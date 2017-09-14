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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 лют, 2024 14:48
flyman написав: холява написав: Бетон написав:
https://youtu.be/XQsuOMyCuhQ?si=KrPwpcRb9xRK2xn9
То, что Лад и писал. И все умные люди
Я колись побачив цю людину з булавою , зразу зрозумів від чого всі проблеми в Україні .
Що не людина то лицарь !
Тільки спочатку правдивої сповіді , треба алкоголь перемішати з галоперідолом .
А народ "з,їсть " , тому що усі дуже обізнані на політиці .
А по суті є заперечення до викладених фактів, навіть якщо інтерв"ювер перед інтервь"ю зміг "алкоголь перемішати з галоперідолом"? Яку тезу, на якій хвилині відео можете заперечити?
Заперечити можна багато чого, но немає сенсу. Настогидло ходити по кругу і обговорювати одне і теж. Є обов'язки у президента, є обов'язки у військових. І вони не співпадають. Те, що вивели перед початком війни засоби ППО і авіацію з місць постійної дислокації (якщо це дійсно так), - молодці. Але це обов'язок військових. І відсутність військового стану їм не завадила. Не знаю, чому не був підірваний Антонівський міст (тільки через відсутність наказу чи по іншим причинам), але наказ щодо його підриву теж можно було віддати і без військового стану. Небажання брати на себе відповідальність.
До речі, не зрозумів, чому Бетон
послався на мене.
холява
Це його субьективна точка зору
Це не суб'ективна точка зору, а просто політичні ігри - бажання виправдати По і звинуватити у всіх гріхах Зе.
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ЛАД
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Додано: Сер 28 лют, 2024 14:50
Успіх написав: холява написав:
Треба було почати .......... десь у степах , десь у кагарнику ,зустрівся з деревиною
Не жени коней!)))
Все ще попереду!
Як буду мати ввечері час, то напишу казочку з рубрики: "Я сміявся, щоб не плакати"
Хоча, казочка сама по собі дуже кумедна!))
Таке тільки на Марсі буває!))
Тож, анонс вечірньої казочки такий: "Успіха записали в кулеметники і вже відправляють на БЗ(бойове завдання)"
(буду типу ППО - шмаляти по дронах)
Повышение перед дембелем?
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ЛАД
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:02
fler написав: ЛАД написав: hume написав:
У меня когда то была мысль, что питун хочет увеличить убывающее славянское население простым путём - присоединением к себе украинцев.
Предположение не лишено смысла. Вполне возможно, по крайней мере, одна из причин.
Два романа Достоевского назвали геноцид украинской нации "увеличением убывающего славянского населения". Наверное, пу не хотел, это случайно у него получилось, да? Не говоря уже о том, с какого перепугу кацапы (в большинстве потомки орды) вдруг славянами стали
1. Не швыряйтесь словами. Тогда любая война это геноцид. Не надо обесценивать термины.
2. Потерять 1-2 млн., чтобы приобрести 30 млн. есть смысл.
3. Вы проводили тщательные генетические исследования? Думаю, в Украине не меньше намешано - и скифы, и хазары, и орда (Вы не слышали, что они здесь тоже бывали?), и поляки, и немцы, и ещё можно много найти.
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ЛАД
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:03
Цікаво, до чего це ??
Придністровʼя офіційно попросило рф «захисту від Молдови».
Учасники «з'їзду депутатів» оголосили про «посилення тиску з боку Кишинева».
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Xenon
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:06
ЛАД написав:
Це не суб'ективна точка зору, а просто політичні ігри - бажання виправдати По і звинуватити у всіх гріхах Зе.
У вас (унікдіма, халява і т.п.) чомусь п"ятий рік:
"Хто всравсь? - невістка! - так її ж в хаті не було ! - так он же ж спідниця висить!"
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flyman
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:09
prodigy написав:
............
Макрона штормить
Очень жаль, что так же не штормит других западных лидеров и общества вообще.
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ЛАД
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:09
ЛАД написав:
1. Не швыряйтесь словами. Тогда любая война это геноцид. Не надо обесценивать термины.
2. Потерять 1-2 млн., чтобы приобрести 30 млн. есть смысл.
3. Вы проводили тщательные генетические исследования? Думаю, в Украине не меньше намешано - и скифы, и хазары, и орда (Вы не слышали, что они здесь тоже бывали?), и поляки, и немцы, и ещё можно много найти.
Біда що "правильні патріоти" хочуть зробити яку таку унітарно монолітну державу з єдиною вірою та мовою, але тоді кордони скукожаться до території компактного проживання носіїв єдиної віромови.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:11
Xenon написав:
Цікаво, до чего це ??
Придністровʼя офіційно попросило рф «захисту від Молдови».
Учасники «з'їзду депутатів» оголосили про «посилення тиску з боку Кишинева».
там повна блокада ПНР який місяць, чи не знали?
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:19
flyman написав: ЛАД написав:
Це не суб'ективна точка зору, а просто політичні ігри - бажання виправдати По і звинуватити у всіх гріхах Зе.
У вас (унікдіма, халява і т.п.) чомусь п"ятий рік:
"Хто всравсь? - невістка! - так її ж в хаті не було ! - так он же ж спідниця висить!"
Не так.
Я ни разу не писал, что виноват в войне По. "унікдіма, халява і т.п.", по-моему, тоже такого не говорили. Но и я не считаю, что виноват Зе и "велике будівництво".
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