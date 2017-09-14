RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6961696269636964>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Буданов в інтерв'ю NV
Чомусь раптово згадався страшний "кровавий пастор"...
d44
 
Повідомлень: 201
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:57

  fler написав:Нагадаю, що формула трампа передбачає нові кордони по лінії зіткнення на встановлену дату ("по свистку"). Окуповане віддається окупантам.


Хто це сказав?
vt313
 
Повідомлень: 320
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:58

  Бетон написав:Війна закінчиться програшем росії, я в цьому не маю сумніву, — Буданов в інтерв'ю NV

Головне з інтерв'ю:
📍Маємо активно знищувати технічний, виробничий та фінансовий потенціал ворога в його тилу. Нафтобази, заводи, виробничі цикли зброї, ураження стратегічних об'єктів в тилу росії.
📍Головною та беззаперечною умовою для початку переговорів з росією має бути звільнення абсолютно всієї захопленої після березня 2014 року української території.
📍Програма-максимум для нас – не лише вихід на наші конституційні кордони, але й повний розвал країни-окупанта.
📍Найважливіше — рф повинна повністю відмовитись від ядерної зброї, а «мирний атом» на росії повинен перейти під міжнародний контроль.

Буданов фигни не ляпнет. Каждое слово как гиря


Що не подобається? :D
vt313
 
Повідомлень: 320
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо. Да раньше вообще было тупо, все ждали выхода на границы 1991 года, и за оборонительные укрепления никто не чесался. Да, солдатик, часто 50+, в свободное от дежурства время лопаткой пехотной, лопатой саперной, ломом обычным, киркой, что-то пытался углубить, выкопать, но не более того.
Сейчас пошли какие-то микрошевеления. Стали зубы дракона ставить, над которыми раньше смеялись, много зубов поставили между Херсоном и Николаевом, особо не секрет с неба все видно. Нам даже экскаватор выделили в кое веки для рытья второй линии, военный экскаватор, вопрос привлечения гражданской техники не решён, она занята на строительстве новостроек, ремонте дорог в тылу. Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20469
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:05

Vadim_ ,

Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??


Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?
Hotab
 
Повідомлень: 11133
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:05

  Banderlog написав:Кажуть даж бували президенти України які під час війни, но до повномаштабної) війни заробляли в росії і мож даж платили там податки)))

І багато заробили ? ))

Чи як занесли в мізки Липецьку фабрику, то ніякими фактами не виб"єшь

А по факту з 2015 року майно фабрики було арештовано
І фабрику почали дерібанити

На відміну від "Сватів", які крутять у рашистів
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9213
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:13

  Hotab написав:Vadim_ ,

Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??


Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?

Учьора ти там а завтра тут , це як як для пересічного військового ЗСУ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 28 лют, 2024 20:40, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 23.05.14
Подякував: 599 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:16

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
А що десь по іншому ?

Ну є українці пес зна якого походження які живуть в україні, а з подадатків платять тіки пдв і акцизи , і воювати за україну не хотять. Є громадяни україни шо сидять в польщі чи канаді в вишиванках і теж воювати не хотять. Є громадяни україни шо воювали за днр а зара за росію. Є такі громадяни України шо втекли від війни не тільки в європу а й в росію і воювати не будуть. громадяни республіки молдови шо живуть в придністровї і воювати за молдову не будуть. А ще у них часто паспорта румунії, росії і України. І в мене є паспорт румунський , но якби податків їм не плачу)
представляєш як всюди і по всякому буває?
Кажуть даж бували президенти України які під час війни, но до повномаштабної) війни заробляли в росії і мож даж платили там податки)))

Важко уявити щоб американці чи інші українсько походження кинули домівки та сім’ї взяли в руки зборою в Україні в той час коли сотні тисяч українців з сім’ями та домівками в Україні цього не роблять.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11689
З нами з: 18.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:22

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ ,

Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??


Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?

Дякую за бани 100500 прийдешні, і за 100501 пропонування зустрічі

Так ви вже визначіться, у вас є до мене питання чи ні.
Hotab
 
Повідомлень: 11133
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:43

  Hotab написав:Vadim_ ,

Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??


Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?

Ви можете все что , а зачем оно мне?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 23.05.14
Подякував: 599 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6961696269636964>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Vadim_ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1492 170879
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:55
Бульбаш
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 987
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 564278
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.