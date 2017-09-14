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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6955695669576958
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:28

це не баг, це фіча

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Це не суб'ективна точка зору, а просто політичні ігри - бажання виправдати По і звинуватити у всіх гріхах Зе.

У вас (унікдіма, халява і т.п.) чомусь п"ятий рік:
"Хто всравсь? - невістка! - так її ж в хаті не було ! - так он же ж спідниця висить!"

Не так.
Я ни разу не писал, что виноват в войне По. "унікдіма, халява і т.п.", по-моему, тоже такого не говорили. Но и я не считаю, что виноват Зе и "велике будівництво".

Та я пам"ятаю Вашу логіку, що якби готовився, то спровокував би сильніше, а так прикинувся вєтошшю, тому йшли як на парад за 3 дні і обломалися.
Як кажуть в таких випадках: "це не баг, це фіча."
Востаннє редагувалось flyman в Сер 28 лют, 2024 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:30

  flyman написав:...........
Та я пам"ятаю Вашу логіку, що якби готовився, то спровокував би сильніше, а так прикинувся вєтошшю, тому йшли як на парад за 3 дні і обломалися.

Опять искажаете.
Вам не личить. Ви ж не песікот.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:32

  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
Та я пам"ятаю Вашу логіку, що якби готовився, то спровокував би сильніше, а так прикинувся вєтошшю, тому йшли як на парад за 3 дні і обломалися.

Опять искажаете.
Вам не личить. Ви ж не песікот.

А як було "політика зустрітись посередині дала відстрочку"?
Ще було "нові дороги допомогли швидку логістику ЗСУ", може ще що забув, то нагадайте.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:43

  Xenon написав:Цікаво, до чего це ??

Придністровʼя офіційно попросило рф «захисту від Молдови».

Учасники «з'їзду депутатів» оголосили про «посилення тиску з боку Кишинева».

З 1997 пмр безмитно експортувало товари в Молдову. Зараз ввели мито 1-10%, потім буде повне ПДВ і акцизи. От і пищать.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:47

  lapay написав:З 1997 пмр безмитно експортувало товари в Молдову. Зараз ввели мито 1-10%, потім буде повне ПДВ і акцизи.
От і пищать
ще й пукать будуть
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Заперечити можна багато чого, но немає сенсу. Настогидло ходити по кругу і обговорювати одне і теж. Є обов'язки у президента, є обов'язки у військових. І вони не співпадають

Не пам'ятаю, щоб порохоботи так масово використовували дуже популярну сьогодні формулу "цар хороший, бояри погані". Навіть ті, хто вже зрозумів, що помилився в 2019, активно чіпляються за цю соломинку.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:04

Позволю себе пару цитат. Огребу, конечно, но понравились.
— Война, — напомнил Дронго, — противоестественное событие, противное самой природе человека, когда позволено все. Убийства, грабежи, насилие, ложь, обман. Место, где происходит взращение грехов. Еще никто и никогда не становился на войне лучше. Человек ожесточается, превращаясь в дикого зверя. Плохие становятся худшими, хорошие плохими, а самые лучшие погибают. Разве вы не знаете, какой ущерб душам молодых солдат нанесли все эти войны? Две чеченских войны приучили народ к большой крови, сделали равнодушными к чужой боли, к чужим страданиям. И породили целое поколение циников и мерзавцев. С обеих сторон. Вспомните, сколько зарабатывали на этой войне политики и бизнесмены, как торговали убитыми и живыми, заложниками и трупами. Плата за войну — самая страшная. Потерянными душами. Когда все дозволено и бога нет.
— Чингиз Абдуллаев, «Взращение грехов», 2008 г.

Война обнаружила, что нет никакой общности и соединённости людей, кроме прикованности их друг к другу в казарменной дисциплине. Она обнаружила, как поверхностен был процесс гуманизации и как малочисленны были слои, им действительно захваченные.
— Николай Бердяев, «Судьба человека в современном мире»

Война превращает в диких зверей людей, рождённых, чтобы жить братьями.

Война есть бедствие и преступление, заключающее в себе все бедствия и все преступления.
— Вольтер


Лучше десять лет переговоров, чем один день войны.
— Андрей Громыко

И напоследок Александр Македонский:

Стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев. Такая уж это штука — война, хорошего от неё не жди.

По поводу справедливости первой фразы большие сомнения. "Во имя хорошего дела" войны не начинают. Но вторая точно верна.

Подумал, и решил процитировать ещё одно, для тех, кто обсуждает, как надо и не надо воевать и когда надо или не надо наступать:
Война — область недостоверного: три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности… — «О войне», гл. 3
— Карл фон Клаузевиц

Все цитаты отсюда - https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0. Там ещё много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:05

❗️Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск

Йдеться про "тимчасове закриття кордону та закриття торгівлі товарами". "Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", - сказав Туск.
Xenon
 
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