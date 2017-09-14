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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6958695969606961
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:17

  Xenon написав:Доречі, з Польщею дивна ситуація

вся ця історія з кордном і зерном почалася деся в кінці літа-початок осені.
Як раз вже начетбо був розірваний "договорняк" про зерновий морський коридор, і начебто вже кораблі почали по троху йти морем.

То до чого тоді цей кіпіш на кордоні з зерном якщо можемо морем возити помалу куди треба? (Африка, ЛатАм, Китай, Араби..?)


вже постив тиждень тому про фермерів , от вам ще цікаве відео (поляки і не тільки)
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:17

  lapay написав:
  Banderlog написав:Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це?

Тобто, і в Україні треба узаконити контрабас? Дайош ВЕЗ в Чернівецькій області і кучмівські часи?
согласєн. Тільки контрабас перестане бути контрабасом якщо його узаконити. Шо мішало торгувати з ними як з самими собою? Роздавати паспорта і брати з них податки?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:було б чого радіти . В придністровї повно українців. Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це?

який відсоток тих "українців" мають російський паспорт?
А те, що там багато етнічних українців і це нібито дає нам право на цей регіон, так у Криму етнічних росіян не менше (навіть до 2014 року було). На Донбасі також. То що, за що тоді взагалі воюємо? Мізки треба трохи вмикати і не говорити компрометуючого.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Шо мішало торгувати з ними як з самими собою? Роздавати паспорта і брати з них податки?

Паспорти Корчинський, при янику, добре роздавав, щоб за ригів голосували. Нам вати і без них вистачало і вистачає. Податки платять там, де зареєстровані, тобто в пмр і Молдову. Ми там яким боком?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Нормальний там народ, і вино Букет Молдавії теж нічо так)))

букет Молдавії це крепляк (типу порвейн, 16% )
https://www.solovino.com.ua/brend/buket-moldavii/

для здоров'я і для смаку треба вживати сухі вина:
Negru de Purcari IGP (от 350 до 1050грн)

народ всюди різний (у нас багато вати в Одесі)
придністровці працювали будівельними бригадами, доки їх Тернопільчани не витіснили
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:31

  Ukrainian написав:
  Banderlog написав: було б чого радіти . В придністровї повно українців. Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це? Якшо хтось забув то за свободу придністровя воювали й наші хлопці...

а ми україців як ідентифікуєм? По крові? По мові ? По вірі? По громадянству? Чи мож хто в вишиванці той і українець?)))
Ті шо сидять зара в польщі, чи канаді і мають громадянство України, то українці чи нє?
Перейдем на лічності.
ви друже сам як?
В вишиванці? В пікселі? В Україні? Якої віри? часом не католик? А мож юдейського віросповідання?
Як у Вас з інтернетом?

Воюєте? Чи непридатний? )))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бабок в США не дают, границу поляки закрывают и тут:

Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита
Напомним, накануне он говорил по телефону с Путиным.


На фоне поездки в ОАЭ Зеленского, таки нас толкают к переговорам?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:41

  thenewepic написав:
На Донбасі також. То що, за що тоді взагалі воюємо? Мізки треба трохи вмикати і не говорити компрометуючого.

ми воюєм?
Нема ніякого ми.
Я воюю за те щоб ця кривава хрєнь не була там де МІЙ дім і МОЯ родина. Не хочу в тюрму за сзч. За гроші. А ще я чутка banderlog))) це всі мотиви
За революцію, за конституцію, за президента, права лгбт, за європейський вибір і демократію воюєйте самі)))
Доречі, Ви воюєте?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:41

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
  Banderlog написав: було б чого радіти . В придністровї повно українців. Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це? Якшо хтось забув то за свободу придністровя воювали й наші хлопці...

а ми україців як ідентифікуєм? По крові? По мові ? По вірі? По громадянству? Чи мож хто в вишиванці той і українець?)))
Ті шо сидять зара в польщі, чи канаді і мають громадянство України, то українці чи нє?
Перейдем на лічності.
ви друже сам як?
В вишиванці? В пікселі? В Україні? Якої віри? часом не католик? А мож юдейського віросповідання?
Як у Вас з інтернетом?

Воюєте? Чи непридатний? )))

канадський батальон останнього резерву судного дня, шостий підповзаючий після депортації на неньку
flyman
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  #<1 ... 6958695969606961
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