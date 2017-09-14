Додано: Сер 28 лют, 2024 16:04

— Война, — напомнил Дронго, — противоестественное событие, противное самой природе человека, когда позволено все. Убийства, грабежи, насилие, ложь, обман. Место, где происходит взращение грехов. Еще никто и никогда не становился на войне лучше. Человек ожесточается, превращаясь в дикого зверя. Плохие становятся худшими, хорошие плохими, а самые лучшие погибают. Разве вы не знаете, какой ущерб душам молодых солдат нанесли все эти войны? Две чеченских войны приучили народ к большой крови, сделали равнодушными к чужой боли, к чужим страданиям. И породили целое поколение циников и мерзавцев. С обеих сторон. Вспомните, сколько зарабатывали на этой войне политики и бизнесмены, как торговали убитыми и живыми, заложниками и трупами. Плата за войну — самая страшная. Потерянными душами. Когда все дозволено и бога нет.

— Чингиз Абдуллаев, «Взращение грехов», 2008 г.

Война обнаружила, что нет никакой общности и соединённости людей, кроме прикованности их друг к другу в казарменной дисциплине. Она обнаружила, как поверхностен был процесс гуманизации и как малочисленны были слои, им действительно захваченные.

— Николай Бердяев, «Судьба человека в современном мире»

Война превращает в диких зверей людей, рождённых, чтобы жить братьями.



Война есть бедствие и преступление, заключающее в себе все бедствия и все преступления.

— Вольтер



Лучше десять лет переговоров, чем один день войны.

— Андрей Громыко



Стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев. Такая уж это штука — война, хорошего от неё не жди.

Война — область недостоверного: три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности… — «О войне», гл. 3

— Карл фон Клаузевиц

Позволю себе пару цитат. Огребу, конечно, но понравились.И напоследок Александр Македонский:По поводу справедливости первой фразы большие сомнения. "Во имя хорошего дела" войны не начинают. Но вторая точно верна.Подумал, и решил процитировать ещё одно, для тех, кто обсуждает, как надо и не надо воевать и когда надо или не надо наступать:Все цитаты отсюда -. Там ещё много.