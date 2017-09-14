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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 лют, 2024 16:49
Ой+ написав: ЛАД написав:
И напоследок Александр Македонский:
Стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев. Такая уж это штука — война, хорошего от неё не жди.
По поводу справедливости первой фразы большие сомнения. "Во имя хорошего дела" войны не начинают. Но вторая точно верна.
Відносно що це з Македонського сумніваюсь, це що би він сам себе паплюжив?:
Может, и верно. Не проверял. Хотя тоже несколько удивило.
Но сейчас глянул, ещё в нескольких местах приписываают Александру.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 28 лют, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 16:51
ЛАД написав:
Не уподобляйтесь.
Не находило в 16.14.
Позже нашлось.
Причём, в отличие от Вас, посмотрел польский первоисточник.
то може не варто не гарячкувати із заявами
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Додано: Сер 28 лют, 2024 16:54
Banderlog написав:
Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це?
Тобто, і в Україні треба узаконити контрабас? Дайош ВЕЗ в Чернівецькій області і кучмівські часи?
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Додано: Сер 28 лют, 2024 16:54
flyman написав: ЛАД написав:
Не уподобляйтесь.
Не находило в 16.14.
Позже нашлось.
Причём, в отличие от Вас, посмотрел польский первоисточник.
то може не варто не гарячкувати із заявами
А де Ви побачили "гарячкування"?
Или просьбу приводить источник новости Вы называете "гарячкуванням"?
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ЛАД
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Додано: Сер 28 лют, 2024 16:55
lapay написав: Banderlog написав:
Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це?
Тобто, і в Україні треба узаконити контрабас? Дайош ВЕЗ в Чернівецькій області і кучмівські часи?
та як з іншими сусідами, повна ізоляція, тоді і нема проблеми.
Он тимчасово буде з Польщею закритий кордон і нема контрабасу, просте рішення, як і всі інші прості рішення
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Додано: Сер 28 лют, 2024 17:01
Успіх написав: холява написав:
Треба було почати .......... десь у степах , десь у кагарнику ,зустрівся з деревиною
Не жени коней!)))
Все ще попереду!
Як буду мати ввечері час, то напишу казочку з рубрики: "Я сміявся, щоб не плакати"
Хоча, казочка сама по собі дуже кумедна!))
Таке тільки на Марсі буває!))
Тож, анонс вечірньої казочки такий: "Успіха записали в кулеметники і вже відправляють на БЗ(бойове завдання)"
(буду типу ППО - шмаляти по дронах)
а я тобі казав не випендрюйся і вчись бо в гранатометники запишуть?
Наступний етап з ппошників -поставлять кулемет як засідку проти піхоти.) Сподіваюсь тебе хоть на дшк записали?
На зушку врятлі там треба вчитись)))
А мене відвели чуть назад з сраки , в маленький мухосранськ сюди арта вже не дістане а каб хіба на прєдєлє можливостей щоправда не подалік пару кп таки роздовбали ракетами, но за то тут є жизнь. Умови гірші ніж були. Но я в 3 кімнатній квартирі на 3 чол. Щоправда тут нема, безплатного інтернету,) і в квартирі відключена електрика, газ , нема опалення і меблів . Но ... я вже в підводну лодку буду ходить як на роботу) 1 сутка там, 1 відсипаюсь тут, потім 16 годин там і сплю знову на свободі. Є 2 магазіни, шашличник, і річка. ) в магазіні пиво не продають , но брешуть скотиняки. Своїм продають. Щас піду по граждані, прикидатись своїм)). Піво , 2 сосісона, і вогонь коло річки , романтічєський ужин. Тільки я , і моя тінь)))
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Banderlog
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Додано: Сер 28 лют, 2024 17:02
Доречі, з Польщею дивна ситуація
вся ця історія з кордном і зерном почалася деся в кінці літа-початок осені.
Як раз вже начетбо був розірваний "договорняк" про зерновий морський коридор, і начебто вже кораблі почали по троху йти морем.
То до чого тоді цей кіпіш на кордоні з зерном якщо можемо морем возити помалу куди треба? (Африка, ЛатАм, Китай, Араби..?)
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Додано: Сер 28 лют, 2024 17:03
flyman написав:
та як з іншими сусідами, повна ізоляція, тоді і нема проблеми.
Он тимчасово буде з Польщею закритий кордон і нема контрабасу, просте рішення, як і всі інші прості рішення
Ну я то добре пам'ятаю, як при Кравчуку і Кучмі ми самі себе душили, забороняючи експорт с/г продукції.
Тільки ВЕЗ пмр тут яким боком?
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Додано: Сер 28 лют, 2024 17:04
Banderlog написав: flysoulfly написав: lapay написав:
З 1997 пмр безмитно експортувало товари в Молдову. Зараз ввели мито 1-10%, потім буде повне ПДВ і акцизи.
От і пищать
ще й пукать будуть
було б чого радіти . В придністровї повно українців. Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це? Якшо хтось забув то за свободу придністровя воювали й наші хлопці... те що зара воно проросійське на то є причина. Що доброго українська держава зробила для них? Ми їх економічно душим з 90х років, бо дуже в європу хочем. І націоналістам прикрутили хвіст щоб туди не шастали.
Нормальний там народ, і вино Букет Молдавії теж нічо так)))
На Кубані теж повно українців і що з того. Вони себе такими не вважають.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 17:09
Xenon написав:
То до чого тоді цей кіпіш на кордоні з зерном якщо можемо морем возити помалу куди треба? (Африка, ЛатАм, Китай, Араби..?)
Новий зерновий коридор проходить в територіальних водах країн НАТО, недалеко від берега. Через екологічні проблеми пропускна здатність нового маршруту набагато нижча за старий, і міни трапляються.
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