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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6961696269636964
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:47

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ ,

Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??


Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?

Ви можете все что , а зачем оно мне?

Вадім, іди спати ...

Задаєшь питання, на які не бажаєшь відповідей ..

Сінька - зло
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 28 лют, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:47

  Hotab написав:Так ви вже визначіться, у вас є до мене питання чи ні.

Кроме ваших кляуз админу - забанить меня - нету?.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:55

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ ,

Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??


Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?

Ви можете все что , а зачем оно мне?

Щоб отримати ж відповідь!!


це як як для пересічного військового ЗСУ?

Hotab
 
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  #<1 ... 6961696269636964
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