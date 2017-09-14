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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6959696069616962
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:27

flyman ,

канадський батальон останнього резерву судного дня, шостий підповзаючий на заміну Успіха зразу ж після депортації на неньку


Ти забув підпис під постом.

Зображення

36-м за останні 24 години (після розбану)
І це без сітківки!
P.S. Одиниця вимірювання ухилянства - сітківка на мух квадратний.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 лют, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:28

  Andrey2512 написав:Бабок в США не дают, границу поляки закрывают и тут:

Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита
Напомним, накануне он говорил по телефону с Путиным.


На фоне поездки в ОАЭ Зеленского, таки нас толкают к переговорам?

Может в саудовскую Аравию? Туда ещё представители Госдумы РФ на день раньше приезжали
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:41

  Andrey2512 написав:Бабок в США не дают, границу поляки закрывают и тут:

Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита
Напомним, накануне он говорил по телефону с Путиным.


На фоне поездки в ОАЭ Зеленского, таки нас толкают к переговорам?

Договорняк вже є.
Називається «формула миру дональда трампа»
Скоро буде перерва в війні

Доречи, не копати окопи за Авдіївкою, це не розпиздяйство.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:19

  Hotab написав:flyman ,

канадський батальон останнього резерву судного дня, шостий підповзаючий на заміну Успіха зразу ж після депортації на неньку


Ти забув підпис під постом.

Зображення

36-м за останні 24 години (після розбану)
І це без сітківки!
P.S. Одиниця вимірювання ухилянства - сітківка на мух квадратний.

Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:20

  UA написав:Договорняк вже є.
Називається «формула миру дональда трампа»

Я шось пропустила? Відколи США встигли прогнутися під кацапів? Крайні праймаріз виграв Байден.
Нагадаю, що формула трампа передбачає нові кордони по лінії зіткнення на встановлену дату ("по свистку"). Окуповане віддається окупантам.

  UA написав:Скоро буде перерва в війні

"Скоро" - це коли? Через місяць? Влітку, восени, взимку? Якого року?
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  #<1 ... 6959696069616962
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