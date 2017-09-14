вся ця історія з кордном і зерном почалася деся в кінці літа-початок осені. Як раз вже начетбо був розірваний "договорняк" про зерновий морський коридор, і начебто вже кораблі почали по троху йти морем.
То до чого тоді цей кіпіш на кордоні з зерном якщо можемо морем возити помалу куди треба? (Африка, ЛатАм, Китай, Араби..?)
вже постив тиждень тому про фермерів , от вам ще цікаве відео (поляки і не тільки)
Banderlog написав:було б чого радіти . В придністровї повно українців. Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це?
який відсоток тих "українців" мають російський паспорт? А те, що там багато етнічних українців і це нібито дає нам право на цей регіон, так у Криму етнічних росіян не менше (навіть до 2014 року було). На Донбасі також. То що, за що тоді взагалі воюємо? Мізки треба трохи вмикати і не говорити компрометуючого.
Banderlog написав: було б чого радіти . В придністровї повно українців. Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це? Якшо хтось забув то за свободу придністровя воювали й наші хлопці...
а ми україців як ідентифікуєм? По крові? По мові ? По вірі? По громадянству? Чи мож хто в вишиванці той і українець?))) Ті шо сидять зара в польщі, чи канаді і мають громадянство України, то українці чи нє? Перейдем на лічності. ви друже сам як? В вишиванці? В пікселі? В Україні? Якої віри? часом не католик? А мож юдейського віросповідання? Як у Вас з інтернетом?
thenewepic написав: На Донбасі також. То що, за що тоді взагалі воюємо? Мізки треба трохи вмикати і не говорити компрометуючого.
ми воюєм? Нема ніякого ми. Я воюю за те щоб ця кривава хрєнь не була там де МІЙ дім і МОЯ родина. Не хочу в тюрму за сзч. За гроші. А ще я чутка banderlog))) це всі мотиви За революцію, за конституцію, за президента, права лгбт, за європейський вибір і демократію воюєйте самі))) Доречі, Ви воюєте?
Banderlog написав: було б чого радіти . В придністровї повно українців. Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це? Якшо хтось забув то за свободу придністровя воювали й наші хлопці...
а ми україців як ідентифікуєм? По крові? По мові ? По вірі? По громадянству? Чи мож хто в вишиванці той і українець?))) Ті шо сидять зара в польщі, чи канаді і мають громадянство України, то українці чи нє? Перейдем на лічності. ви друже сам як? В вишиванці? В пікселі? В Україні? Якої віри? часом не католик? А мож юдейського віросповідання? Як у Вас з інтернетом?
Воюєте? Чи непридатний? )))
канадський батальон останнього резерву судного дня, шостий підповзаючий на заміну Успіха зразу ж після депортації на неньку
Banderlog написав: було б чого радіти . В придністровї повно українців. Зараз їх молдавани душать. А ви тішитесь як діти. З чого б це? Якшо хтось забув то за свободу придністровя воювали й наші хлопці...
а ми україців як ідентифікуєм? По крові? По мові ? По вірі? По громадянству? Чи мож хто в вишиванці той і українець?))) Ті шо сидять зара в польщі, чи канаді і мають громадянство України, то українці чи нє? Перейдем на лічності. ви друже сам як? В вишиванці? В пікселі? В Україні? Якої віри? часом не католик? А мож юдейського віросповідання? Як у Вас з інтернетом?
Воюєте? Чи непридатний? )))
Ну ти ж якось визначив що в Придністров’я багато українців от так і ідентифікуй. Є американці українського походження а є молдовани чи рускі українського походження, які будуть воювати за країну в якій живуть та платять податки. А що десь по іншому ?