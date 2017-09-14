Додано: Сер 28 лют, 2024 19:34

Ukrainian написав:

А що десь по іншому ? А що десь по іншому ?

Ну є українці пес зна якого походження які живуть в україні, а з подадатків платять тіки пдв і акцизи , і воювати за україну не хотять. Є громадяни україни шо сидять в польщі чи канаді в вишиванках і теж воювати не хотять. Є громадяни україни шо воювали за днр а зара за росію. Є такі громадяни України шо втекли від війни не тільки в європу а й в росію і воювати не будуть. громадяни республіки молдови шо живуть в придністровї і воювати за молдову не будуть. А ще у них часто паспорта румунії, росії і України. І в мене є паспорт румунський , но якби податків їм не плачу)представляєш як всюди і по всякому буває?Кажуть даж бували президенти України які під час війни, но до повномаштабної) війни заробляли в росії і мож даж платили там податки)))