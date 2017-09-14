UA написав:Договорняк вже є. Називається «формула миру дональда трампа»
Я шось пропустила? Відколи США встигли прогнутися під кацапів? Крайні праймаріз виграв Байден. Нагадаю, що формула трампа передбачає нові кордони по лінії зіткнення на встановлену дату ("по свистку"). Окуповане віддається окупантам.
UA написав:Скоро буде перерва в війні
"Скоро" - це коли? Через місяць? Влітку, восени, взимку? Якого року?
Війна закінчиться програшем росії, я в цьому не маю сумніву, — Буданов в інтерв'ю NV
Головне з інтерв'ю: 📍Маємо активно знищувати технічний, виробничий та фінансовий потенціал ворога в його тилу. Нафтобази, заводи, виробничі цикли зброї, ураження стратегічних об'єктів в тилу росії. 📍Головною та беззаперечною умовою для початку переговорів з росією має бути звільнення абсолютно всієї захопленої після березня 2014 року української території. 📍Програма-максимум для нас – не лише вихід на наші конституційні кордони, але й повний розвал країни-окупанта. 📍Найважливіше — рф повинна повністю відмовитись від ядерної зброї, а «мирний атом» на росії повинен перейти під міжнародний контроль. ㅤ Буданов фигни не ляпнет. Каждое слово как гиря
Ну є українці пес зна якого походження які живуть в україні, а з подадатків платять тіки пдв і акцизи , і воювати за україну не хотять. Є громадяни україни шо сидять в польщі чи канаді в вишиванках і теж воювати не хотять. Є громадяни україни шо воювали за днр а зара за росію. Є такі громадяни України шо втекли від війни не тільки в європу а й в росію і воювати не будуть. громадяни республіки молдови шо живуть в придністровї і воювати за молдову не будуть. А ще у них часто паспорта румунії, росії і України. І в мене є паспорт румунський , но якби податків їм не плачу) представляєш як всюди і по всякому буває? Кажуть даж бували президенти України які під час війни, но до повномаштабної) війни заробляли в росії і мож даж платили там податки)))