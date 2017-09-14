ЛАД написав:Заперечити можна багато чого, но немає сенсу. Настогидло ходити по кругу і обговорювати одне і теж. Є обов'язки у президента, є обов'язки у військових. І вони не співпадають
Не пам'ятаю, щоб порохоботи так масово використовували дуже популярну сьогодні формулу "цар хороший, бояри погані". Навіть ті, хто вже зрозумів, що помилився в 2019, активно чіпляються за цю соломинку.
Позволю себе пару цитат. Огребу, конечно, но понравились.
— Война, — напомнил Дронго, — противоестественное событие, противное самой природе человека, когда позволено все. Убийства, грабежи, насилие, ложь, обман. Место, где происходит взращение грехов. Еще никто и никогда не становился на войне лучше. Человек ожесточается, превращаясь в дикого зверя. Плохие становятся худшими, хорошие плохими, а самые лучшие погибают. Разве вы не знаете, какой ущерб душам молодых солдат нанесли все эти войны? Две чеченских войны приучили народ к большой крови, сделали равнодушными к чужой боли, к чужим страданиям. И породили целое поколение циников и мерзавцев. С обеих сторон. Вспомните, сколько зарабатывали на этой войне политики и бизнесмены, как торговали убитыми и живыми, заложниками и трупами. Плата за войну — самая страшная. Потерянными душами. Когда все дозволено и бога нет. — Чингиз Абдуллаев, «Взращение грехов», 2008 г.
Война обнаружила, что нет никакой общности и соединённости людей, кроме прикованности их друг к другу в казарменной дисциплине. Она обнаружила, как поверхностен был процесс гуманизации и как малочисленны были слои, им действительно захваченные. — Николай Бердяев, «Судьба человека в современном мире»
Война превращает в диких зверей людей, рождённых, чтобы жить братьями.
Война есть бедствие и преступление, заключающее в себе все бедствия и все преступления. — Вольтер
Лучше десять лет переговоров, чем один день войны. — Андрей Громыко
И напоследок Александр Македонский:
Стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев. Такая уж это штука — война, хорошего от неё не жди.
По поводу справедливости первой фразы большие сомнения. "Во имя хорошего дела" войны не начинают. Но вторая точно верна.
Подумал, и решил процитировать ещё одно, для тех, кто обсуждает, как надо и не надо воевать и когда надо или не надо наступать:
Война — область недостоверного: три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности… — «О войне», гл. 3 — Карл фон Клаузевиц
❗️Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск
Йдеться про "тимчасове закриття кордону та закриття торгівлі товарами". "Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", - сказав Туск.
ЛАД написав:Заперечити можна багато чого, но немає сенсу. Настогидло ходити по кругу і обговорювати одне і теж. Є обов'язки у президента, є обов'язки у військових. І вони не співпадають
Не пам'ятаю, щоб порохоботи так масово використовували дуже популярну сьогодні формулу "цар хороший, бояри погані". Навіть ті, хто вже зрозумів, що помилився в 2019, активно чіпляються за цю соломинку.
Такого я тоже ни разу не писал. Остальные, по-моему, тоже. Да и, вообще, не встречал такого. А вот стонов: "А вот если бы в 2019... Всё было бы иначе" и "73% виноваты и их в первую очередь на фронт", - полно.
flyman А як було "політика зустрітись посередині дала відстрочку"? Ще було "нові дороги допомогли швидку логістику ЗСУ", може ще що забув, то нагадайте.
По сути можете оспорить? По первому я писал - "возможно". Второе - не так? И не только ЗСУ.
❗️Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск
Йдеться про "тимчасове закриття кордону та закриття торгівлі товарами". "Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", - сказав Туск.
"Сделаю назло кондуктору: Возьму билет и пойду пешком". Но у нас сало подорожает.
Но откуда цитата? Гугл такого не находит.
По запросу Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск ничего не найдено.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 лют, 2024 16:20, всього редагувалось 2 разів.