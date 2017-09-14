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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:56
Бетон написав:
Буданов в інтерв'ю NV
Чомусь раптово згадався страшний "кровавий пастор"...
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:57
fler написав:
Нагадаю, що формула трампа передбачає нові кордони по лінії зіткнення на встановлену дату ("по свистку"). Окуповане віддається окупантам.
Хто це сказав?
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:58
Бетон написав:
Війна закінчиться програшем росії, я в цьому не маю сумніву, — Буданов в інтерв'ю NV
Головне з інтерв'ю:
📍Маємо активно знищувати технічний, виробничий та фінансовий потенціал ворога в його тилу. Нафтобази, заводи, виробничі цикли зброї, ураження стратегічних об'єктів в тилу росії.
📍Головною та беззаперечною умовою для початку переговорів з росією має бути звільнення абсолютно всієї захопленої після березня 2014 року української території.
📍Програма-максимум для нас – не лише вихід на наші конституційні кордони, але й повний розвал країни-окупанта.
📍Найважливіше — рф повинна повністю відмовитись від ядерної зброї, а «мирний атом» на росії повинен перейти під міжнародний контроль.
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Буданов фигни не ляпнет. Каждое слово как гиря
Що не подобається?
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:04
По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо. Да раньше вообще было тупо, все ждали выхода на границы 1991 года, и за оборонительные укрепления никто не чесался. Да, солдатик, часто 50+, в свободное от дежурства время лопаткой пехотной, лопатой саперной, ломом обычным, киркой, что-то пытался углубить, выкопать, но не более того.
Сейчас пошли какие-то микрошевеления. Стали зубы дракона ставить, над которыми раньше смеялись, много зубов поставили между Херсоном и Николаевом, особо не секрет с неба все видно. Нам даже экскаватор выделили в кое веки для рытья второй линии, военный экскаватор, вопрос привлечения гражданской техники не решён, она занята на строительстве новостроек, ремонте дорог в тылу. Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:05
Vadim_
,
Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??
Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:05
Banderlog написав:
Кажуть даж бували президенти України які під час війни, но до повномаштабної) війни заробляли в росії і мож даж платили там податки)))
І багато заробили ? ))
Чи як занесли в мізки Липецьку фабрику, то ніякими фактами не виб"єшь
А по факту з 2015 року майно фабрики було арештовано
І фабрику почали дерібанити
На відміну від "Сватів", які крутять у рашистів
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:13
Hotab написав:Vadim_
,
Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??
Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?
Учьора ти там а завтра тут , це як як для пересічного військового ЗСУ?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 28 лют, 2024 20:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:16
Banderlog написав: Ukrainian написав:
А що десь по іншому ?
Ну є українці пес зна якого походження які живуть в україні, а з подадатків платять тіки пдв і акцизи , і воювати за україну не хотять. Є громадяни україни шо сидять в польщі чи канаді в вишиванках і теж воювати не хотять. Є громадяни україни шо воювали за днр а зара за росію. Є такі громадяни України шо втекли від війни не тільки в європу а й в росію і воювати не будуть. громадяни республіки молдови шо живуть в придністровї і воювати за молдову не будуть. А ще у них часто паспорта румунії, росії і України. І в мене є паспорт румунський , но якби податків їм не плачу)
представляєш як всюди і по всякому буває?
Кажуть даж бували президенти України які під час війни, но до повномаштабної) війни заробляли в росії і мож даж платили там податки)))
Важко уявити щоб американці чи інші українсько походження кинули домівки та сім’ї взяли в руки зборою в Україні в той час коли сотні тисяч українців з сім’ями та домівками в Україні цього не роблять.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:22
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
,
Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??
Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?
Дякую за бани 100500 прийдешні, і за 100501 пропонування зустрічі
Так ви вже визначіться, у вас є до мене питання чи ні.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:43
Hotab написав:Vadim_
,
Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??
Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?
Ви можете все что , а зачем оно мне?
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