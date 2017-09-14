холява написав:Треба було почати .......... десь у степах , десь у кагарнику ,зустрівся з деревиною
Не жени коней!))) Все ще попереду!
Як буду мати ввечері час, то напишу казочку з рубрики: "Я сміявся, щоб не плакати" Хоча, казочка сама по собі дуже кумедна!)) Таке тільки на Марсі буває!))
Тож, анонс вечірньої казочки такий: "Успіха записали в кулеметники і вже відправляють на БЗ(бойове завдання)" (буду типу ППО - шмаляти по дронах)
Наскільки я розумію , ви водій . Вас обов,язково включать в наказ БД .Доплати гарантовані . Це не найгірше що може відбутися , але мені зрозуміліо ваші хвилювання тому трохи терпіння . Діло за ВР . Як будете ввечері писати казочку , Будь Ласка не треба з іменами і гучними закликами .
Добре що ще не вигадали як запах передавати через комп,ютер .
lapay написав:З 1997 пмр безмитно експортувало товари в Молдову. Зараз ввели мито 1-10%, потім буде повне ПДВ і акцизи. От і пищать
ще й пукать будуть
було б чого радіти . В придністровї повно українців. Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це? Якшо хтось забув то за свободу придністровя воювали й наші хлопці... те що зара воно проросійське на то є причина. Що доброго українська держава зробила для них? Ми їх економічно душим з 90х років, бо дуже в європу хочем. І націоналістам прикрутили хвіст щоб туди не шастали. Нормальний там народ, і вино Букет Молдавії теж нічо так)))
❗️Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск
Йдеться про "тимчасове закриття кордону та закриття торгівлі товарами". "Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", - сказав Туск.
"Сделаю назло кондуктору: Возьму билет и пойду пешком". Но у нас сало подорожает.
Но откуда цитата? Гугл такого не находит.
По запросу Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск ничего не найдено.
Таке піде? Вважаю, що це потужна перемога в міжнародній політиці. Зелені самокатчики ведуть країну до колапсу, лише б не відповідати за накоєне, або не зроблене
❗️Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск
Йдеться про "тимчасове закриття кордону та закриття торгівлі товарами". "Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", - сказав Туск.
❗️Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск
Йдеться про "тимчасове закриття кордону та закриття торгівлі товарами". "Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", - сказав Туск.
"Сделаю назло кондуктору: Возьму билет и пойду пешком". Но у нас сало подорожает.
Но откуда цитата? Гугл такого не находит.
По запросу Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск ничего не найдено.
тим хто в чебурнеті за файєрволом (Штірліц ніколи не був так близько до провалу)
Стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев. Такая уж это штука — война, хорошего от неё не жди.
По поводу справедливости первой фразы большие сомнения. "Во имя хорошего дела" войны не начинают. Но вторая точно верна.
Відносно що це з Македонського сумніваюсь, це що би він сам себе паплюжив?:
ЛАД написав:Позволю себе пару цитат. Огребу, конечно, но понравились.
Война, — напомнил Дронго, — противоестественное событие, противное самой природе человека, когда позволено все. Убийства, грабежи, насилие, ложь, обман. Место, где происходит взращение грехов. Еще никто и никогда не становился на войне лучше. Человек ожесточается, превращаясь в дикого зверя. Плохие становятся худшими, хорошие плохими, а самые лучшие погибают. Разве вы
От за цю відгребете)). Війна зашита в природу людства . Інакше ми б не воювали стільки раз. Для нас війна є природнім процесом . Вона вшита в програму цивізацію як одна з основних програм. Це як в бджіл процес роїння або як перетворення коників на саранчу. Після 2 світової війну зробили позазаконом , тепер війни не ведуть, тіки поліцейські спецоперації))) обратною стороною медалі стало те що й на війні правила розмились. І ще. Тут багато стали призивати що нам треба перетворитись на чечню чи на хусітів. І поставити себе поза правилами війни, забуваючи, що це розвяже руки і противнику.
❗️Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск
Йдеться про "тимчасове закриття кордону та закриття торгівлі товарами". "Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", - сказав Туск.