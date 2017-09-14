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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69606961696269636964>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:27

flyman ,

канадський батальон останнього резерву судного дня, шостий підповзаючий на заміну Успіха зразу ж після депортації на неньку


Ти забув підпис під постом.

Зображення

36-м за останні 24 години (після розбану)
І це без сітківки!
P.S. Одиниця вимірювання ухилянства - сітківка на мух квадратний.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 28 лют, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:28

  Andrey2512 написав:Бабок в США не дают, границу поляки закрывают и тут:

Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита
Напомним, накануне он говорил по телефону с Путиным.


На фоне поездки в ОАЭ Зеленского, таки нас толкают к переговорам?

Может в саудовскую Аравию? Туда ещё представители Госдумы РФ на день раньше приезжали
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:41

  Andrey2512 написав:Бабок в США не дают, границу поляки закрывают и тут:

Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита
Напомним, накануне он говорил по телефону с Путиным.


На фоне поездки в ОАЭ Зеленского, таки нас толкают к переговорам?

Договорняк вже є.
Називається «формула миру дональда трампа»
Скоро буде перерва в війні

Доречи, не копати окопи за Авдіївкою, це не розпиздяйство.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:19

  Hotab написав:flyman ,

канадський батальон останнього резерву судного дня, шостий підповзаючий на заміну Успіха зразу ж після депортації на неньку


Ти забув підпис під постом.

Зображення

36-м за останні 24 години (після розбану)
І це без сітківки!
P.S. Одиниця вимірювання ухилянства - сітківка на мух квадратний.

Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:20

  UA написав:Договорняк вже є.
Називається «формула миру дональда трампа»

Я шось пропустила? Відколи США встигли прогнутися під кацапів? Крайні праймаріз виграв Байден.
Нагадаю, що формула трампа передбачає нові кордони по лінії зіткнення на встановлену дату ("по свистку"). Окуповане віддається окупантам.

  UA написав:Скоро буде перерва в війні

"Скоро" - це коли? Через місяць? Влітку, восени, взимку? Якого року?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:32

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:flyman ,

канадський батальон останнього резерву судного дня, шостий підповзаючий на заміну Успіха зразу ж після депортації на неньку


Ти забув підпис під постом.

Зображення

36-м за останні 24 години (після розбану)
І це без сітківки!
P.S. Одиниця вимірювання ухилянства - сітківка на мух квадратний.

Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??

Нє раскачівайтє вєртольёт, а то із нєго висипяться у кватирку свєжіє сініє тільки наколочєнниє у Могадіше доляри, що могли б приняти по підвищенному курсу
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Війна закінчиться програшем росії, я в цьому не маю сумніву, — Буданов в інтерв'ю NV

Головне з інтерв'ю:
📍Маємо активно знищувати технічний, виробничий та фінансовий потенціал ворога в його тилу. Нафтобази, заводи, виробничі цикли зброї, ураження стратегічних об'єктів в тилу росії.
📍Головною та беззаперечною умовою для початку переговорів з росією має бути звільнення абсолютно всієї захопленої після березня 2014 року української території.
📍Програма-максимум для нас – не лише вихід на наші конституційні кордони, але й повний розвал країни-окупанта.
📍Найважливіше — рф повинна повністю відмовитись від ядерної зброї, а «мирний атом» на росії повинен перейти під міжнародний контроль.

Буданов фигни не ляпнет. Каждое слово как гиря
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:34

  Ukrainian написав:
А що десь по іншому ?

Ну є українці пес зна якого походження які живуть в україні, а з подадатків платять тіки пдв і акцизи , і воювати за україну не хотять. Є громадяни україни шо сидять в польщі чи канаді в вишиванках і теж воювати не хотять. Є громадяни україни шо воювали за днр а зара за росію. Є такі громадяни України шо втекли від війни не тільки в європу а й в росію і воювати не будуть. громадяни республіки молдови шо живуть в придністровї і воювати за молдову не будуть. А ще у них часто паспорта румунії, росії і України. І в мене є паспорт румунський , но якби податків їм не плачу)
представляєш як всюди і по всякому буває?
Кажуть даж бували президенти України які під час війни, но до повномаштабної) війни заробляли в росії і мож даж платили там податки)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:48

  барабашов написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:[
Ти забув підпис під постом.

Зображення

36-м за останні 24 години (після розбану)
І це без сітківки!
P.S. Одиниця вимірювання ухилянства - сітківка на мух квадратний.

Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??

Нє раскачівайтє вєртольёт, а то із нєго висипяться у кватирку свєжіє сініє тільки наколочєнниє у Могадіше доляри, що могли б приняти по підвищенному курсу

А де він був на фронті?
Та ні , так не може бути , він же офицер ЗСУ , це не ухилянт па ЗАКОНУ?
це не па ТЦК шному понятию или ?

Или есть привилегия банить неугоднЫх ХЗЗШ , рядовых топарищей Дяди Саши ? :(
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 28 лют, 2024 20:07, всього редагувалось 3 разів.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Кажуть даж бували президенти України які під час війни, но до повномаштабної) війни заробляли в росії і мож даж платили там податки)))

А чого в минулому часі? Наразі цілком легітимний.
Після розслідування «Схем» Зеленський зрештою визнав, що має кінобізнес в Росії https://www.radiosvoboda.org/a/schemes- ... 19542.html
Кінокомпанія «Кварталу-95» за рік збільшила доходи в Росії https://zaxid.net/kinokompaniya_kvartal ... i_n1518278
Ой+
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