степи со 100% господством в воздухе противника. Перемолоть свои обученные заграницей войска?

ЛАД написав: Если мы собираемся стать "тоже драконом", то, может, проще сразу сдаться и превратиться в дракона мирным путём. А воевать ради того, чтобы вместо русского дракона был украинский... Идея так себе Если мы собираемся стать "тоже драконом", то, может, проще сразу сдаться и превратиться в дракона мирным путём. А воевать ради того, чтобы вместо русского дракона был украинский... Идея так себе

Так не выйдет, они попытаются уничтожить все украинское от языка до культуры. ... им костью в горле украинцы как нация. Так не выйдет, они попытаются уничтожить все украинское от языка до культуры. ... им костью в горле украинцы как нация.

У меня когда то была мысль, что питун хочет увеличить убывающее славянское население простым путём - присоединением к себе украинцев.

Этой цитатой Вы только подтвердили мои слова.Орбан не верит в победу Украины, поэтому выступает против поставок оружия с тем, чтобы принудить Украину к миру. Цена его не интересует - наши восточные и южные территории ему до лампочки. При этом он боится Россию, поэтому хочет сохранить "прокладку" между Россией и Венгрией. Повторение истории - "санитарный кордон". Если бы не боялся российского нападения, общая граница его бы не смущала.А ещё есть такое понятие как воодушевление.Если заранее настраиваться на поражение, так и будет. Не может армия воевать без надежды на победу.Ну, я Вас не обвинял.Вы сами говорите о том, что возможен какой-то неожиданный план.К тому же, мы не знаем, сколько оружия у нас было. Понятно, что самолётов-вертолётов не было, Абрамсов тоже, Леопардов мало, но старые советские были (сколько?), снаряды и орудия тоже (неизвестно сколько). О танках, кстати, сейчас отзываются скептически, не берусь судить, насколько оправданно.Контрнаступление начинали в нескольких местах - как понимаю, прощупывали, надеялись найти слабое место - фронт длинный, не рассчитывали, что везде хорошо укреплён, заранее этого знать не могли.Плачи о нехватке оружия были и будут всегда.Тем не менее, под Харьковом в 2022 удалось, хотя оружия было ещё меньше и сами признаются, что такого успеха не ожидали и не рассчитывали. Если бы рассчитывали, возможно, результаты были бы ещё лучше.Тут постоянно говорят о преследовании всего украинского в Союзе да и в дореволюционной империи. Это было 75 лет Союза + 2,5 века империи. И "всё украинское" не уничтожили.А "так не выйдет"... Как "так"?Если "превратиться самим в дракона", то "так" или "не так" уже не важно.Предположение не лишено смысла. Вполне возможно, по крайней мере, одна из причин.