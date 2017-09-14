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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69576958695969606961>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:18

  Успіх написав:
  холява написав:Треба було почати .......... десь у степах , десь у кагарнику ,зустрівся з деревиною
Не жени коней!)))
Все ще попереду! :)

Як буду мати ввечері час, то напишу казочку з рубрики: "Я сміявся, щоб не плакати" :D
Хоча, казочка сама по собі дуже кумедна!))
Таке тільки на Марсі буває!))

Тож, анонс вечірньої казочки такий: "Успіха записали в кулеметники і вже відправляють на БЗ(бойове завдання)"
(буду типу ППО - шмаляти по дронах) :D


Наскільки я розумію , ви водій . Вас обов,язково включать в наказ БД .Доплати гарантовані .
Це не найгірше що може відбутися , але мені зрозуміліо ваші хвилювання тому трохи терпіння .
Діло за ВР .
Як будете ввечері писати казочку , Будь Ласка не треба з іменами і гучними закликами .

Добре що ще не вигадали як запах передавати через комп,ютер .
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:26

  ЛАД написав:не находит

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:26

  flysoulfly написав:
  lapay написав:З 1997 пмр безмитно експортувало товари в Молдову. Зараз ввели мито 1-10%, потім буде повне ПДВ і акцизи.
От і пищать
ще й пукать будуть
було б чого радіти . В придністровї повно українців. Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це? Якшо хтось забув то за свободу придністровя воювали й наші хлопці... те що зара воно проросійське на то є причина. Що доброго українська держава зробила для них? Ми їх економічно душим з 90х років, бо дуже в європу хочем. І націоналістам прикрутили хвіст щоб туди не шастали.
Нормальний там народ, і вино Букет Молдавії теж нічо так)))
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:26

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
❗️Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск

Йдеться про "тимчасове закриття кордону та закриття торгівлі товарами". "Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", - сказав Туск.

"Сделаю назло кондуктору: Возьму билет и пойду пешком".
Но у нас сало подорожает.

Но откуда цитата? Гугл такого не находит.
По запросу Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск ничего не найдено.

Таке піде?
Вважаю, що це потужна перемога в міжнародній політиці.
Зелені самокатчики ведуть країну до колапсу, лише б не відповідати за накоєне, або не зроблене
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:28

  Xenon написав:
❗️Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск

Йдеться про "тимчасове закриття кордону та закриття торгівлі товарами". "Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", - сказав Туск.

Назло мамі відморожу вуха
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:30

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
❗️Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск

Йдеться про "тимчасове закриття кордону та закриття торгівлі товарами". "Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", - сказав Туск.

"Сделаю назло кондуктору: Возьму билет и пойду пешком".
Но у нас сало подорожает.

Но откуда цитата? Гугл такого не находит.
По запросу Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск ничего не найдено.

тим хто в чебурнеті за файєрволом (Штірліц ніколи не був так близько до провалу)

https://hromadske.ua/posts/polsha-mozhe-povnistyu-zakriti-kordon-z-ukrayinoyu-na-deyakij-chas-tusk
перший же лінк з результатів пошуку
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И напоследок Александр Македонский:

Стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев. Такая уж это штука — война, хорошего от неё не жди.

По поводу справедливости первой фразы большие сомнения. "Во имя хорошего дела" войны не начинают. Но вторая точно верна.

Відносно що це з Македонського сумніваюсь, це що би він сам себе паплюжив?:
"Изучая историю, я пришел к печальному открытию: стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев".
Борис Акунін "Внеклассное чтение" https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 1/6871614/ або https://www.livelib.ru/quote/666218-vne ... ris-akunin
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:41

  ЛАД написав:Позволю себе пару цитат. Огребу, конечно, но понравились.

Война, — напомнил Дронго, — противоестественное событие, противное самой природе человека, когда позволено все. Убийства, грабежи, насилие, ложь, обман. Место, где происходит взращение грехов. Еще никто и никогда не становился на войне лучше. Человек ожесточается, превращаясь в дикого зверя. Плохие становятся худшими, хорошие плохими, а самые лучшие погибают. Разве вы

От за цю відгребете)).
Війна зашита в природу людства .
Інакше ми б не воювали стільки раз. Для нас війна є природнім процесом . Вона вшита в програму цивізацію як одна з основних програм. Це як в бджіл процес роїння або як перетворення коників на саранчу. Після 2 світової війну зробили позазаконом , тепер війни не ведуть, тіки поліцейські спецоперації))) обратною стороною медалі стало те що й на війні правила розмились.
І ще. Тут багато стали призивати що нам треба перетворитись на чечню чи на хусітів. І поставити себе поза правилами війни, забуваючи, що це розвяже руки і противнику.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:41

  Xenon написав:
❗️Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю, — прем'єр Туск

Йдеться про "тимчасове закриття кордону та закриття торгівлі товарами". "Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торговельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", - сказав Туск.

Уже появилась ссылка - https://www.tysol.pl/a118063-tusk-rozmawiamy-z-ukraina-o-calkowitym-zamknieciu-granicy.
Ну что ж. Говорит о слабости власти.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:46

  flyman написав:.............
тим хто в чебурнеті за файєрволом (Штірліц ніколи не був так близько до провалу)

https://hromadske.ua/posts/polsha-mozhe-povnistyu-zakriti-kordon-z-ukrayinoyu-na-deyakij-chas-tusk
перший же лінк з результатів пошуку

Не уподобляйтесь.
Не находило в 16.14.
Позже нашлось.
Причём, в отличие от Вас, посмотрел польский первоисточник.
ЛАД
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  #<1 ... 69576958695969606961>
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