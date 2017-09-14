Додано: Сер 28 лют, 2024 17:01

Успіх написав: холява написав: Треба було почати .......... десь у степах , десь у кагарнику ,зустрівся з деревиною Треба було почати .......... десь у степах , десь у кагарнику ,зустрівся з деревиною Не жени коней!)))

Все ще попереду!



Як буду мати ввечері час, то напишу казочку з рубрики: "Я сміявся, щоб не плакати"

Хоча, казочка сама по собі дуже кумедна!))

Таке тільки на Марсі буває!))



Тож, анонс вечірньої казочки такий: "Успіха записали в кулеметники і вже відправляють на БЗ(бойове завдання)"

(буду типу ППО - шмаляти по дронах) Не жени коней!)))Все ще попереду!Як буду мати ввечері час, то напишу казочку з рубрики: "Я сміявся, щоб не плакати"Хоча, казочка сама по собі дуже кумедна!))Таке тільки на Марсі буває!))Тож, анонс вечірньої казочки такий: "Успіха записали в кулеметники і вже відправляють на БЗ(бойове завдання)"(буду типу ППО - шмаляти по дронах)

а я тобі казав не випендрюйся і вчись бо в гранатометники запишуть?Наступний етап з ппошників -поставлять кулемет як засідку проти піхоти.) Сподіваюсь тебе хоть на дшк записали?На зушку врятлі там треба вчитись)))А мене відвели чуть назад з сраки , в маленький мухосранськ сюди арта вже не дістане а каб хіба на прєдєлє можливостей щоправда не подалік пару кп таки роздовбали ракетами, но за то тут є жизнь. Умови гірші ніж були. Но я в 3 кімнатній квартирі на 3 чол. Щоправда тут нема, безплатного інтернету,) і в квартирі відключена електрика, газ , нема опалення і меблів . Но ... я вже в підводну лодку буду ходить як на роботу) 1 сутка там, 1 відсипаюсь тут, потім 16 годин там і сплю знову на свободі. Є 2 магазіни, шашличник, і річка. ) в магазіні пиво не продають , но брешуть скотиняки. Своїм продають. Щас піду по граждані, прикидатись своїм)). Піво , 2 сосісона, і вогонь коло річки , романтічєський ужин. Тільки я , і моя тінь)))