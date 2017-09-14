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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6958695969606961>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:49

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:И напоследок Александр Македонский:

Стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев. Такая уж это штука — война, хорошего от неё не жди.

По поводу справедливости первой фразы большие сомнения. "Во имя хорошего дела" войны не начинают. Но вторая точно верна.

Відносно що це з Македонського сумніваюсь, це що би він сам себе паплюжив?:
"Изучая историю, я пришел к печальному открытию: стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев".
Борис Акунін "Внеклассное чтение" https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 1/6871614/ або https://www.livelib.ru/quote/666218-vne ... ris-akunin

Может, и верно. Не проверял. Хотя тоже несколько удивило. :)
Но сейчас глянул, ещё в нескольких местах приписываают Александру.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 лют, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:51

  ЛАД написав:
  flyman написав:.............
тим хто в чебурнеті за файєрволом (Штірліц ніколи не був так близько до провалу)

https://hromadske.ua/posts/polsha-mozhe-povnistyu-zakriti-kordon-z-ukrayinoyu-na-deyakij-chas-tusk
перший же лінк з результатів пошуку

Не уподобляйтесь.
Не находило в 16.14.
Позже нашлось.
Причём, в отличие от Вас, посмотрел польский первоисточник.

то може не варто не гарячкувати із заявами
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це?

Тобто, і в Україні треба узаконити контрабас? Дайош ВЕЗ в Чернівецькій області і кучмівські часи?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:54

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.............
тим хто в чебурнеті за файєрволом (Штірліц ніколи не був так близько до провалу)

https://hromadske.ua/posts/polsha-mozhe-povnistyu-zakriti-kordon-z-ukrayinoyu-na-deyakij-chas-tusk
перший же лінк з результатів пошуку

Не уподобляйтесь.
Не находило в 16.14.
Позже нашлось.
Причём, в отличие от Вас, посмотрел польский первоисточник.

то може не варто не гарячкувати із заявами

А де Ви побачили "гарячкування"?
Или просьбу приводить источник новости Вы называете "гарячкуванням"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:55

  lapay написав:
  Banderlog написав:Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це?

Тобто, і в Україні треба узаконити контрабас? Дайош ВЕЗ в Чернівецькій області і кучмівські часи?

та як з іншими сусідами, повна ізоляція, тоді і нема проблеми.
Он тимчасово буде з Польщею закритий кордон і нема контрабасу, просте рішення, як і всі інші прості рішення
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:01

  Успіх написав:
  холява написав:Треба було почати .......... десь у степах , десь у кагарнику ,зустрівся з деревиною
Не жени коней!)))
Все ще попереду! :)

Як буду мати ввечері час, то напишу казочку з рубрики: "Я сміявся, щоб не плакати" :D
Хоча, казочка сама по собі дуже кумедна!))
Таке тільки на Марсі буває!))

Тож, анонс вечірньої казочки такий: "Успіха записали в кулеметники і вже відправляють на БЗ(бойове завдання)"
(буду типу ППО - шмаляти по дронах) :D
а я тобі казав не випендрюйся і вчись бо в гранатометники запишуть?
Наступний етап з ппошників -поставлять кулемет як засідку проти піхоти.) Сподіваюсь тебе хоть на дшк записали?
На зушку врятлі там треба вчитись)))
А мене відвели чуть назад з сраки , в маленький мухосранськ сюди арта вже не дістане а каб хіба на прєдєлє можливостей щоправда не подалік пару кп таки роздовбали ракетами, но за то тут є жизнь. Умови гірші ніж були. Но я в 3 кімнатній квартирі на 3 чол. Щоправда тут нема, безплатного інтернету,) і в квартирі відключена електрика, газ , нема опалення і меблів . Но ... я вже в підводну лодку буду ходить як на роботу) 1 сутка там, 1 відсипаюсь тут, потім 16 годин там і сплю знову на свободі. Є 2 магазіни, шашличник, і річка. ) в магазіні пиво не продають , но брешуть скотиняки. Своїм продають. Щас піду по граждані, прикидатись своїм)). Піво , 2 сосісона, і вогонь коло річки , романтічєський ужин. Тільки я , і моя тінь)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:02

Доречі, з Польщею дивна ситуація

вся ця історія з кордном і зерном почалася деся в кінці літа-початок осені.
Як раз вже начетбо був розірваний "договорняк" про зерновий морський коридор, і начебто вже кораблі почали по троху йти морем.

То до чого тоді цей кіпіш на кордоні з зерном якщо можемо морем возити помалу куди треба? (Африка, ЛатАм, Китай, Араби..?)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:та як з іншими сусідами, повна ізоляція, тоді і нема проблеми.
Он тимчасово буде з Польщею закритий кордон і нема контрабасу, просте рішення, як і всі інші прості рішення

Ну я то добре пам'ятаю, як при Кравчуку і Кучмі ми самі себе душили, забороняючи експорт с/г продукції.
Тільки ВЕЗ пмр тут яким боком?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:04

  Banderlog написав:
  flysoulfly написав:
  lapay написав:З 1997 пмр безмитно експортувало товари в Молдову. Зараз ввели мито 1-10%, потім буде повне ПДВ і акцизи.
От і пищать
ще й пукать будуть
було б чого радіти . В придністровї повно українців. Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це? Якшо хтось забув то за свободу придністровя воювали й наші хлопці... те що зара воно проросійське на то є причина. Що доброго українська держава зробила для них? Ми їх економічно душим з 90х років, бо дуже в європу хочем. І націоналістам прикрутили хвіст щоб туди не шастали.
Нормальний там народ, і вино Букет Молдавії теж нічо так)))

На Кубані теж повно українців і що з того. Вони себе такими не вважають.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:То до чого тоді цей кіпіш на кордоні з зерном якщо можемо морем возити помалу куди треба? (Африка, ЛатАм, Китай, Араби..?)

Новий зерновий коридор проходить в територіальних водах країн НАТО, недалеко від берега. Через екологічні проблеми пропускна здатність нового маршруту набагато нижча за старий, і міни трапляються.
lapay
 
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